阪急電鉄では、本年7月1日（水）から、今津線「阪神国道駅」に副駅名として「西宮総合医療センター前」を設定します。これは、同日に、県立西宮病院と西宮市立中央病院が統合再編され、新しく兵庫県立西宮総合医療センターが開院することにあわせて設定するものです。

西宮総合医療センターは、大規模医療機関であり公共性が高く、「阪神国道駅」まで徒歩2分と近接しています。同院の開院により駅をご利用になるお客様の増加も見込まれることから、副駅名を設定し、同院を分かりやすくご案内することを目的としています。

詳細は次のとおりです。





■副駅名の設定について

・設定する駅 阪神国道駅

・副駅名 西宮総合医療センター前

・設定日 2026年7月1日（水）





■阪神国道駅について

・開設日 1927年5月10日

・所在地 西宮市津門大塚町8番18号

・駅番号 HK-22

・乗降人員 4,053人（2025年 通年平均の1日あたりのご乗降人数）





【お客様からのお問い合わせ先】

阪急電鉄交通ご案内センター（営業時間 平日・土休日とも 9：00～19：00）

TEL：0570-089-500（ナビダイヤル）

TEL：06-6133-3473









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