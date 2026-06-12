株式会社スポーツニッポン新聞社（東京都江東区）は、『Photon 羽生結弦写真集』の世界観を日常生活の中で楽しめる特別なセット「Photon 羽生結弦 Urushi Art Piece ― Private Edition」を、2026年6月16日（火）19時より、受注を開始いたします。

新コンセプト「飾る、写真展」

『Photon 羽生結弦写真集』（スポーツニッポン新聞社発行）の発売を記念して開催された「羽生結弦写真展 Photon Photograph by 小海途良幹」では、来場者から想像を超える反響と熱量をいただきました。「この感動をずっと手元に置いておきたい」という多くの声にお応えするため、当初計画していた特装版書籍という枠組みを飛び越え、「飾る、写真展」という新しいコンセプトのもと、「漆塗りアートピース」（A5サイズ）が誕生いたしました。

京都の職人技×写真印刷技術の融合

京都の職人が幾層にも漆を塗り重ね、研ぎ上げた美しい鏡面に、高精細なUVインクジェット印刷と透明ニス仕上げを施しました。漆の深い艶と被写体が違和感なく溶け合い、まるで氷上の姿がそこに実在するかのような、息を呑む立体感を生み出しています。

ライフスタイルに合わせて自由に愛でる

写真展会場で圧倒的な存在感を放った漆塗り作品を、プライベートな空間に美しく調和するA5サイズ（148×210mm）に仕立て直しました。シンプルな造りのため、自立スタンドやフックなどは付属しておりません。壁に立て掛けたり、イーゼルに置いたりと、ライフスタイルに合わせて自由に飾っていただけます。 さらに、フォトグラファー小海途良幹が『Photon 羽生結弦写真集』から厳選した写真とエピソードを綴った特製コンセプトノート（A5判・16ページ）を同梱。作品の背景にあるストーリーを深く理解することで、鑑賞の時間がより豊かなものになります。

詳細・連載記事の公開について

https://sponichi-plus-alpha.sponichi.net/photon/ Photon特設サイトで詳細および制作の裏側を綴った連載記事を順次公開中です。

概要および販売情報

商品名 Photon 羽生結弦 Urushi Art Piece ― Private Edition 価格 34,100円（税込）※別途送料1,200円（日本国内のみ配送） セット内容 ・漆塗りアートピース（サイズA5判 148×210mm/厚さ約5.5ｍｍ/重さ約160ｇ/素材 木質ボード / UVインクジェット印刷） ・Photon Concept Note（サイズA5判 148×210mm/16ページ） ※本商品に『Photon 羽生結弦写真集』は同梱しておりません。 受注生産 予約販売期間 2026年6月16日（火）19時 ～ 6月25日（木）19時まで 購入制限 お一人様、１点まで 配送時期 2026年11月上旬以降、順次発送予定（日本国内のみ配送） 販売ページURL https://sponichi-plus-alpha.sponichi.net/photon/

注意事項

・本製品は職人の手作業による工程を要するため、ご用意できる数に限りがございます。予約期間内であっても、最大生産数に達した時点で受付を終了いたします。予告なく早期に販売を締め切る場合がございますので、予めご了承ください。 ・受注生産のため、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は一切お受けできません。 ・商品の仕様・デザインは予告なく変更になる可能性があります。

【本件に関するお問い合わせ先】

Photonプロジェクト事務局 メール photon@sponichi.co.jp