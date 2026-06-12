淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、世界最大級のコスプレイベント「世界コスプレサミット」を主催する株式会社WCSに協力し、コスプレイベント『第3回 淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』を2026年5月30日（土）に開催されました。

第3回となる今回は、過去の開催を大きく上回る、多くのコスプレイヤーが集まった熱気あふれる1日となりました。今回のアワコスでは、『NARUTO -ナルト-』や『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-』の忍たちから、『進撃の巨人』の調査兵団、ジブリ作品のキャラクターまで集合。ニジゲンノモリで運営するアトラクションの作品にとどまらず、世界中で大人気のIPコンテンツから多くのキャラクターたちが一同に会しました。淡路島の豊かな大自然を背景に、作品の世界観を思うがままに表現する、それぞれの「好き」が表現された時間となり、参加したコスプレイヤーたちからは、 「忍里は1日中回っても足りないくらいとても楽しめた」、「アワコスもニジゲンノモリも初めてだったが、作品の世界観を感じながらコスプレを楽しむことができて、大満足だった」といった、イベントを楽しんだ様子や今後の開催に向けた期待の声が寄せられました。

■ご好評頂いた特別コンテンツ

①ワールドコスプレサミット公式カメラマンによる無料撮影サービス 今回、イベントの公式カメラマンがニジゲンノモリ内の芝生広場や各テーマエリアにて無料の撮影会を開催。撮影データはその場でスマートフォンにお渡しし、多くのお客様に喜ばれました。 ②ゲストYoutuber「ハンドメイドかぞく」集合記念撮影会の開催 コスプレ衣装を家族4人で手作りし人気を集めるYoutuber「ハンドメイドかぞく」がスペシャルゲストとしてご来場。モリノテラスにて、参加者との集合記念撮影会を開催いたしました。

③各アトラクションエリアとのコラボ撮影 ニジゲンノモリでは4つの常設アトラクションと期間限定コラボイベントを開催しております。今年は、TVアニメ『進撃の巨人』とコラボレーションした昼・夜2つのアトラクションを実施しており、今回のアワコスでも、多くの調査兵団の方にご来場いただきました。今後の開催でも、ニジゲンノモリ内のアトラクションと連動した撮影会を実施してまいります。

■『第4回 淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』 について

次回、『第4回 淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』については、2026年6月中に開催日程等をニジゲンノモリ公式X及び公式HPにて発表を予定しております。 淡路島をニジゲンコンテンツの聖地に！360°を大自然に囲まれた非日常のロケーションで、大好きな作品の世界に没入できるコスプレイベントを楽しもう！ 着替え場所や公式カメラも完備しておりますので、コスプレ初心者の方でも気軽にご参加ください 公式HP： https://www.worldcosplaysummit.jp/awacos/ 公式X： https://x.com/Awacos_wcs ニジゲンノモリHP： https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr

■淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。 「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」シリーズ「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。