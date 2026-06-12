ミニストップは、じゃがりこ史上初の「コーティング製法」を使用した、梅味に酸味と紫蘇の香りをプラスした「じゃがりこ うっっっっめ味」を数量限定で２０２６年６月１６日（火）より発売します。従来の「じゃがりこ梅味」に、梅の酸味と紫蘇の香りをコーティングすることで、開けた瞬間に紫蘇の香りが広がり、食べた瞬間の梅の酸味をより感じられます。 ミニストップでしかご購入いただけない、「じゃがりこ うっっっっめ味」をお楽しみください。 ミニストップは今後も、ミニストップならではのこだわりの商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】

●発売地区：全国（２０２６年５月末現在：１，７２０店） ●発売日：２０２６年６月１６日（火）

●商品名：カルビー じゃがりこ うっっっっめ味 ●本体価格：１９９円（税込価格：２１４．９２円）※ ●商品特長： 口に入れた瞬間感じる「梅の酸味」と「紫蘇の香り」と、噛むたびにじゅわっと染み出る梅味がほどよい甘みとマッチする夏にぴったりなじゃがりこです。 ●キャンペーン：対象商品を一緒に買うとおトク 「じゃがりこ うっっっっめ味」と「夏ポテト紀州の南高梅味」を一緒に買うと、１セットにつき本体価格から２０円引となります。 期間：２０２６年６月１６日（火）～６月２８日（日） 他セールと重なっての値引きはできません。