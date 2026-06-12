福岡県北九州市で工場・プラント向け電気工事を展開する株式会社正栄電設工業(代表取締役：川端 秀人、本社：福岡県北九州市小倉北区熊谷)では、2026年に入り、工場・プラント関連の電気工事相談が増加しています。

中東情勢の影響に伴うナフサ供給不安により、高圧ケーブルなど電設資材の納期長期化や受注制限への懸念が広がるなか、工場・プラントでは「工期が読みにくくなる前に設備更新を進めたい」という早期相談の動きが出ています。

同社の2026年1月～4月の工場・プラント関連相談件数は、前年同期比182％に増加しました。









【中東情勢によるナフサ不足で高圧ケーブルに供給不安、工場・プラントの設備更新にも影響】

中東情勢の影響を受け、石油化学製品の原料となるナフサの供給が不安定となり、高圧ケーブルなど一部の電設資材にも供給不安が広がっています。

高圧ケーブルの被覆材に使われるビニール樹脂はナフサ由来の製品であり、ナフサ不足によって樹脂の供給が逼迫すると、ケーブルメーカーの生産や受注にも影響が出る可能性があります。実際に、電設資材をめぐっては、メーカーによる受注制限や受注停止の動きも報じられており、工場・プラントの設備更新計画にも影響が及び始めています。

特に、受変電設備更新、高圧設備工事、幹線工事、老朽化配線改修などでは、高圧ケーブルをはじめとする電設資材の確保が不可欠です。資材の納期が長期化すれば、工事の開始時期や完了時期が見通しにくくなり、万が一の設備トラブル時には、生産ラインの停止期間が長引くおそれもあります。

そのため、製造業や物流施設、化学工場、半導体関連企業などでは、「設備が故障してから対応する」のではなく、「工期が読めなくなる前に、早めに更新計画を立てる」動きが強まっています。









【工期不安を背景に“故障前更新”の相談が増加、工場・プラント関連相談は前年比182％に増加】

株式会社正栄電設工業では、2026年1月～4月の工場・プラント関連相談件数が、前年同期比182％に増加しました。





特に増えているのは、以下のような“故障前更新”を目的とした相談です。

・受変電設備更新

・老朽化配線改修

・制御盤更新

・高圧設備点検対応

・幹線工事やケーブル敷設に関する事前相談





これまで設備更新は、老朽化やトラブル発生後に検討されるケースも少なくありませんでした。しかし現在は、高圧ケーブルなどの電設資材の供給不安を受け、「資材が確保できるうちに更新したい」「納期が長期化する前に計画を立てたい」「生産ラインを止めるリスクを減らしたい」といった理由から、早めに相談する企業が増えています。

依頼企業は、化学工場、半導体関連企業、製造業、物流施設などが中心です。





顧客からは、

「トラブル前に更新できて安心しました」

「工程調整が柔軟で助かりました」

「現場安全管理が徹底されていました」

「資材や工期の見通しを早めに相談できてよかったです」

といった声が寄せられています。









【商品サービス詳細】

株式会社正栄電設工業では、工場・プラント施設向けの各種電気工事を行っています。

主な施工内容は、受変電設備工事、幹線工事、ケーブル敷設、制御盤配線、生産ライン電源工事、LED化工事、高圧設備更新工事などです。

現場調査から設計、施工、保守対応まで一貫して対応し、設備停止時間を最小限に抑える施工体制を構築しています。工場・プラントでは、電気設備の停止が生産ライン全体に影響するため、事前調査や工程調整、安全管理を重視した施工を行っています。

また、近年は省エネ化やBCP対策需要の高まりを受け、非常用電源設備や電力監視システム関連工事の相談も増加しています。

福岡県北九州市を拠点に、福岡県・山口県・大分県を中心とした九州エリアで施工を展開しています。









【今後の展開】

今後も、高圧ケーブルをはじめとする電設資材の価格や納期が不安定になる可能性があるなか、工場・プラントでは故障前の点検・改修・更新計画の重要性が高まるとみられます。

株式会社正栄電設工業では、現場調査、資材確認、工程調整を早期に行うことで、設備停止リスクを抑える施工体制を強化してまいります。

今後も、“止めない工事”への対応力を高め、九州エリアの製造業・物流業・産業インフラを支える電気工事会社として、工場・プラント設備を支えてまいります。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社正栄電設工業

代表者 ： 代表取締役 川端 秀人

所在地 ： 〒803-0864 福岡県北九州市小倉北区熊谷4丁目16-27

事業内容： 工場・プラント向け電気工事一式

URL ： https://syouei-group.com/