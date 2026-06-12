パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、コスプレイヤー「すずら」の初の表紙掲載を記念して、抽選でサイン入りポストカードやデバイス3点セットが当たるキャンペーンを2026年6月12日（金）から実施いたします。

◇ すずら LEVEL∞ コラボゲーミングPC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/game_suzura.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260612_1&utm_content=nonpay

■ プレゼントキャンペーン

◇ 抽選ですずらのサイン入りポストカード+デバイス3点セットが当たるSNSキャンペーン

X（Twitter） と Instagram でご応募いただいた方の中から抽選で1名様に、すずらのサイン入りポストカード+デバイス3点セットをプレゼントいたします。 賞品：すずらのサイン入りポストカード+デバイス3点セット（1名様） 【デバイス3点セット】 メカニカルゲーミングキーボード 日本語 茶軸 ブラック ( LEVEL∞ LEV-KB01TKL-JBR-BK ) ゲーミングマウス ( LEVEL∞ LEV-M01U-BK ) ゲーミングガラスマウスパッド ブラック ( LEVEL∞ LEV-MP03BK ) 【X（Twitter）からの応募方法】 1.すずら 公式X（Twitter）（@suzuran_ro）と LEVEL∞（レベル インフィニティ）【公式】 X （Twitter）（@LEVEL_INF）をフォロー 2.キャンペーン投稿に、ハッシュタグ「#すずらxレベルインフィニティ」を入れて引用ポストすればエントリー完了 【Instagramからの応募方法】 1.LEVEL∞ 公式 Instagram（@level_inf）をフォロー 2.キャンペーン投稿に「いいね」をするとエントリー完了 【応募期間】2026年6月12日（金）～2026年6月30日（火）14:59まで 【抽選・発表】当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。なお、落選の方への通知は行いません。 【ご注意】DMが無効（ブロックをされている等）の場合、DMやアンケートフォームにご返信を頂けない場合、当選は無効となります。 ※抽選対象は日本国内在住の方のみとなります。 ※プレゼント品につきまして、譲渡・転売された場合はサポート対象外とさせていただきます。

◇ 抽選5名様！すずらのサイン入りポストカードをプレゼント

期間中に、すずら LEVEL∞ コラボゲーミングPCをお買い上げの方から、抽選で5名様に、すずらのサイン入りポストカードをプレゼント！

【対象ご購入期間】2026年6月12日（金）～2026年6月30日（火）14:59まで 【抽選・発表】当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。なお、落選の方への通知は行いません。 ※当選者様にはご購入時登録のご連絡先に担当よりお知らせをさせて頂きます。 ※すずら LEVEL∞ コラボゲーミングPC以外は対象外となります。

■ 購入特典

◇ 先着100名様限定！すずらオリジナルアクリルスタンドをプレゼント

すずら LEVEL∞ コラボゲーミングPCをご購入頂いた方、先着100名様にもれなく、すずらオリジナルアクリルスタンドをプレゼント！

※画像のすずらオリジナルアクリルスタンドはイメージです。 ※すずらオリジナルアクリルスタンドは無くなり次第終了となります。

◇ すずら写真集未収録の撮りおろし壁紙、システムボイス、マウスポインターをプレゼント

すずら LEVEL∞ コラボゲーミングPCをご購入頂いた方にもれなくすずらオリジナル壁紙、システムボイス、マウスポインターをプレゼント！ パソコン工房だけのすずら LEVEL∞ コラボゲーミングPCがさらにプレミア感アップ！

※画像のすずらオリジナル壁紙、システムボイス、マウスポインターはイメージです。実際の特典内容とは異なります。 ※ご購入特典の内容は予告なく変更、終了となる場合があります。 ※オリジナル壁紙、システムボイス、マウスポインターはコラボモデル専用ダウンロードページからダウンロードいただけます。

■ すずら プロフィール

人気急上昇中の北海道が産んだコスプレイヤー。 華やかな衣装姿が目を引く、Xアカウントのフォロワーは51万超え。YouTubeチャンネルではホラーゲーム配信にもチャレンジする一面も。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。 基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、すずら LEVEL∞ コラボゲーミングPCのモデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。 【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-R7B8-LCR96X-RRX-SUZURA [RGB Build] 販売価格：339,700円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1180246&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260612_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 5 9600X / AMD B850 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9060 XT 16GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 → 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源 無償アップグレード中! 6/30(火)9:59まで / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-M88M-285-XKXB-SUZURA-Limited Edition [RGB Build] 販売価格：953,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222894&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260612_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285 / インテル® B860 / DDR5 64GB(32GB×2) / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5090 Founders Edition / ミニタワー / microATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源

製品名：LEVEL-15FXA52-R7A-PKSX-SUZURA 販売価格：234,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1171130&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260612_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ AI 7 350 / CPU統合チップセット / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房ホームページ https://www.pc-koubou.jp/ ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/ グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/ 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム Webマーケティング営業G Tel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014 E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp