借金問題の相談先比較サービスを提供する株式会社cielo azul（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：大泉 聡）が運営する「債務整理相談ナビ」は、過去5年以内に任意整理の和解が成立し、現在支払い中または完済した経験者100人を対象に、「任意整理後の後悔・満足度」に関するインターネット調査を実施し、その結果を公開しました。 本調査では、任意整理を終えた人が手続きを振り返ってどう感じているか、後悔の有無・後悔の理由・満足の理由の3点について整理しています。

調査結果のポイント

https://saimu.cieloazul.co.jp/news/niniseiri-regret-survey/

「任意整理をすれば借金が大きく減る」--そう考えて手続きに進んだ人は少なくありません。 しかし今回の調査では、後悔の最大の理由が「思ったより減らなかった」ことであり、後悔と満足を分けているのが"手続きが自分の借金状況に合っていたかどうか"であることが見えてきました。

【ポイント1】63%が「後悔」--ただし最大の理由は減額不足で61.9%

「任意整理をして後悔したか」では、「強く後悔している（34.0%）」「やや後悔している（29.0%）」を合わせて63%が後悔と回答しました。後悔した63人に理由（複数回答）を尋ねると、「借金が思ったほど減らなかった（61.9%）」が最多。 次いで「完済期間が長く生活が苦しい（47.6%）」が続きます。 任意整理は将来利息をカットする手続きで元本は原則減らないため、借入額や金利の条件によっては減額効果が限定的になることが、後悔の中心にあると考えられます。

【ポイント2】「やってよかった」理由は"精神的に楽になった"が59.5%

一方、「後悔していない（22.0%）」「やってよかった（15.0%）」を合わせた37%に理由（複数回答）を尋ねると、「借金問題が解決して精神的に楽になった（59.5%）」が最多でした。 続いて「月々の返済額が減った（35.1%）」「家族に知られなかった（21.6%）」。返済の重荷からの解放と、裁判所を通さず進められる任意整理の特性が、満足の理由として挙がっています。

【ポイント3】後悔と満足を分けるのは「手続きの選択が状況に合っていたか」

後悔の理由には「別の手続き（自己破産等）にすべきだった（11.1%）」も含まれます。借入額・金利・収入状況によっては、任意整理よりも個人再生や自己破産が適しているケースがあり、入口での手続き選択が体験の質を左右することが示されました。 減額の見込みを事前に正しく把握できるかどうかが、後悔を防ぐ分岐点になっています。

漫画で振り返る『任意整理の後悔』

掲載ページ

https://saimu.cieloazul.co.jp/news/niniseiri-regret-survey/

本調査の詳細データおよびグラフは以下のページでご確認いただけます。任意整理「後悔した」が63%--経験者100人の後悔・満足度調査 https://saimu.cieloazul.co.jp/news/niniseiri-regret-survey/

債務整理相談ナビ®について

債務整理相談ナビは、任意整理・個人再生・自己破産を検討する方に向けて、判断材料を提供しています。経験者調査・全国2,300事務所以上のデータベース・編集部による事務所取材を、専門家監修と公開基準にもとづいて整理しています。 サービス名：債務整理相談ナビ® URL：https://saimu.cieloazul.co.jp/ ※本調査のテーマは、公式Instagramでも図解・漫画形式で発信しています。

会社概要

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会社名：株式会社cielo azul 代表者：代表取締役 大泉 聡 所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目14番12号 南天神ビル3F 設立：2014年2月 事業内容：情報提供事業 コーポレートサイト：https://www.cieloazul.co.jp/

調査概要

調査主体：債務整理相談ナビ編集部（株式会社cielo azul） 調査対象：調査回答時に過去5年以内に「任意整理」の和解が成立し、現在支払い中もしくは完済したと回答したモニター 有効回答数：100人 調査方法：インターネット調査 調査期間：2026年5月20日（水）～2026年5月22日（金） モニター提供元：サクリサ