ハクバ写真産業株式会社(本社：東京都墨田区)は、紙のような風合いで人気のおしゃれなノートPCスリーブ「プラスシェル エンベロープ スリーブ」シリーズに、ヨコ型2サイズ（16インチ／14インチ）各3色を追加発売いたします。スリーブ自体の重さを感じさせない超軽量設計と、まるで大切な書類を封筒に入れて持ち運んでいるかのような軽やかで遊び心のあるデザインが特長です。

ハクバ プラスシェル エンベロープ ラップトップスリーブ ヨコ型（16インチ／14インチ）

米国デュポン社のTyvek（R）を使用した、紙のような風合いのおしゃれなPCスリーブです。 使い込むことにより、しわや印刷のかすれ等の風合いの変化を楽しめます。 広い開口部で中身が見やすく、スムーズに出し入れできるヨコ型形状。ビジネスバッグやトートバッグとの相性が良く、バッグに収納した状態でもPCをサッと取り出せます。 開閉部にはマグネットタイプを採用。面ファスナーに比べ音が静かで、スマートに中身の出し入れができます。スリーブの内側は、収納物に優しい起毛素材を採用。程よくクッション材も入っており、収納物を保護します。 ノートPCだけでなく、A4書類やノートなどをまとめるケースとしてもお使いいただけます。 収納例 【16インチ】：15～16インチのノートPCの収納に適しています。 【14インチ】：13.3～14インチのノートPCやキーボード付き大型タブレットの収納に適しています。 希望小売価格 ：オープン価格 発売開始日 ：2026年06月12日 URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1335

【Tyvek（R）とは】

高密度ポリエチレン100%製の強靭で耐久性のある不織布です。軽量・耐久性・通気性・透湿性・耐水性に優れています。紙やフィルム、および布の特性を併せ持ち、多目的で活躍する素材です。

会社概要

商号 ： ハクバ写真産業株式会社 所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号 設立 ： 昭和30年6月（1955年） 事業内容： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売 資本金 ： 5,000万円 URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp