横浜の若者が、「平和」について語り合う。「第２回横浜ピース・サークル」を開催します！

横浜市

横浜市では、国連が定める「世界難民の日（６月20日）に合わせ、若者が平和への理解を深め、行動につなげるために対話する「第２回横浜ピース・サークル」を開催します。

高校生や大学生を中心とした若者が、気候変動などさまざまな要因で住む場所を離れざるを得なくなった方々の背景について理解を深めるとともに、難民の背景をもつ若者とともに「平和な未来の創り方」を議論し、その声を国連に届けます。

なお、対話への参加は事前申込が必要ですが、観覧については申込不要でどなたでも可能です。

未来を担う若者たちの平和への思いに触れていただく機会として、ぜひ観覧にお越しください。

イベント概要

- 開催日時：2026年６月20日（土）13:00～15:00- 会場：神奈川大学みなとみらいキャンパス１階（横浜市西区みなとみらい４丁目５-３）- 参加者：高校生・大学生・専門学生・留学生など約30人（定員に達し次第締め切ります。参加者募集の詳細は下記WEBページをご確認ください。）- ファシリテーター：ＮＰＯ法人Forum2050代表 戸田 隆夫（とだ たかお）氏- 後援：国連広報センター- 協力：ＵＮＨＣＲ駐日事務所、ＮＰＯ法人Forum2050、国連UNHCR協会、ＲHEＰ難民教育推進協会

WEBページ：https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/kokusai/peace/keihatsu/peacecircle.html

当日のスケジュール予定（関連イベント含む）

■「第１回横浜ピース・サークル」の様子（令和８年３月実施）

10:00 イベント「世界難民の日2026inみなとみらい 国境を越えて咲く花」開始

12:30 ラジオ・ダダーブ（※）上映

13:00 横浜ピース・サークル開始

13:10 トークセッション＆ディスカッション

＜テーマ＞

難民の背景をもつ若者との対話を通じて考える平和な未来の創り方

＜トークセッション登壇者＞

戸田隆夫氏（ファシリテーター）、Christina Deakin氏（ラジオ・ダダーブ制作団体・EFJ所属）、難民の背景を持つ学生

15:00 横浜ピース・サークル終了

16:00 イベント「世界難民の日2026inみなとみらい 国境を越えて咲く花」終了

※「ラジオ・ダダーブ」

第20回難民映画祭上映作品。ケニアのダダーブ難民キャンプで生まれた無国籍の女性ジャーナリストの視点から、難民の暮らしと気候変動の影響を描いた作品。

ユースなんみんプラットフォームによるイベントも同時開催！

ユースなんみんプラットフォーム（ＹＲＰ）によるイベント「世界難民の日2026inみなとみらい 国境を超えて咲く花」では、「平和の花」の制作をはじめ、ＹＲＰ加盟団体によるワークショップなど各種ブースを出店します。

- 開催時間：10：00～16:00（こちらのイベントは申込不要です）

※「ユースなんみんプラットフォーム」とは

2020年の世界難民の日をきっかけに、「難民」についてさまざまな関心を持ち活動するユース団体・個人が結集。「共鳴・共歩・共創」を３指針として活動している。

「国連ピース・サークル」とは

深刻化している世界の課題の解決策を導き出すことを目的とした、若者主導の対話の場。実施期間は、2025年９月～2026年９月。国連が世界各地での展開を呼びかけている。各地での対話の成果は、2026年９月に発表予定の「若者の平和への貢献に関する国連事務総長報告書」に反映される予定。

「横浜ピース・サークル」とは

国連が世界的な展開を呼びかけている「ピース・サークル」を、日本の自治体として初めて横浜で開催。未来を担う若者が主体となって、世界目線で平和について考える場を創出し、横浜から世界に平和のメッセージを発信する。

■横浜ピース・サークルに関する国連本部の記事はこちら（英語）

https://www.un.org/en/peaceandsecurity/hear-us/peace-circles/yokohama-peace-circle

■イベントに関する問合せ先

横浜市市民局国際平和・ダイバーシティ推進課 sh-peace@city.yokohama.lg.jp