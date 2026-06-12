猛暑の夏にキンキンに冷やして楽しむ。夏しか味わえない全国5蔵の冷酒を飲み比べできる限定セット発売。

株式会社イズミセ

酒類専門の通販店舗を50店舗以上展開し、酒類の商品開発やWEB制作を手掛ける株式会社イズミセ（本社：京都市下京区、代表取締役：戸塚尚孝）は、運営する「日本のSAKE 和泉清 楽天市場店」において、全国新酒鑑評会で金賞受賞歴を持つ5つの酒蔵の冷酒を飲み比べできる夏季限定商品「夏季限定 バイヤー厳選 金賞5酒蔵の冷酒飲み比べ 5本セット」の販売を開始しました。

猛暑の夏に楽しみたい、“キンと冷やして飲む日本酒”を全国から厳選

近年、全国的に猛暑日が増加する中、日本酒の世界では夏に向けた冷酒や季節限定酒が各蔵から発売されています。

そこで当店では、全国の金賞受賞蔵の中から、清酒バイヤーが“冷やして美味しい”日本酒を厳選。広島、滋賀、青森、兵庫、新潟の個性豊かな5蔵の味わいを、自宅にいながら飲み比べできる夏季限定のオリジナルセットを企画しました。

価格は720ml×5本入りで5,980円（税込・送料無料）。1本あたり約1,196円（税込）で、全国の金賞受賞蔵の味わいを気軽に楽しめます。

全国新酒鑑評会「金賞受賞蔵」5蔵を厳選

日本酒の魅力の一つは、地域や酒蔵ごとに異なる個性を楽しめることです。特に夏には各蔵から季節限定の冷酒が登場し、この時期ならではの飲み比べを楽しむ愛好家も少なくありません。

本セットでは、全国新酒鑑評会で金賞受賞歴を持つ酒蔵の中から、この夏おすすめの冷酒を厳選。地域ごとの個性を楽しみながら、自宅にいながら全国の酒蔵を巡るような体験を楽しめます。

セットに含まれる5銘柄は、いずれも全国新酒鑑評会で金賞受賞歴を持つ酒蔵の商品です。

広島、滋賀、青森、兵庫、新潟と、日本有数の酒どころから選定。冷酒ならではの爽やかな香りやキレ、米の旨みなど、それぞれ異なる個性を飲み比べできます。

夏におすすめの“冷酒”だけをセレクト

今回のテーマは「冷やして美味しい日本酒」。

爽やかな香り、軽快な飲み口、すっきりとした後味など、暑い季節に楽しみたい味わいを中心に、清酒バイヤーが厳選しました。

枝豆や冷奴、焼き魚、夏野菜料理など、夏の食卓にも合わせやすいラインナップです。

日本酒5種

■冷酒で冴える辛口本醸造 賀茂鶴

吟醸酒の先駆け蔵が醸すキレの良さが光る辛口酒。広島県産米と高リンゴ酸酵母の出会いで生まれた、爽やかな香りと引き締まった酸味が特徴です。しっかり冷やすことで冴える味わいを楽しめます。

酒蔵：賀茂鶴酒造/広島県 アルコール度数：15度 単品価格：1,408円（税込）

■美冨久 夏の本醸造

鈴鹿山系の伏流水と滋賀県産米で醸した夏限定の本醸造酒。アルコール度数14％の軽快な辛口で、「食卓に寄り添う」美冨久らしい味わいが特徴です。

酒蔵：美冨久酒造/滋賀県 アルコール度数：14度 単品価格：1,408円（税込）

■桃川 純米生貯蔵酒

コクがありながらも爽やかなのど越しを楽しめる純米生貯蔵酒。フレッシュな香りとまろやかな米の旨み、キレの良さを兼ね備えています。

酒蔵：桃川/青森県 アルコール度数：15度 単品価格：1,276円（税込）

■ひやし酒 兵庫男山

天然水仕込みによるすっきりとした飲み口が特徴の夏限定酒。冷やすことで際立つキレと端麗な旨みを追求した、夏だけの味わいです。

酒蔵：名城酒造/兵庫県 アルコール度数：13度 単品価格：852円（税込）

■越後の冷酒

新潟県産「コシイブキ」を100％使用。越後長岡の雪解け水で仕込んだ寒仕込みの冷酒で、すっきりとした飲み口とクセのない後味が特徴です。

酒蔵：お福酒造/新潟県 アルコール度数：14度 単品価格：1,155円（税込）

【商品概要】

名称：夏季限定 バイヤー厳選 金賞5酒蔵の冷酒飲み比べ 5本セット

容量：720ml×5本

販売価格：5,980円（税込・送料無料）

1本あたり価格：約1,196円（税込）

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/izumise/k114/

【日本のSAKE 和泉清 楽天市場店】

https://www.rakuten.co.jp/izumise/

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６０

日本生命四条ビル 7階

URL： https://www.izumise.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社イズミセ担当：伴野（バンノ）

TEL：075-255-6112

MAIL：izumise-rakuten@izumise.com / banno@likaman.co.jp