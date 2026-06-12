【ALL NEW MART】6月20日(土)より初のPOP-UP STORE開催！ここでしか見られない最新ラインアップをどこよりも早く初公開

株式会社 ワールド

株式会社ワールドが、クリエイター・老月ミカをディレクターとして起用した新ブランド「ALL NEW MART（オールニューマート）」は、2026年6月20日（土）より原宿のギャラリー「THE PLUG（ザ・プラグ）」にてブランドデビューから初となるPOP-UPを開催いたします。

今回は、ブランドの世界観を体現した最新アイテムを初公開いたします。

株式会社ワールドと老月ミカが、約2年にわたる緻密な市場検証（POC）と独自の分析フレームワークに基づき、現代の消費インサイトから逆算して構築した「ALL NEW MART（オールニューマート）」は、流行ではなく "自分の思想"を軸に服と雑貨を提案する新しいカジュアルブランドです。

単に商品を販売するのではなく「なぜそれを選ぶのか、どのように暮らしに取り入れるのか」というお客様の心理に寄り添い、他には真似できない独自の価値を持つブランドとしての確立を目指します。

2026年4月のデビューから約2か月を経て、ブランドとして初めてのPOP-UP STOREを原宿「THE PLUG（ザ・プラグ）」で開催します。

オンラインストアでスタートした「ALL NEW MART」が、ブランドの空気感を“体験”できるリアルな場を初めてご用意しました。

会場では、ブランドのアイコン「NEWちゃん」の週末の部屋をイメージした空間演出を展開します。

リラックスした日常のワンシーンを切り取った空間と最新アイテムを、ぜひPOP-UP会場でお楽しみください。

なお、会場内の商品はサンプル展示となり、ご購入はオンラインストアにて承ります。

オールニューマートのアイテムを実際に手にとってご覧いただく貴重な機会となりますので、ぜひこの機会にPOP-UP STOREへお立ち寄りください。

【POP-UP STORE商品ラインアップ ※1部抜粋】

♦ミッドナイトスクリーンTシャツ

価格：\6,600（tax in）

サイズ：フリー

カラー：オフホワイト/ライトグリーン/ラベンダー/チャコールグレー

♦パイルシャツ

価格：\7,700（tax in）

サイズ：フリー

カラー：ネイビー/イエロー/ライトグリーン

♦パイルショートパンツ

価格：\7,700（tax in）

サイズ：フリー

カラー：ネイビー/イエロー/ライトグリーン

♦ピアノ グラフィックTシャツ

価格：\5,500（tax in）

サイズ：フリー

カラー：ブルー/ホワイト/グレー/ブラウン

♦ストライプキャミブラウス

価格：\7,700（tax in）

サイズ：フリー

カラー：ピンク/ブルー/オフホワイト/ライトグリーン

♦シアーボーダーニットポロ

価格：\7,700（tax in）

サイズ：フリー

カラー：ライトグリーン/イエロー/ボルドー

♦レッグウォーマー

価格：\5,500（tax in）

サイズ：フリー

カラー：ライトグリーン/イエロー/ボルドー

♦2WAYプルオーバー

価格：\6,050（tax in）

サイズ：フリー

カラー：イエロー/オレンジ/パープル

♦バイカラースウェットハーフパンツ

価格：\8,800（tax in）

サイズ：フリー

カラー：ライトグレー /アイボリー/ミントグレー

【POP-UP STORE開催概要】

■開催場所：THE PLUG（ザ・プラグ）

・住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-12-9 1F

■開催期間

・2026年6月20日(土) 15時～21時

・2026年6月21日(日) 11時～18時

※ペット同伴可です。

【POP-UP STORE限定特典】

ご来場いただいた方にスペシャルクーポンを配布いたします！

【フラワーショップ "logi PLANTS ＆ FLOWERS" POP UP STORE】

本イベントにあわせ、フラワーショップ「logi PLANTS ＆ FLOWERS」（@logiplantsandflowers）のPOP-UP STOREを開催。

「何事にもとらわれず 自由な発想で1つづつ ココロニノコルハナの新しいカタチ」をコンセプトに、花・植物がもつ美しさや強さをさまざまなかたちで表現するクリエイター集団としても活躍。

イベント開催期間中、素敵な花・植物が会場を彩ります。もちろん、その場でお買い求めいただけます。 ※logi POP UP STOREでのお支払いはクレジットカードのみとなります。

※お花がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

[ BRAND CONCEPT ]

ALWAYS ME, ALWAYS NEW

私らしく、新しく。

私が輝いているのは、私が “私らしく”いるとき。

流行が移り変わっても、時代の空気に寄り添った、

新しい “私らしさ”が見つかる場所。

ALWAYS ME, ALWAYS NEW.

それが、ALL NEW MART です。

[ TARGET ]

「自分のための時間」「私らしいおしゃれ」を大切にしたい人たち。

[ PRICE ]

■アイテム価格帯

KNIT ／ 5,500yen～

BLOUSE ／ 7,700yen～

CUT&SEWN ／4,400yen～

SKIRT ／9,900yen～

PANTS ／5,500yen～

【 Social Media 】

■ONLINE STORE https://store.world.co.jp/s/brand/allnewmart/

■Instagram ＠allnewmart

https://www.instagram.com/allnewmart/

＜会社概要＞

名称：株式会社ワールド

代表者：鈴木 信輝

所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト https://corp.world.co.jp

ワールドグループ 公式オンラインストア https://store.world.co.jp/