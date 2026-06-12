【DRIMAGE プレスリリース】『BTS Island:インザソム』4周年を記念したスペシャルフェスティバルを開催！

株式会社DRIMAGE JAPAN

- BTSデビュー13周年に合わせ、「FOUREVER with インザソム、4周年 FESTIVAL」を実施

- 新規コスチュームやパズルアイテムなど、多彩な報酬がもらえるイベントを展開

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE(所在地：韓国ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン)および日本法人DRIMAGE JAPAN(所在地：東京都港区、代表取締役社長：中西 啓太)は同社のモバイルマッチ3パズルゲーム『BTS Island:インザソム』は、リリース4周年を記念したスペシャルフェスティバルイベントを開催することをお知らせいたします。



今回のイベントは、BTSのデビュー13周年に合わせ、「FOUREVER with インザソム、4周年 FESTIVAL」をコンセプトに実施されます。『インザソム』のリリース4周年とBTSのデビュー13周年をともに祝う意味を込め、これまで以上に豪華な特典やさまざまなコンテンツをご用意しました。

まず、2026年6月13日（土）から2026年7月7日（火）まで、段階ごとのミッションを達成しながら進めるスペシャル累計イベントを実施します。本イベントに参加したすべてのユーザーに プールテーマの新規コスチューム「KEEP SWIMMING」をプレゼントします。

また、4周年記念ウェブイベントも開催中です。ゲームへのログイン、パズルレベルの達成、レースなどのイベントミッションをクリアすると、ポスターやフィギュア、マグネットなど、『BTS ARIRANG』オフィシャルグッズが当たるMERCHプレゼントイベントの応募券が付与され、イベントの抽選対象となります。

さらに、ログイン報酬イベントも実施されます。2026年6月28日（日）から6月30日（火）までの期間中、ゲームにログインするだけで、「無制限ハート（30分）」「無制限ブラスト（10分）」「無制限ダブルコマ（10分）」など、さまざまなゲーム内アイテムを獲得できます。

『BTS Island:インザソム』リリース4周年記念イベントの詳細は、公式サイトおよびSNSチャンネルをご確認ください。

■「BTS Island:インザソム」関連URL

Website ：http://www.bts-island.com

X(Twitter) ：https://twitter.com/BTSINTHESEOM_JP

Instagram：https://www.instagram.com/intheseom_bts/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCh7AOH7ar_5F90b7A2Yse7w(https://www.youtube.com/channel/UCh7AOH7ar_5F90b7A2Yse7w)

Facebook ：https://www.facebook.com/INTHESEOM.BTS

■「BTS Island：インザソム」について

「BTS Island:インザソム」はBTSメンバー(RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook)と居心地のいい島を探検しながら、マッチ3パズルをお楽しみいただけるパズルアドベンチャーゲームです。

船旅を楽しんでいる最中、突然ハンドルが壊れてしまった！

無人島に流れ着いたところから始まる物語となっており、エメラルド色の海、放置されたリゾート施設、そしてかわいい動物たちに囲まれながら美しい島を探検します。

水泳や釣り、花火も一緒に楽しみましょう！彼らのソムライフが気になる？

“「ここはソム。みんなでつくった小さなソム(島)」”

BTSとあなただけの特別な島。ようこそ、インザソムへ！

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream(夢)」と

「Interactive Media(相互作用できるメディア)」と

「Age(時代)」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「BTS Island:インザソム」の日本国内事業を担当しております。

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