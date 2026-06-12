「ピーナッツ」キャラクターをデザインしたスイム品を発売

ミズノ株式会社

ミズノは、世界的人気コミックで幅広い世代から親しまれる「ピーナッツ」のキャラクターをデザインに採用したスイム品15アイテムを、6月15日からミズノ公式オンライン、ミズノ直営店、一部のミズノスイム品取扱店で順次発売します。

今回展開する「ピーナッツ」キャラクターシリーズスイム品は、ジュニアサイズを含めた競泳練習用スイムウエア2種類、メッシュキャップ2種類、スイムタオル2種類、バッグ3種類に加え、フィットネス用水着も発売し、幅広いスイマーをターゲットにしています。キャラクターがデザインされたアイテムを身に着けることで、スイマーに前向きな気持ちで日頃の練習などに取り組んでもらいたいという狙いを込めています。

ミズノでは多くのファンを持つ「ピーナッツ」キャラクターシリーズの第一弾としてスイム品を発売し、第二弾としては8月に卓球品を発売する予定です。

「ピーナッツ」について

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。世界中のあらゆる世代のファンの皆さまには、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。

また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを行っています。

▼「ピーナッツ」ミズノ品

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