【株式会社アルファ】ワンタイムパスワード機能を搭載した集合住宅向け共用部リーダー「TENKEY READER PRO」を発売

株式会社アルファ

株式会社アルファ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員:塚野 哲幸、以下「アルファ」)は、ワンタイムパスワード機能を搭載した集合住宅向け共用部リーダー「TENKEY READER PRO」(以下、「本製品」)を、2026年７月に発売いたします。

本製品は、アルファのスマートロック「PREMIUM SMART LOCK」シリーズと組み合わせて導入することで、共用部から住戸までのアクセスを一元的に管理することが可能です。

今後、共用部のセキュリティの重要性がさらに高まり、共用部リーダーの導入需要も拡大していくものと見込まれています。

「PREMIUM SMART LOCK」シリーズは、充実したアフターサポートと“鍵を持たない”利便性が高く評価され、賃貸住宅を中心に多くのお客様に採用され、シリーズ累計販売台数は140万台を突破しています。

アルファは、本製品を「PREMIUM SMART LOCK」シリーズと組み合わせて導入していただくことで、より快適で安全なスマートロック環境の提供を進め、スマートロックのさらなる普及を目指してまいります。

・「TENKEY READER PRO」と「PREMIUM SMART LOCK」シリーズとの連携

本製品は、暗証番号およびICカードによる解錠に対応しているほか、ワンタイムパスワード(OTP)発行機能を搭載しています。

これにより、空室内覧時や入退去時において、一時的な暗証番号を付与することで、対面での鍵の受け渡しが不要となり、防犯性の維持と鍵運用の効率化につながります。

また、従来は共用部と住戸でそれぞれ異なる鍵を使用するケースが多く、鍵の受け渡しや管理の手間が増える課題がありました。本製品を「PREMIUM SMART LOCK」シリーズと組み合わせて導入することで、鍵管理を一元化し、管理負担の軽減につながります。

「PREMIUM SMART LOCK」との連携運用イメージ

・受注開始日

先行受注受付開始日:2026年７月21日

※製品納入：2026年９月１日(予定)

・株式会社アルファについて

アルファは、1923年の創業以来、住宅用のキーをはじめ、南京錠やコインロッカー、さらに自動車用のキーやドアハンドルなどキー＆ロックに関わる製品を幅広い分野で展開し、その時代の先駆けとなる製品を数多く生み出してきました。

100年にわたる経験を通じて培ってきた技術と知見をもとに、アルファは多くのお客さまやステークホルダーの皆さまのさまざまなアクセスシーンにおいて、「安全・安心」をお届けしています。

・「PREMIUM SMART LOCK」について

アルファはカギの原点である「安心」を提供するワンランク上のプレミアムなスマートロックとして、「PREMIUM SMART LOCK」を提供しております。

「安心」こそがアルファの提供できる価値であり、「安心して使い続けられることこそがプレミアム」という考えのもと、アルファのスマートロック商品のラインアップを「PREMIUM SMART LOCK」という名称にしております。

悪天候や長期の使用でも壊れない耐久性能や、万が一の故障の際にも迅速に対応できるフォロー体制など、あらゆる事態に対応し、多様化するライフスタイルに合わせて日本中の「家」にワンランク上のプレミアムな安心をお届けいたします。

※「PREMIUM SMART LOCK」は、株式会社アルファの登録商標です。