【ビアードパパ】大好評につき“チョコミントシュー”の販売エリアを拡大！チョコミン党の皆さまの声に応え、6月15日より7店舗を追加し、全国14店舗で販売

株式会社DAY TO LIFE

株式会社DAY TO LIFE（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：杉内健吉）が展開するシュークリーム専門店ビアードパパは、2026年6月15日（月）より、“チョコミントシュー”の販売店舗を当初の7店舗から14店舗へ拡大いたします。

“チョコミントシュー”は、2013年に一部店舗でテスト販売していた「幻のシュークリーム」で、近年のチョコミント市場の盛り上がりを受け、今のトレンドに合わせて新たに開発いたしました。ザクザク食感のショコラ生地にチョコをコーティングし、ミントシェイブチョコレートをトッピング。生地の中にはチョコチップ入りのさわやかなミントクリームを詰めました。2026年6月1日（月）に7店舗限定として販売開始以降、未販売エリアのチョコミン党の皆さまから「私の街でも販売してほしい」というお声を多数頂戴いたしました。この声にお応えすべく、食材の調達量を急遽増やし製造体制を強化した結果、今回の販売エリア拡大が実現いたしました。

ビアードパパ史上最も「爽快」なシュークリーム“チョコミントシュー”を、ぜひこの機会にご賞味ください。

▽beard papaブランドサイト（ https://www.beardpapa.jp/ ）▽

■好評販売中 店舗限定“チョコミントシュー”

チョコミン党集合！ビアードパパ史上最も「爽快」なシュークリーム

商品名称：チョコミントシュー

販売価格：320円（税込）

販売期間：2026年6月1日（月）～ 6月30日（火）予定

販売店舗：ビアードパパ14店舗限定

【6月15日（月）より追加となる販売店舗】

・ビアードパパ アピア札幌店（北海道）

・ビアードパパ JR仙台駅店（宮城県）

・ビアードパパ 大宮西口店（埼玉県）

・ビアードパパ アトレ新浦安店（千葉県）

・ビアードパパ 東神奈川駅店（神奈川県）

・ビアードパパ 水戸エクセル店（茨城県）

・ビアードパパ 阪急西宮北口店（兵庫県）

【好評販売中の店舗】

・ビアードパパ ウィング新橋店（東京都）

・ビアードパパ ヨドバシAkiba店（東京都）

・ビアードパパ 池袋西口店（東京都）

・ビアードパパ 名古屋地下街サンロード店（愛知県）

・ビアードパパ 名古屋セントラルパーク店（愛知県）

・ビアードパパ ホワイティうめだ店（大阪府）

・ビアードパパ イオンモール四條畷店（大阪府）

※写真はイメージです。

※店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。

※一部店舗でのイートイン利用の場合は税率が10％となり販売価格が異なります。

※一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なります。

※売り切れの際はご容赦ください。

※クリーム内の黒い粒はバニラビーンズ、またはチョコチップです。

※チョコミントシューは、現時点でその他の店舗での販売予定はございません。

※今回の販売拡大に伴い、追加店舗（アピア札幌店、JR仙台駅店、大宮西口店、アトレ新浦安店、東神奈川駅店、水戸エクセル店、阪急西宮北口店）では「6月限定レモンケーキシュー」の販売を6月14日（日）で終了いたします。

■ビアードパパについて

「いつも できたて 作りたて」

ビアードパパは、お店で手作りのシュークリーム専門店。シュー生地は常にオーブンで焼き上げ、クリームは新鮮な状態を保つため毎日お店で手作りしています。お口に入れた瞬間のサクッとした食感、トロ～リなめらか舌触り。そして、食べた人の最高の笑顔。私たちは、そんな“美味しさの幸せ”をお届けしたくて、素材や製法にいくつものこだわりを持っています。

https://www.beardpapa.jp/

■株式会社DAY TO LIFEについて

主力ブランドであるシュークリーム専門店「ビアードパパ」をはじめとしたスイーツブランドを展開。"スイーツから、「よりよく生きる」を世界へ。"をビジョンに掲げ、私たちに関わるすべての人へ、新しい価値と感動をお届けすることに挑戦し続けるプロフェッショナル集団です。

会社名称：株式会社DAY TO LIFE（旧会社名称：株式会社麦の穂）

代表者：代表取締役 杉内健吉

従業員数：正社員225名 アルバイト2,658名 グループ正社員485名（2026年2月時点）

所在地：〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル 2F

TEL：06-6361-7000

URL：https://daytolife.co.jp

【事業内容】

飲食店の経営/飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務/菓子の製造、販売