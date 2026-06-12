企業アンバサダー“長谷川ミラ”さん出演　廃棄物を社会の宝物に。「社会のTREasure Hunter航海篇」公開

TREホールディングス株式会社

TREホールディングス（以下、当社）は、企業アンバサダーである長谷川ミラさん出演の企業TVCM「社会のTREasure Hunter航海篇」を6月15日（月）よりテレビ東京『Newsモーニングサテライト』内にて放映開始致します。

当社は、2024年より長期ビジョン「WX環境企業」への挑戦を掲げています。廃棄物処理の技術的・採算的課題を克服し、資源やエネルギーへと変換する「WX（Waste Transformation）」(https://tre-hd.co.jp/wx/about/)を推進することで、動脈・静脈という産業の枠組みを超えた“共創”を生み出し、高度循環型社会、脱炭素社会の実現に挑戦しています。そしてこの度、資源循環に変革をもたらすTREホールディングスをより多くの方に知っていただくため、本CMを新たに制作しました。

新CMでは、当社企業アンバサダーの長谷川ミラさんが、宝物を探して航海する「トレジャーハンター（TREasure Hunter）」に扮し、廃棄物を価値ある資源に変えていく当社のビジョンを表現しています。

2025年4月より放映している「社会のトレジャーハンター TREホールディングス」篇(https://tre-hd.co.jp/news/555/)の世界観ともリンクし、探検家の相棒「ビーバー」が、ミラさんと共に航海に出ているところにも、ぜひご注目ください。

当社はこれからも「WX」の力で廃棄物や使用済み製品を限りなく資源やエネルギーに変換し、資源循環に変革をもたらすことで、ビジネスや生活の視点を変え、地球の環境保全により一層貢献してまいります。

「WX」の詳細は「社会のTREasure Hunter ! WXで創る地球の未来」をご覧ください

https://tre-hd.co.jp/wx/about/(https://tre-hd.co.jp/wx/about/)

＜新テレビCM概要＞

タイトル ：「社会のTREasure Hunter航海篇」

放送開始日：2026年6月15日（月）

放送番組 ：テレビ東京『Newsモーニングサテライト』

放映エリア：テレビ東京、BSテレビ東京、テレビ東京ビジネスオンデマンド、

テレビ愛知、テレビ大阪、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州

動画URL ：https://youtu.be/5g42bMz2hXQ

ストーリー：

船上から廃棄物の山を見つめる長谷川ミラさん。双眼鏡を通してそれらを“宝物”として捉えることで、廃棄物を価値ある資源に変えていく当社のビジョンを表現しています。トレジャーハンターとして未来を見据える姿に重ね、TREのグループシナジーによって廃棄物が資源へと生まれ変わる様子を表現。「廃棄物を、社会の宝物に。」というメッセージを象徴的に伝えています。

＜当社アンバサダーについて｜長谷川ミラ＞

ラジオナビゲーター / 映像・コミュニティプロデューサー

音声・映像・言葉を通じて社会の温度を伝える。株式会社jam 代表取締役として、MC・Podcast・映画プロデュースにも携わる。コミュニティカフェ“um Cafe” 代表。

＜スタッフリスト＞

企画制作：オズマピーアール／読売広告社

クリエイティブディレクター／コピーライター：橋本 祥平（読売広告社）

アートディレクター：中村 満里奈（読売広告社）

アカウントエグゼクティブ：加藤 雄一、菅原 真美（オズマピーアール）

PRディレクター：鳥居 保人（オズマピーアール）

クリエイティブプロデューサー：宮塚 佑菜、吉田 周平（オズマピーアール）

メディアプランナー：猿田 一揮、秋月 滉一朗（オズマピーアール）

プロデューサー：馬場 甫（TYO drive）

プロダクションマネージャー：土屋 和也（TYO drive）

監督：中村 佳歩（TYO PRO2）

撮影：永倉 航介（フリーランス）

照明：松山 嘉人（PICT CORE）

美術：村中 晶子（da Vinci）

スタイリスト：東出 祐未（フリーランス）

ヘアメイク：澤木 ミリ（フリーランス）

オフラインエディター：上岡 知貴（Red Spider）

オンラインエディター：中島 界人（Studio Inter Field）

デザイナー：北村 政明、溝川 幸司（RYUS Design）

レタッチャー：森 隼人（whiteSTOUT）

キャスティング：木暮こずえ（アーヌエヌエ）