JLL、フォーチュン500企業ランキングで175位に上昇

ジョーンズ ラング ラサール株式会社

（以下は、2026年6月2日にシカゴから発表されたリリースの抄訳版です）

東京 2026年6月12日 - 総合不動産サービス大手JLL（本社: 米国シカゴ、CEO & プレジデント: クリスチャン・ウルブリック、NYSE: JLL）は、フォーチュン誌が売上規模に基づいて米国企業500社を選出する「2026フォーチュン500(R)」において、2025年の順位188位から上昇し、175位に選出されたことをお知らせいたします。当社の堅調な業績と、戦略的な成長イニシアチブの着実な実現が評価されました。

JLL CEO クリスチャン・ウルブリックは次のように述べています。

「フォーチュン500でJLLの順位が上昇したことは、当社の総合グローバルプラットフォームの卓越性と、優れた価値と革新的なソリューションに対するお客様からの信頼の証です。当社の成長戦略である『Accelerate 2030(https://www.jll.com/en-us/newsroom/jll-introduces-accelerate-2030-strategy-and-long-term-financial-targets)』のもと、この勢いを推進力として、イノベーションの促進、お客様とのパートナーシップの強化、そしてAIを活用したポートフォリオインテリジェンスや、より良い世界に貢献するサステナブルな不動産ソリューションなど、未来の市場やサービス分野におけるリーダーシップの拡大に取り組んでまいります」

「フォーチュン500」は、米国企業を会計年度における売上規模に基づいてランク付けしています。全リストおよび評価方法についての詳細はフォーチュン誌のウェブサイト(https://fortune.com/ranking/fortune500/)をご覧ください。

JLLの成長戦略「Accelerate 2030」は、中核事業におけるマーケットリーダーとしてのさらなる地位向上を図るとともに、お客様との信頼関係を一層強固なものとし、プラットフォームの卓越性向上を目指します。JLLは、独自のデータやAI機能、総合的なグローバルオペレーションへの投資を通じ、複雑化する不動産市場において、お客様が不動産ライフサイクルのあらゆる場面で自信を持って最適な意思決定ができるよう支援してまいります。

詳細はjll.com(https://jll.com)をご覧ください。

JLLについて

JLL（ニューヨーク証券取引所：JLL）は、世界80ヵ国以上で事業を展開し、2026年3月31日時点で約113,000名の従業員を擁する総合不動産サービス会社です。200年以上にわたり、オフィス、リテール、インダストリアル、ホテル、レジデンシャル、データセンターなどのセクターにおいて、お客様が保有する不動産の賃貸借、売買、投資、建設プロジェクトマネジメント、管理などを支援しています。2025年の売上高は261億米ドルで、フォーチュン500(R)にも選出されています。

JLLは、「不動産の未来を拓き、より良い世界へ（Shape the future of real estate for a better world）」という企業目標（Purpose）のもと、お客様、従業員、地域社会とともに「明るい未来へ」と導くことを使命としています。また、JLLは豊富なデータと最先端のテクノロジーを活用し、幅広い業界のお客様に包括的な不動産サービスを提供しています。グループ会社のラサール インベストメント マネージメントは、世界の投資家ニーズに応じた不動産投資運用サービスを提供しています。

JLLは、ジョーンズ ラング ラサール インコーポレイテッドの企業呼称及び登録商標です。詳細は jll.com をご覧ください。