FSDiが実施する新たな地域課題解決型コンテストを支援

東武トップツアーズ株式会社

東武トップツアーズ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：百木田康二）は、本年2月に設立した、産官学の連携による持続可能な未来社会構築を目指す、一般社団法人未来社会デザイン機構（以下、FSDi）が実施する「未来社会デザインコンテスト2026」に事務局として参画・支援することを決定しましたのでお知らせいたします。

本コンテストは、つぎの２つのエリアを対象として、その地域活性化を目的としたテーマの設定と課題解決への取組みについて、新たな視点からのアイデアを募集するものです。今回は、既存概念に囚われない斬新な考え方を求め、次世代を担う学生の皆さんを対象に実施します。

■ 対象となる2つのエリアとテーマ

1.長野県・志賀高原エリア：国立公園の再定義と高付加価値化

（協力：環境省 志賀高原管理官事務所、一茶のこみち 美湯の宿、2307グループ 株式会社S&T観光開発、横手山・渋峠スキー場）

夏の志賀高原エリアを舞台に、若者が一度は参加したくなる非日常イベント・体験の創出

2.福井県・東尋坊エリア：若年層を惹きつける「滞在・周遊」の仕掛け

（協力：坂井市役所 産業政策部 観光交流課、東尋坊まちづくり株式会社）

若者が「もっと長く滞在したくなる仕掛け」をテーマに、地域経済の活力向上に直結する周遊・滞在企画の創出

■ 特典とスケジュール

【特典】

書類審査を通過した各テーマ上位2組（個人・チーム問わず）には、以下の特典が提供されます。

・現地視察プログラムへの無料提供：現地（長野県志賀高原エリア、福井県東尋坊エリア）を1泊2日で訪問。

現地の施設担当者と直接対話しながらアイデアをブラッシュアップする機会を提供します。

・最終発表会への参加権：東武トップツアーズイノベーションオアシスにて開催される最終提案発表会でのプレゼンの機会と審査員のフィードバックの機会を提供。

・会員権利：参加学生には、FSDiの「学生・サポーター会員（登録無料）」としての入会権利が付与され、コンテスト終了後も継続的な地域創生プロジェクトへの参画機会が提供されます。

【スケジュール】

・募集受付期間：2026年6月8日（月）～7月20日（月）23:59まで（東尋坊は6月11日（木）開始）

・書類審査・受賞者発表： 2026年8月上旬予定

・現地視察プログラム：

志賀高原 2026年8月20日（木）～21日（金）

東尋坊 2026年8月25日（火）～26日（水）

・最終提案発表会： 2026年9月10日（木）14:00～17:00（予定）

■ 参加方法・イベントページ

コンテストへのご応募および詳細につきましては以下の特設ページ（FLASPO内）よりご確認ください。

・イベント特設ページ：

志賀高原 https://flaspo.jp/try/707?utm_source=link&utm_medium=fsdi&utm_campaign=fsdi-shigakogen&utm_term=2606(https://flaspo.jp/try/707?utm_source=link&utm_medium=fsdi&utm_campaign=fsdi-shigakogen&utm_term=2606)

東尋坊 https://flaspo.jp/try/712?utm_source=link&utm_medium=fsdi&utm_campaign=fsdi-tojinbo&utm_term=2606(https://flaspo.jp/try/712?utm_source=link&utm_medium=fsdi&utm_campaign=fsdi-tojinbo&utm_term=2606)

・応募条件：

18歳以上の学生（大学生・大学院生・専門学校生など、出身地や在学地等は問わない）、個人または3名以内のチーム。

※応募にはFSDi学生・サポーター会員への登録（無料）が必要となります。

観光業界を取り巻く環境が変化する中、地域の持続可能性を高めるためには、観光現場が直面するリアルな課題と次世代の新しい視点を結びつける仕組みが求められています。今回の取組みにおいて当社は、長年の送客業務を通じて築き上げてきた「東武トップツアーズ協定旅館ホテル連盟（旅ホ連）」および「運輸観光施設連盟（運観連）」との深い信頼関係を基盤に、各地の観光現場が抱える切実な課題を吸い上げ、FSDiを通じて次世代を担う学生の皆さんのアイデアと結びつける「つなぎ役」として参画し、観光産業に新たな風を吹き込みます。

また、今回の取組みは、FSDi会員である強力なパートナー各社との連携により推進されています。株式会社フラスポ（FLASPO）および株式会社ジェイ・エス・ビー（UniLife）からは、学生マンション運営等の知見を活かした運営企画や全国的な展開のサポートをいただくなか、これまでにない広域且つ、多角的な視点で地域課題の解決に挑みます。

当社はFSDi事務局および各連盟組織のハブとして、現場の課題抽出から解決策の提示までを一貫して支援してまいります。また、本コンテストで得られた知見やアイデアを、当社の全国支店網や会員組織へ展開することで、特定の地域に留まらない「地域連携の成功モデル」の全国普及と観光産業の活性化に貢献してまいります。

■本件に関するお問合わせ先

一般社団法人未来社会デザイン機構 事務局 （東武トップツアーズ株式会社 営業統括本部 未来共創ラボ内）

・E-mail：info@fsdi.or.jp ・公式HP： https://fsdi.or.jp/

・お問い合わせフォーム https://form.run/@fsdi-Inquiry-form