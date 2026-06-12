株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、公式オンラインストアAlpen Onlineにおける、アディダス ジャパン株式会社（以下「アディダス」）のランニングやサッカー用品の商品ページに、Firework Japan株式会社の新ソリューションを活用した「AI ショッピングエージェント」を導入します。同サービスの導入は日本国内のスポーツ用品ECでは初めての試みです。

■ サイトを渡り歩いて情報収集する手間を解消し、顧客体験を最大化

従来のECサイトの商品ページではお客様が必要とする情報を充分に揃えられていなかったり、必要な情報を見つけづらかったりする課題を抱えていました。そのためお客さまにメーカー直営サイトやSNSへ情報を確認しに行く手間をかけさせてしまい、購買体験を途切れさせてしまっていました。

本サービスの導入により、商品ページ内のAIショッピングエージェントや動画コンテンツを活用する事で必要な情報をより簡潔に確認できるため、お客様が納得して満足できる購買体験をサイト内で完結していただけるようになります。

■ 納得できて迷わないオンラインショッピングを。「AI ショッピングエージェント」が提供する3つの新体験

Alpen Onlineのアディダスの対象商品ページでは、まるで実店舗で専門スタッフに相談しているかのようなパーソナルな体験が可能になります。

1.24時間いつでも「即座に相談」

商品ページ上のボタン一つで「AI ショッピングエージェント」が起動し、チャット形式で対話を開始できます 。オンライン上でいつでも、まるで実店舗の接客カウンターにいるかのような相談体験を、場所や時間を問わず提供します。

2.迷いを解消する「パーソナル提案」

「フルマラソンに挑戦する初心者向けシューズか」や「人工芝用のサッカースパイクか」など、お客様一人ひとりのレベルや目的に合わせた質問に対応します。AIが店舗スタッフのように寄り添い、個別のスタイルに合わせた最適な情報を提供することで、お買い物の不安を解消します。

3.メーカー提供情報を活用した商品理解サポート

本サービスでは真偽が不明確な情報は拾わず、メーカーから提供される商品情報をもとに、お客様の質問に対して商品特性や選択時のポイントを分かりやすく整理して答えます。オンライン上でも実店舗で接客を受けるように必要な情報をスムーズに確認できるため、お客様は商品への理解を深めながら納得して検討を進められるようになります。

■ サービス拡大の展望

オンラインショッピングにおいて、特にスポーツギアは「自分に合うか分からない」という不安が購入のハードルとなることが少なくありません 。メーカーが提供する商品情報を、テクノロジーを通じてお客様がより分かりやすく理解できる環境を整えました。アルペンは今回の取り組みを皮切りに、今後アディダス以外の多様なブランドや、他のスポーツ・アウトドアカテゴリーにおいても「AI ショッピングエージェント」の導入拡大を目指します 。さまざまなブランドとの連携を積み重ね、日本のスポーツ用品ECにおいて「AIによる購買体験の標準化」を推進していきます 。

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営