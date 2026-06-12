【千葉県柏市】夏本番に向けサングラス選びをもっと快適に。『眼鏡市場 セブンパークアリオ柏店』6月19日（金）リニューアルオープン

株式会社メガネトップ眼鏡市場 セブンパークアリオ柏店：外観イメージ

株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、千葉県柏市の商業施設「セブンパークアリオ柏」1階の『眼鏡市場 セブンパークアリオ柏店』を、2026年6月19日（金）にリニューアルオープンします。

「セブンパークアリオ柏」では、自然空間とイベントスペースを兼ね備えた約4,000坪の超大型公園「スマイル・パーク」を展開しています。約3,000人規模の野外コンサートが可能な屋根付きステージを設置し、ご家族やご友人同士で大規模なフェスやイベントを楽しめるなど、ショッピングにとどまらない幅広い過ごし方を提供しています。施設全体が賑わいを見せる中、『眼鏡市場 セブンパークアリオ柏店』は、お客様がより快適に商品を選べる店舗を目指し、サングラスコーナーを中心に売場環境を刷新しました。

リニューアルのポイント

気軽に試着を楽しめる空間

店内の什器を統一することで、商品を見やすく選びやすい空間を実現しました。さらに、どなたでも気軽にメガネを手に取り、自由に試着を楽しめるよう、店内各所に鏡を配置しました。掛けた印象をその場ですぐ確認できるため、自分に似合うメガネを見つけやすくなっています。

魅力が伝わるサングラスコーナー

サングラスコーナーの壁面什器には、フレームデザインやレンズカラーが鮮明に見える白色照明を採用しました。豊富なデザインや多彩なカラーをこれまで以上に比較しやすくなり、夏に向けた紫外線対策だけではなく、ファッションに合わせたサングラス選びも楽しむことができます。

10日間限定のスペシャルイベントを開催

店舗概要

株式会社メガネトップ

必ず当たる抽選会[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/298_1_62f36eb122edb4cab1b88599eb48bad0.jpg?v=202606120252 ]いっしょ割[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/298_2_38a7b778ba3ea2099763ab7faa787efd.jpg?v=202606120252 ]眼鏡市場 セブンパークアリオ柏店：内観イメージ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/298_3_631fb3d4e76e2f3c06e7ead3486679d1.jpg?v=202606120252 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/298_4_e2ac1f4659b14474b73689d26cc3ba84.jpg?v=202606120252 ]

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です