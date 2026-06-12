お家時間を豊かにする新ライフスタイルブランド「MILRTY（ミルリティー）」が誕生！ルームウェアやルームアイテムなどお家で過ごすアイテムに特化

朝日放送グループホールディングス株式会社

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/milrty_official/(https://www.instagram.com/milrty_official/?hl=ja)

朝日放送グループホールディングス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：西出 将之）のグループ会社であり、女性アパレルEC事業を手掛ける株式会社Eim（本社：京都市、代表取締役社長：北田 淳）は、新たにライフスタイルブランド「MILRTY（ミルリティー）」をローンチいたします。本ブランドのデビューを記念し、6月18日から2１日に大阪・堀江で開催されるPOPUPイベントにて初お披露目および先行販売を実施。また、公式通販サイトでのオンライン販売は6月22日よりスタートいたします。

■ ブランドコンセプト

『Let go of the mask , and love yourself』

仮面を手放して、そして自分を愛そう

忙しなくすぎる日々の中で

自分自身を癒して欲しい、自分を愛せる時間や自分が外でつけている仮面をはずしている時間に寄り添いたい。

■ ブランドネームの由来

「MILRTY（ミルリティー）」という名前は、当ブランドディレクターが幼い頃から母に入れてもらい、現在でも朝と夜のリラックスしたい「リセット時間」に欠かさず自分で作って飲んでいるという「ミルクティー（MILK TEA）」に着想を得ました。お家での過ごし方やリセットする時間を紐解く中で出てきた様々なワードと、「MILK TEA」を組み合わせて名付けられました。

■ 新ブランド「MILRTY（ミルリティー）」誕生の背景

つい適当になりがちな家でのパジャマも、少しこだわることで頭や体をリセットでき、気分が上がって自分を少し好きになれる。そんな癒やしのアイテムを届けるべく、お家時間を豊かにするライフスタイルブランド「MILRTY」が誕生しました。

「自分自身を癒し、自分を愛せる時間、そして外でつけている仮面を外せる時間に寄り添いたい」という想いがアイテムに詰まっています。

■ 販売スケジュール



【1】大阪・堀江POPUPイベントでの初お披露目＆先行販売

- 期間：6月18日 ～ 6月21日- 場所：DENCHU（大阪・堀江）大阪府大阪市西区1-10-2 クレストギザ1階- 内容：MILRTYのアイテムを初めて直接お手に取ってご覧いただけるデビューイベントです。先行販売のほか、様々なイベントを同時開催いたします。「lawgy」夏物先行販売「ナイトマーケット」ワンドリンクプレゼント ※6/18.19 18:00-20:001のみ開催「フリーマーケット」人気インフルエンサー出展 ※6/19 11:00-14:00開催

【2】オンライン販売

- 開始日：6月22日- 販売場所：「eim online」公式通販サイト https://eim-online.com/

■会社概要

会社名：株式会社Eim

代表者：北田 淳

所在地：京都府京都市中京区御池通間之町東入高宮町206番地 御池ビル6A

公式通販サイト（eim online）：https://eim-online.com/