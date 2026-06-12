ネイルブランド「DASHING DIVA」よりmagic press SUMMERコレクションが6月13日(土)発売開始

クロスプラス株式会社

クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）のグループ会社である株式会社アイエスリンク（本社：愛知県春日井市、取締役CEO：中北 裕三）が展開する、グローバルセルフネイルブランド「DASHING DIVA（ダッシングディバ）」は、人気シリーズ「magic press」より、夏の空や海が見せる“光の表情”をマグネットネイルで表現したハンドネイルに加え、初登場のフットネイルチップをラインナップに揃えたSUMMERコレクションが登場します。

6月13日（土）よりハンドネイルとフットネイルをロフト・PLAZA・@cosme ストア（一部店舗）で先行販売いたします。

■商品情報

「一秒完成ネイルチップ」として、忙しい日常の中でも手軽にネイルを楽しめるタイムパフォーマンスの高さが支持されています。デザイン性にも優れている他、10秒に一個売れ、オリーブヤングのネイルチップ部門でも1位を獲得する程韓国で圧倒的人気を誇るネイルチップです。韓国、アメリカ、日本など複数国で取得した特許技術を適用した粘着剤で粘着力がアップし、家事や一日中遊んでも取れづらくなりました。

POINT1：夏の“光”を指先に表現！マグネットネイルで表現するSUMMERコレクション

空や海、サンセットなど、夏ならではの光のゆらめき・奥行きを、マグネットネイル特有のきらめきで表現。角度や光の当たり方で表情が変わり、シンプルでも存在感のある夏ネイルを楽しめます。

POINT2：韓国で人気のBESTデザインも！フットネイルのチップが夏限定で初登場

サンダルの季節に向けて、フットのネイルチップがついにラインアップ。ウォニョンPICKに加え、韓国で支持されるBESTデザイン、夏をモチーフにしたトレンドデザインまで幅広く展開し、足元から季節感をアップデートします。

POINT3：1秒で完成する本格派ネイルチップ！祭りや夏休みのイベントに合わせたセルフネイル体験

一秒完成ネイルチップの「magic press」なら準備に時間をかけにくい日でも、貼るだけで指先・足元の印象を華やがせます。旅行・イベント・週末のお出かけなど、夏のさまざまなシーンにフィットする「手軽さ×完成度」を提案します。

・magic press ハンドネイル ★＝ウォニョンPICK

・magic pressフットネイル ★＝ウォニョンPICK／♦＝BESTデザイン

【商品概要】

・magic press ハンドネイル

価格 ：1,980円（税抜）

枚数 ：32枚入

販売先：6月13日（土）より、

ロフト・PLAZA・@cosme ストア（一部店舗）・オンラインストアにて先行販売

7月10日（金）より、ハンズ・アインズ&トルペにて販売

・magic press フットネイル

価格 ：＜PREMIUM＞1,800円（税抜）／＜DESIGN＞1,500円（税抜）

枚数 ：24枚入

販売先：6月13日（土）より、

ロフト、PLAZA、@cosmeストア(一部店舗)・オンラインストアにて先行販売

7月10日（金）より、ハンズ・アインズ&トルペ含むバラエティショップにて販売

■DASHING DIVA（ダッシング ディバ）について

DASHING DIVAは1989年にニューヨークで誕生し、現在では世界30,000店舗以上で展開されるグローバルブランドとして、アメリカ・韓国の両市場でトップクラスの人気を誇るネイルブランドです。累計販売個数は3000万個を突破し、特に韓国では、美容専門店「OLIVE YOUNG」においてネイルチップカテゴリ売上No.1を記録し、ブランド力・商品力ともに高い評価を得ています。“1秒完成ネイル”として知られるネイルチップ「magic press」や、ベース・カラー・トップコートが一体化したワンステップジェルネイル「One Gel」などがあり、忙しい現代女性が手軽にプロ級の仕上がりを楽しめるアイテムとして支持を集めています。

公式サイト ：https://dashingdiva.jp

公式Instagram ：https://www.instagram.com/dashingdiva__jp

■アイエスリンク 会社概要

会社名：株式会社アイエスリンク

代表者：中北 裕三

所在地：〒486-0923 愛知県春日井市下条町1丁目2-28

URL ：https://aieslink.co.jp/index.html

■クロスプラス 会社概要

会社名：クロスプラス株式会社

代表者：山本大寛

所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13

URL ：https://www.crossplus.co.jp

クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべの人に彩りとよろこびを届けてまいります。