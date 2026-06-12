松村商店、「いたずらぐまのグルーミー」ビッグフェイスナップサックを2026年6月12日（金）よりAmazon・楽天市場にて限定販売

株式会社MUSCAT GROUP

ニッチトップ戦略に基づくブランドプロデュース事業を展開する株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A）の連結子会社で、キャラクターグッズや服飾雑貨の企画・販売を行う株式会社松村商店（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：大南洋右）は、「いたずらぐまのグルーミー」のナップサック「GLOOMY ビッグフェイスナップサック」を2026年6月12日（金）よりAmazon・楽天市場のオンラインストアにて数量限定で発売いたします。

インパクト抜群！立体的な耳が可愛いグルーミーのナップサックが新登場！

トレンドのナップサック型バッグに、世界中で愛されるグルーミーのデザインを落とし込んだ新作アイテムが登場します。

■商品概要

商品名：GLOOMY ビッグフェイスナップサック

素材：ポリエステル

価格：3,520円（税込）

発売日：2026年6月12日（金）

販売先：Amazon / 楽天市場 ※オンラインストア限定（数量限定/無くなり次第終了）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY7K1N25?th=1

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/pineplaza/gmd-622/

■商品特徴

見た目の可愛さだけでなく、実用的なこだわりも満載です。

●立体ふわふわ耳：思わず触りたくなるキュートな立体仕様

●Dカン付き：お気に入りのチャームやキーホルダーを付けて自分好みにデコレーションが可能

●大容量収納：A4クリアファイルも楽々収まる抜群の収納力

グルーミーの遊び心あふれるアイテムで、刺激的でスリリングな毎日をスタートしちゃおう！

■「いたずらぐまのグルーミー」について

グルーミーはピティーくんの飼いぐま。いつもいっしょの2人だけど、ちょっと遊ぶだけでピティーくんは満身創痍。くまと暮らすってたいへんだね。今日もピティーくんは大好きなグルーミーとの共存を試みるのでした。

「いたずらぐまのグルーミー」公式サイト：https://gloomy-official.com/

オンラインストア：https://goods-store.net/collections/gloomy?utm_source=official&utm_medium=referral&utm_campaign=header(https://goods-store.net/collections/gloomy?utm_source=official&utm_medium=referral&utm_campaign=header)

＜著作権表記＞

(C)MORI CHACK

＜本商品に関するお問い合わせ先＞

株式会社松村商店 （営業時間 平日 9:00～18:00）

お問い合わせ窓口：https://www.web-matsumura.com/contact/

電話：03-3626-0736

【会社概要】

社 名：株式会社松村商店

所 在 地 ：東京都墨田区石原四丁目25番15号

代 表 者 ：代表取締役 大南 洋右（おおみなみ ようすけ）

事業内容：キッズ、ティーンズ向け財布・ポーチ・バッグ等のオリジナル服飾雑貨・企画・製造・販売、卸事業

U R L：https://www.web-matsumura.com/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/