「風をまとうような涼しさを」 タカキュー、高通気素材「DotAir(R)」を採用した半袖ワイシャツを展開

株式会社タカキュー

株式会社タカキュー(本社：東京都板橋区、代表取締役：伊藤健治)が展開するメンズ「T/Q（ティーキュー）」は、暑い季節でも快適に着用できる機能性ウェアとして、高通気素材「DotAir(R)（ドットエア(R)）」を採用した半袖ワイシャツを展開いたします。

近年の猛暑化やクールビズ需要の高まりにより、ビジネスシーンにおいても快適性へのニーズが高まっています。今回展開する半袖ワイシャツは、優れた通気性と軽量性を備えた「DotAir(R)」を採用することで、暑い季節でも快適な着用感を実現。さらに、ストレッチ性やイージーケア性も兼ね備え、通勤から外回り、オフィスワークまで幅広いシーンで活躍する一着に仕上げました。

見た目のきちんと感を保ちながら、涼しく快適に過ごせる夏のビジネスウェアとして提案いたします。

■開発背景：夏のビジネスシーンに求められる、快適性ときちんと感の両立

近年の気温上昇や猛暑日の増加により、夏場のビジネスウェアにはこれまで以上に高い快適性が求められています。一方で、クールビズが浸透する中でも、ビジネスシーンにふさわしい清潔感やきちんと感を求める声は依然として根強くあります。

こうした背景を受け、タカキューでは高い通気性と軽量性を備えた機能素材「DotAir(R)」に着目。暑い季節でも快適に着用できる機能性と、ビジネスウェアとしての上品な見た目を両立する半袖ワイシャツを開発しました。

衣服内のムレや熱気を軽減しながら、ストレッチ性やイージーケア性も備えることで、暑い季節のさまざまなビジネスシーンを快適にサポートします。

■商品の特徴：夏のビジネスシーンを快適にする多彩な機能を搭載

1.高通気素材「DotAir(R)」による、涼しく快適な着用感

特殊な織構造により通気孔を形成した高機能素材「DotAir(R)」を採用しました。優れた通気性によって衣服内にこもりやすい熱や湿気を効率よく逃がし、ムレを軽減します。

汗ばむ季節でもさらりとした着心地を保ち、通勤や外回りなど暑さを感じやすいシーンでも快適に着用いただけます。見た目にも軽やかで清涼感のある素材感が特長です。

2. 軽量性とストレッチ性で、長時間でもストレスフリー

軽量な素材を使用することで、長時間の着用でも負担を感じにくい快適な着心地を実現しました。

さらに、優れたストレッチ性により身体の動きにしなやかにフィット。

腕の上げ下げや前かがみなどの日常動作にもスムーズに対応し、移動や外出の多いビジネスシーンでも快適に着用いただけます。

3.ノーアイロンで着用できるイージーケア仕様

シワになりにくいイージーケア仕様を採用しており、洗濯後はノーアイロンでそのまま着用可能です。

ご家庭でのお手入れが簡単なため、忙しい朝や日常の洗濯負担を軽減。

暑い季節でも清潔感のある見た目を保ちながら、快適に着用いただけます。

4.一枚でもサマになるアクセントデザイン

クールビズシーズンに一枚で着用する機会が増えることを想定し、襟型ごとにアクセントを加えたデザインを採用しました。ボタンダウンは衿先にさりげないパイピングを施し、ワイドカラーは下前部分にアクセントテープをあしらうことで、程よいデザイン性をプラスしています。ジャケットを脱いだ際にも単調になりすぎず、ビジネスシーンにふさわしいきちんと感を保ちながら、一枚でもサマになるデザインに仕上げています。

■商品概要

商品名：半袖ワイシャツ（使用素材：東レDotAir(R)）

価格 ：6,490円（税込み）

カラー：4色

サイズ：S/M/L/XL/2XL

発売日：2026年6月12日(金)

販売 ：T/Q各店タカキュー公式オンラインショップ(https://online.taka-q.jp)

ブランドについて

T/Q(ティーキュー)

「日常にちょうどいい上質さ」をテーマにしたブランドです。

シンプルでありながら、素材選定やパターン設計、シルエット・バランスにこだわり、着た瞬間に違いを感じられるプロダクトを展開しています。ビジネスからカジュアルまでシームレスに着用できる設計で、現代の多様なライフスタイルに寄り添うワードローブを提案。本質的な品質と着心地を追求し、“毎日着たくなる服”を届けてまります。

会社概要

会社名 ：株式会社タカキュー

事業内容 ：紳士服・婦人服及び関連洋品雑貨の企画・販売

本社所在地 ：〒173-0004 東京都板橋区板橋3丁目9番7号

設立 ：1950年6月30日(創業75年)

資本金 ：1億円

上場取引所 ：東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード:8166)

上場年月日 ：１部上場 1989年8月