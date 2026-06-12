【東京都府中市】府中駅前で“見える・聞こえる”をもっと身近に。『眼鏡市場 ミッテン府中店』が6月19日（金）リニューアルオープン

株式会社メガネトップ眼鏡市場 ミッテン府中店：外観イメージ１.

株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、府中駅から徒歩1分の商業施設「ミッテン府中」2階の『眼鏡市場 ミッテン府中店』を、2026年6月19日（金）10:00よりリニューアルオープンします。

「ミッテン府中」は、京王線府中駅前に位置しており、通勤や通学の途中、買い物の合間などに立ち寄りやすい立地であることから、ショッピングや食事、日常サービスを利用できる地域の生活拠点として親しまれており、多くの地域住民が利用する商業施設です。

『眼鏡市場 ミッテン府中店』は、メガネ・サングラス・コンタクトレンズ・補聴器を取り扱い、視力補正だけでなく、聞こえに関する相談も対応できる店舗として、地域の皆さまの快適な暮らしを支えてまいります。

駅前で完結する“見る・聞く”のトータルサポート

近年、メガネや補聴器は、機能やデザインの選択肢が広がる一方、選択肢が増加したことで「比較のしづらさ」や「選びにくさ」が課題となっています。『眼鏡市場 ミッテン府中店』ではこの課題に対応するため、商品そのものではなく、選び方や比較のしやすさに着目した店舗体験の再設計を行いました。

「選びやすい」を徹底追求した店舗設計

店内はライトブラウン・グリーン・アイボリーを基調とした落ち着いた内装に刷新し、お客様が視覚的な負担を感じにくい環境を整えました。さらに、今回の改装では以下の改善を行いました。

- 通路幅を拡張し、店内全体を回遊しやすい構造へと見直しました- サングラス売場では背面照明を採用し、レンズカラーの違いが分かりやすい環境を整えました- 島什器の高さを見直し、商品を自然な姿勢で手に取れる設計へ変更しました- 補聴器コーナーを独立させ、静かな環境で相談できる空間構造へ再設計しました

これにより、商品を見つけるだけでなく、比較しながら納得して選びやすい店舗を目指しました。

10日間限定のスペシャルイベントを開催

店舗概要

株式会社メガネトップ

必ず当たる抽選会[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/299_1_1a322efe9f57fdcb04a0540e40206f4d.jpg?v=202606120251 ]コンタクトレンズ割[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/299_2_10fa1a51f826853dc5475b049935a9f8.jpg?v=202606120251 ]いっしょ割[表3: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/299_3_5427518b4556a14a4718d17928ad960b.jpg?v=202606120251 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/299_4_2ae29bf410043959c42ac98d69aea7b4.jpg?v=202606120251 ]眼鏡市場 ミッテン府中店：外観イメージ２.[表5: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/299_5_aa6ac1f59087e39cc45b86f62eb772a7.jpg?v=202606120251 ]

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です