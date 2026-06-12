【札幌・円山公園駅直結】メガネ選びがもっと楽しく、補聴器相談がもっと身近に。『眼鏡市場 札幌マルヤマクラス店』が6月19日リニューアルオープン

株式会社メガネトップ眼鏡市場 札幌マルヤマクラス店：外観イメージ１.

株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、『眼鏡市場 札幌マルヤマクラス店』を、2026年6月19日（金）10:00よりリニューアルオープンします。

スマートフォンやパソコン利用の増加による目の疲れ、高齢化による聞こえの悩みなど、「見る」「聞く」に関する生活者の課題が多様化する中、今回のリニューアルでは“選びやすさ・相談しやすさ・体験しやすさ”をテーマに店舗環境を刷新しました。

ブラウン・グリーン・ベージュを基調とした落ち着きのある店内デザインを採用し、メガネ・サングラス・コンタクトレンズ・補聴器を取り扱う総合アイウェアショップとして、地域のお客様により快適な購買体験を提供します。また、リニューアルオープンを記念し、抽選会や割引キャンペーンなど複数の特典を実施いたします。

リニューアルのポイント

補聴器の相談がしやすい専門空間を新設

近年、聞こえに関する悩みや補聴器への関心が高まる中、今回のリニューアルではメガネ売場と明確にゾーニングした補聴器測定室、および補聴器サロンを新設しました。

周囲を気にせず落ち着いて相談できる環境を整え、経験豊富な販売員がお客様一人ひとりの聞こえの状態や生活スタイルに合わせた補聴器選びをサポートします。

「聞こえに不安はあるけれど、どこに相談すればよいか分からない」「補聴器についてまずは話を聞いてみたい」という方にも、気軽にご利用いただける空間を目指しました。

“掛けてすぐ分かる”試着しやすい売場へ

店内の各所で気軽に試着できるよう鏡を配置し、気になるメガネを手に取ったその場で顔映りや掛け心地を確認できるレイアウトを採用しました。

複数のフレームを気軽に掛け比べられるため、自分に似合う一本をスムーズに選ぶことができます。

また、サングラスコーナーにはレンズカラーが見比べやすい照明を設置しており、カラーで変わるサングラスの印象を確認しながら、ファッションや用途に合わせたサングラス選びをお楽しみいただけます。商品を手に取る・試着する・比較するという一連の流れがスムーズで、納得して商品を選べる売場づくりを実現しました。

眼鏡市場 札幌マルヤマクラス店：外観イメージ２.ゆったり見て回れる快適な店舗環境

店内はブラウン・グリーン・ベージュを基調とした落ち着きのある空間に一新しました。

さらに通路幅を広く設計し、ベビーカーをご利用のお客様やシニア世代の方など幅広い世代のお客様がゆったりと店内を回遊しながら商品を見比べられる環境で、ご家族での来店や長時間のメガネ選びでも、安心してお過ごしいただけます。

10日間限定のスペシャルイベントを開催

店舗概要

株式会社メガネトップ

必ず当たる抽選会[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/300_1_b919fd242c7e28039c1e08f0a3946b8d.jpg?v=202606120251 ]コンタクトレンズ割[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/300_2_b381cd09a825ab5f4d6d632670ff69d4.jpg?v=202606120251 ]いっしょ割[表3: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/300_3_b1bf90f8b34832dbe38f2fe69a5be197.jpg?v=202606120251 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/300_4_15a33c1325253a6fb5227855ffd78f6b.jpg?v=202606120251 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/300_5_81d64920653056ba373c8b1a01912fe0.jpg?v=202606120251 ]

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です