アメリカ建国250周年を記念し、新体験型XRバスツアー「XploreRide」ニューヨークにて運行開始

株式会社エイチ・アイ・エス

株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都新宿区 以下、HIS）は、株式会社ネイキッド（本社：東京都渋谷区 以下、ネイキッド）、RideVision株式会社（本社：東京都港区 以下、RideVision）との共同プロジェクトとして、XR技術を活用した観光エンターテインメントツアー「XploreRide New York produced by NAKED, INC.」を2026年7月1日（水）より運行開始します。

XploreRide（エクスプロア・ライド）は、XR技術を活用した体験型のエンターテインメントツアーで、HISが主催し、クリエイティブカンパニーであるネイキッドが企画・演出・制作を担当、XRテクノロジー企業RideVisionがモビリティXRプラットフォーム「RideVision(R)」をバス車両へ導入し提供しております。2025年2月よりハワイで運行を開始し、日本や米国本土をはじめ世界各国から訪れる観光客に加え、現地在住の方にも幅広くご参加いただき、新たな観光コンテンツとして高い評価をいただいております。

このたび、第二弾としてニューヨークにて運行開始するXploreRideは、2026年のアメリカ建国250周年（America250）という歴史的な節目の年に合わせて誕生する新たな観光エンターテインメントです。自由、多様性、そして挑戦の象徴として世界中の人々を惹きつけてきたニューヨークを舞台に、XR技術によって現実の都市景観とデジタル演出を融合。250年にわたりこの街に刻まれてきた“自由の物語”を、まるでその歴史の中に入り込んだかのような没入感で体験いただけます。また、America250に関連する文化・観光施策とも連動し、ニューヨークの魅力を世界へ発信する新たな観光エンターテインメントとして展開してまいります。

本ツアーでは、ゲストは案内役である自由の精霊「リバティ」に導かれながら、250年にわたるニューヨークの歴史を巡るタイムトラベルの旅へ出発します。ニューヨーク公共図書館、グランドセントラル駅、ブロードウェイ、タイムズスクエアなど、マンハッタンを代表するランドマークを舞台に、それぞれの場所に秘められた「自由」の物語をXR演出によって体験いただけます。

また、ツアー前に撮影した自身のアバターがXR空間に登場する写真撮影機能「XploreRide Snap」や、自由の女神になりきれるコスチューム体験など、ニューヨークならではの参加型コンテンツも搭載し、ゲストはその世界に入り込む主人公として、ニューヨークの“自由の物語”を体感いただけます。

XploreRide Snap（イメージ）XploreRide New York produced by NAKED, INC.

運行開始日：2026年7月1日（水）

便数：1日あたり6便

定員：各便40名

所要時間：約45分

運行ルート：マンハッタン主要観光エリア

（約3.4km）

ツアー言語：日本語、英語

参加費：大人（12歳以上）：＄60～

子ども（7～11歳）：＄30～

販売方法：インターネット販売

（https://xploreride.com/jp/）

※オペレーションはHIS現地法人のH.I.S. International Tours (NY) Inc.が担います。

※XR体験は7歳以上が対象です。18歳未満の方のご参加には、18歳以上の方の同伴が必要です。

※6歳以下のお子様は無料でご乗車いただけますが、XR体験はできません。

※オープニング価格として2026年7月11日までの期間、50％オフで販売します。

XploreRideは、車両の位置情報と乗客の位置情報をリアルタイムにコンテンツと同期させることで、実際の街並みとXR映像を高精度に重畳表示することができ、映像と身体感覚のズレを最小限に抑え、従来のVR体験で課題とされてきたVR酔いを大幅に軽減しています。これにより、ゲストはまるで現実世界とデジタル世界がひとつにつながったかのような、これまでにない没入感を体験いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gtWtIiknzz0 ]

HISは今後も、最先端テクノロジーの活用を通じて、観光の新たな可能性を切り拓き、日本を含む世界中の旅行者に対し、これまでにない体験価値を提供してまいります。

ニューヨーク市観光会議局（New York City Tourism + Conventions）からのコメント

「ニューヨーク市が全米とともにアメリカ建国250周年を祝う中、私たちは、ニューヨーク市の歴史を新しく魅力的な形で生き生きと伝える革新的な体験を支援できることを大変嬉しく思います。」と、ニューヨーク市観光会議局（New York City Tourism + Conventions）の社長兼CEOであるジュリー・コーカー氏は述べています。「XploreRideは、マンハッタンを代表する象徴的なランドマークを巡りながら、ニューヨーク市が誇る豊かな歴史と活気あるスピリットに触れることができる、ユニークな機会を来訪者の皆様に提供します。私たちは、この歴史的な年に、世界中から訪れる旅行者の皆様を歓迎し、ニューヨーク市の5つの行政区すべての魅力を発見してくださることを心より楽しみにしています。」

XploreRide（イメージ）