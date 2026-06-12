到着からすぐに手ぶらで高山旅「たびのホテルBase高山駅前」６月12日（金）開業

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)（東証プライム8934）の連結子会社であるサンフロンティアホテルマネジメント株式会社(https://www.sfhm.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柳村 一幸、以下、当社）は、JR高山駅前徒歩数十秒の立地に、宿泊特化型ホテル「たびのホテルBase高山駅前(https://base-takayama.tabino-hotel.jp/)」を本日開業いたします。

7名で ご利用可能「BASE Loft 7（ベースロフトセブン）」

近年、岐阜県高山市（飛騨高山）では、古い町並みや宮川朝市などを巡る、街歩きを中心とした観光スタイルが広がり、国内外から多くの旅行者が訪れています。2025年の高山市内の観光入込客数は約479万人と過去最多を更新し、訪日外国人の増加とともに、外国人宿泊者数も約98万人（前年比127％）※に達するなど、自由度の高い滞在ニーズが高まっています。一方で、到着前後の手荷物や滞在時間の制約など、街を存分に楽しむ身軽な旅への課題も顕在化しています。

こうした背景を踏まえ、当社では、高山駅前およびバスターミナル正面に位置する「たびのサテライト」における手荷物預かりや休憩機能、観光案内サービスと、同ビルを不動産再生して整備した「たびのホテルBase高山駅前」の宿泊機能を組み合わせることで、街歩きをより快適に楽しむための滞在拠点を実現しました。到着後はすぐに手荷物を預けて身軽に街へ出かけ、滞在の合間に立ち寄り、出発前までゆったりとお過ごしいただけます。さらに、目の前のバスターミナルからは、世界遺産・白川郷や雄大な山並みを楽しめる新穂高ロープウェイ、乗鞍高原方面へのアクセスも良好で、飛騨高山を起点に、その日の気分や旅程に合わせて行先を選べる自由度の高い旅のスタイルを支えます。

当ホテルはJR高山駅徒歩1分という利便性に加え、ご家族やグループでのご利用にも対応した客室を備えた宿泊特化型ホテルです。徒歩10分ほどのエリアには、伝統的な町家建築が残る街並みが広がり、宮川朝市（徒歩約8分）や高山陣屋（徒歩約12分）などを巡る街歩きを気軽にお楽しみいただけます。1階にはラウンジを設けており、街歩きを楽しんだ後にくつろげる空間として、機能性と快適性を備えた滞在をご提供いたします。

「たびのホテル」は、利便性と繁華性に加え、気軽に旅を楽しみたいインバウンドの旅行者やファミリーで滞在する方に向けた宿泊特化型ホテルブランドで、「たびのホテルBase高山駅前」は全国で39店舗目となります。高山市内では、「たびのホテル飛騨高山」との2店舗体制により、滞在スタイルに合わせた選択肢を提供し、飛騨高山での滞在価値をさらに広げてまいります。

※出典：高山市「令和7年観光入込客数について」（令和8年2月公表）

全10室の客室は、「たびのホテル」ブランドの特長であるお客様視点での快適性を追求し、世界的な寝具メーカーであるサータ社製の寝心地の良いベッドをはじめ、使い勝手に配慮したソファやテーブル、2ドア冷蔵庫、電子レンジ、高画質のスマートテレビなど、滞在に必要な機能を備えています。

お部屋タイプは全5タイプをご用意しており、2名様から最大7名様までご利用いただけ、ご家族やグループでの滞在にも便利です。街歩きを楽しんだ後にくつろげる空間として、快適な滞在をサポートします。

「BASE Smart Double（ベーススマートダブル）」（14.25～15.19m²）

コンパクトで機能的な空間に、クイーンベッドをご用意。ソファとテーブルもあり、旅の合間のひと休みやお食事にも便利です。

「BASE Comfort Twin（ベースコンフォートツイン）」（16.94～18.77m²）

木の温もりと和のテイストを取り入れ、落ち着いた雰囲気のツインルーム。ソファベッドも加え、最大3名様でご利用いただけます。

「BASE Japanese Twin（ベースジャパニーズツイン）」（21.15～25.49m²）

畳風スペースにローテーブルと座椅子を備えた和モダンなツインルーム。マットレスを追加することで、最大4名でご利用いただけます。

「BASE Grand（ベースグランドシックス）」（35.22m²）

110cm幅の2段ベッド2台とソファベッド2台を配置し、最大6名様でご利用いただけます。リビングスペースでは、ゆったりお過ごしいただけます。

※電子レンジ、2ドア冷蔵庫、スマートテレビ（55インチ）、加湿器機能付き空気清浄機を全室に完備

「たびのホテルBase高山駅前」

所在地： 岐阜県高山市花里町6丁目36番地1

構造： 鉄骨造陸屋根6階建て

敷地面積：133.26m²

延床面積：495.68m²

総客室数： 10室

TEL： 0577-32-1155

ホテル開業日： 2026年6月12日

公式サイト： https://base-takayama.tabino-hotel.jp/

飛騨高山で展開する３つの「たびの」拠点

「たびのホテル」は、ビジネスで滞在される方々や、気軽に旅を楽しみたい旅行者に向けた宿泊特化型のホテルブランドです。長期出張で訪れる方の暮らしの拠点として、また周辺の観光スポットへアクティブに足を延ばす旅の拠点として、多様なニーズにお応えしてまいりました。

「たびのホテル飛騨高山」は、「たびのホテル」ブランド第1号として2018年に誕生し、観光や周遊の拠点として、地域と共に成長するホテルを目指してまいりました。

当社は、「たびのホテル飛騨高山」、観光中の休憩や手荷物預かりに便利な駅前ラウンジ「たびのサテライト」、そしてこのたび開業する「たびのホテルBase高山駅前」の3つの「たびの」拠点により、街歩きから滞在そのものを楽しむ過ごし方まで、飛騨高山での多様な滞在スタイルにお応えしてまいります。

■たびのホテル飛騨高山

たびのホテル飛騨高山は、天然温泉 松之木の湯で旅の疲れを癒やしながら、提携飲食店での夕食や送迎付きプランにより、飛騨高山の食や文化をゆったりと楽しめる滞在をご提供しています。高山ラーメンやウェルカムドリンクなどの無料サービスに加え、JR高山駅からの無料送迎バスや平置き65台分の無料駐車場を備え、飛騨高山観光を快適にお楽しみいただけます。

住所：〒506-0802 岐阜県高山市松之木町13-1

電話番号：0577-36-1220（年中無休）

公式HP：https://hida-takayama.tabino-hotel.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/hidatakayama.tabino/

■駅前ラウンジ「たびのサテライト」

JR高山駅前に位置する「たびのサテライト」は、飛騨高山の観光拠点として、多くのお客様にご利用いただいている駅前ラウンジです。「たびのホテルBase高山駅前」および「たびのホテル飛騨高山」のご宿泊者は、手荷物預かりに加え、コーヒーなどドリンクサービスを無料でご利用いただけます。JRや高速バス乗り場が目の前ですので、シャトルバス待合時や、ご出発までゆっくりとおくつろぎください。

＜主なサービス＞

・手荷物預かり（宿泊者無料）

・ドリンクサービス（宿泊者無料）

・「たびのホテル飛騨高山」への無料シャトルバス乗車待合所（JR高山駅東口すぐ）

＜営業時間＞

7:00～21:00

住所：岐阜県高山市花里町6丁目36番地1

電話番号：0577-32-1155

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

創業以来、社是を「利他」に定め、ご宿泊いただくお客様に、心地よく、快適に滞在してもらいたいという想いから、働くスタッフの心が温かい愛に溢れた従業員教育を大切にしています。その結果としてお客様視点を徹底的に追求するホテル運営を行っています。どのホテルブランド（温泉・リゾート／都市型ホテル／地域創生／オリジナルコレクション）も、働く従業員の笑顔が溢れる心温かい接客、そして、きめ細やかな心遣いで、お客様にはパーソナルなプラスアルファをお届けし、“心温かい楽しいホテル”を実現しております。

世界各国のお客様に喜んでいただくために、お客様視点にこだわり、日本ならではの和の心を取り入れたおもてなしを提供し、お客様にとって「世界でたった一つのホテル」と感じていただけるホテルを目指しています。

当社は、今後も引き続き、人が集うホテル・観光事業を通じて、地域に人の流れと活気を生み出し、地域の発展に貢献することを目指してホテル開発・運営拡大に取り組みます。

“ゼロから作り上げる喜びを味わえるサンフロンティア・ホテルグループ”の強みを活かし、日本全国で多様なホテルを展開してまいります。

【会社概要】

会社名：サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

代表取締役社長：柳村 一幸

設立：2015年8月

本社：東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル8階

事業内容：ホテル開発・運営事業等 URL：https://www.sfhm.co.jp

当社グループホテルを検索いただける宿泊予約ポータルサイト「サンフロンティアホテルズ」

URL：https://sunfrontier-hotels.jp/

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を中心に事業を展開し、「利を求むるに非ず、信任を求むるにあり。変わるのは自分、お客様視点でお困りごとを解決する。期待以上で応える！」という方針のもと、“世界一お客様に愛されるビジョナリー・カンパニー”を目指しています。

中核の不動産再生事業（リプランニング(R)）では、ビルの購入から、再生・活用企画、建設工事、テナント誘致、保証サービス、管理、販売、そして、その後のビル経営に至るまで、一貫した不動産サービスをワンストップで提供しております。事業を通じて、ビル経営者様やテナント様と一体となり、豊かでサステナブルな街づくり、社会づくりに取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：サンフロンティア不動産株式会社

代表取締役社長：齋藤 清一

設立：1999年4月

URL：https://www.sunfrt.co.jp/

サンフロンティア不動産株式会社の最新情報一覧：https://www.sunfrt.co.jp/news/