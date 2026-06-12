ＢＳテレ東「全力YELL！ボートレーススピリッツ」６月後半放送内容のお知らせ

一般財団法人BOATRACE振興会



一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区六本木）が制作協力し、ＢＳテレビ東京（ＢＳテレ東）で

毎週日曜日１６：００～１６：５４に放送している「全力YELL！ボートレーススピリッツ」。注目レースを生中継するとともに、ボートレース／ボートレーサーを応援する各種コーナー・企画や最新トピックスの紹介等、ボートレースの魅力や楽しさをたっぷりとお届けします。６月後半の内容は以下の通りです。

【６月２１日（日）】三嶋一輝さんがゲスト出演！

▪ボートレース大村「ＧII第３０回モーターボート誕生祭」3R（5日目）

▪ボートレース戸田「ヴィーナスシリーズ第６戦」12R（4日目）

大村の注目は、今垣光太郎！当地では周年２回を含む通算４優勝の実績があり、当大会でもこれまでに３度優出と、相性は抜群！さらに、大村で６回の優勝を誇る吉川元浩にも注目！全グレードで優出を重ねた実績を持ち、相性は申し分なし！この２名が出場する初日の発祥地ドリームは、全員がＳＧタイトルホルダーという豪華な顔ぶれ！果たして優勝は誰の手に！？戸田の注目は、何といっても浜田亜理沙！地元で待望の初優勝を飾ることが出来るか！？更に５月にデビュー初Ｖを飾り、着実に成長を遂げている平川香織らも参戦！地元で負けられない埼玉支部勢が遠征勢を迎え撃つ！

ゲストは、元プロ野球選手の三嶋一輝！お楽しみに！

【６月２８日（日）】ＳＧ第３６回グランドチャンピオンの優勝戦を生中継！

現地・ボートレース鳴門からは生瀬勝久さんが白熱リポート！

▪ボートレース鳴門「ＳＧ第３６回グランドチャンピオン」12R優勝戦（最終日）

ボートレース鳴門で行われるＳＧ第３６回グランドチャンピオン。“ＳＧの中のＳＧ”と呼ばれるこの大会は、ＳＧ戦線で実績を残したトップレーサーのみしか参加することが出来ない、ハイレベルな戦い！前回覇者の池田浩二をはじめ、ボートレース界を代表する超豪華なスターたちが集結！！また、５月のＳＧボートレースオールスターには３名が優勝戦に進出し近況勢いづく、佐賀勢も気になるところ！さらに地元唯一の参戦となった菅章哉にも注目！鳴門では今年すでに４大会を走って全て優出している。孤軍奮闘の戦いの中で、有終の美を飾ることができるか！？そしてＳＧ戦線も中盤戦を迎えるなか、どのようなドラマが生まれるのか！

六本木には、ボクシング世界３階級制覇王者の中谷潤人、現地・ボートレース鳴門には２０２６ＣＭキャラクターの生瀬勝久がゲスト出演！ぜひお見逃しなく！！

＜番組概要＞

番組名：全力YELL！ボートレーススピリッツ

放送局：ＢＳテレビ東京（ＢＳテレ東）

放送日時：毎週日曜１６：００～１６：５４

出演者：【MC】磯山さやか（タレント） 【解説】渡辺将司（マクール編集長）

ウェブサイト：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/boatracespirits/

ファンクラブサイト：https://boatrace-premier.jp/

公式X：@zenryokuYELL

※都合により放送日時・内容が変更される場合があります。