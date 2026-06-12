家族で住まいの防災について考える機会を提供「子ども防災フェスティバル2026」にアエラホームが出展

アエラホーム株式会社

「世代を超えて愛される暮らしを創る」を企業理念に掲げるアエラホーム株式会社（東京都千代田区／代表取締役社長：中島秀行）は、2026年6月28日（日）に茨城県阿見町で開催される「子ども防災フェスティバル2026」（主催：ami seed）に出展します。会場では、地震や水害から住まいと家族を守る防災技術を、親子で見て、触れて、学べる体感型展示として紹介します。

近年、地震に加え、台風やゲリラ豪雨などによる水害リスクへの関心も高まる中、住宅に求められる防災性能はますます重要になっています。アエラホームは本イベントへの出展を通じて、日々の暮らしを支える「住まい」そのものが防災の基盤であることを、地域の子どもたちや保護者の皆さまに分かりやすく伝えます。あわせて、平常時の快適で安心な住まいが、災害時には家族を守る備えとして機能するという「フェーズフリー」の考え方についても発信してまいります。

また、本イベントには、当社と共同プロジェクトを進める、東京理科大学の高橋治教授も登壇予定です。住宅の防災・減災に関する意識が高まる中、来場者にとって、住まいの備えを身近に考える機会となります。

■ 出展内容

1. 地震対策｜MER SYSTEM × ハイベストウッド

建物の揺れを抑える制震ダンパー「MER SYSTEM」と、高い面材強度を持つ構造用面材「ハイベストウッド」を組み合わせた耐震・制震構造を展示します。地震エネルギーをどのように吸収・分散し、繰り返しの揺れに強い住まいを実現するかを、実物で分かりやすくご紹介します。

2. 水害対策｜浸水害対策水切り

台風・ゲリラ豪雨による浸水被害が増える中、住宅への水の浸入を抑える「浸水害対策水切り」を展示します。水害リスクに対する住宅レベルでの備えを、分かりやすくご紹介します。

■ 開催概要

- 名称：子ども防災フェスティバル2026- 日時：2026年6月28日（日） 14:00～18:00- 会場：実穀ふれあいセンター（茨城県稲敷郡阿見町上長3-28）- 主催：ami seed- 参加費：入場無料（どなたでもご参加いただけます）- 対象：幼児～小学生（保護者同伴大歓迎）、および地域にお住まいの方々

アエラホームは、子どもや地域の皆さまが防災を学ぶ本イベントにおいて、住宅メーカーの立場から「日常の住まいそのものが防災の最前線になる」というメッセージを発信し、地域の防災意識向上に貢献します。さらに、暮らしの中で役立つ住宅性能や住まいの工夫が、非常時にもそのまま家族を支えるというフェーズフリーの考え方の普及にもつなげてまいります。

■アエラホームについて

アエラホームは、「新しい暮らしの価値を創造することで、環境と人にやさしい未来を目指す」というパーパスのもと、外張W断熱工法を採用した高気密・高断熱・高遮熱住宅「クラージュ」「プレスト」等、省エネ性能が高く、住む人にも、地球環境にも優しい高性能住宅を提供しています。

2026年6月には創業63周年を迎え、地域密着の住宅メーカーとしてこれからも事業を展開しています。

【会社概要】

■アエラホーム株式会社（https://www.aerahome.com）

所 在 地：東京都千代田区九段南2-3-1 青葉第一ビル2階（東京本社）

代 表 者：代表取締役社長 中島 秀行

事業内容：注文住宅・規格住宅の販売、リフォーム事業、フランチャイズチェーン事業、不動産事業など