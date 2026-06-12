【釧路市】「似合うメガネが見つからない」を解決。『眼鏡市場 イオンモール釧路昭和店』が6月19日リニューアルオープン

株式会社メガネトップ眼鏡市場 イオンモール釧路昭和店：外観１.

株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、『眼鏡市場 イオンモール釧路昭和店』を、2026年6月19日（金）10:00よりリニューアルオープンします。

スマートフォンやパソコン利用による目の疲れ、ライフスタイルの変化によるサングラス需要の高まり、さらには聞こえに関する悩みの増加など、「見える」「聞こえる」に関するニーズが多様化する中、今回のリニューアルでは“選びやすさ・相談しやすさ・過ごしやすさ”をテーマに売場環境を刷新しました。

店内はブラウン・グリーン・ベージュを基調とした落ち着きのある空間で、メガネ・サングラス・コンタクトレンズ・補聴器を取り扱う総合アイウェアショップとして、地域のお客様が快適に商品選びを楽しめる空間を提供します。また、リニューアルオープンを記念し、お得なキャンペーンも実施いたします。

リニューアルのポイント

補聴器の相談がしやすい専門空間を新設

近年、聞こえに関する悩みや補聴器への関心が高まる中、今回のリニューアルではメガネ売場と分けた補聴器測定室および補聴器サロンを新設しました。周囲を気にせず落ち着いて相談できる環境を整え、経験豊富な販売員がお客様一人ひとりの聞こえの状態や生活環境に合わせた補聴器選びをサポートします。「聞こえに不安はあるけれど、どこに相談すればよいか分からない」「補聴器についてまずは話を聞いてみたい」という方にも、気軽にご利用いただける空間を目指しました。

似合う一本が見つかる、選びやすい売場へ

店内の各所で気軽に試着できるよう鏡を配置し、気になるメガネを手に取ったその場で顔映りや掛け心地を確認できるレイアウトを採用しました。

複数のフレームを掛け比べながら、自分に似合う一本をスムーズに選ぶことができます。

また、サングラスコーナーにはレンズカラーを見比べやすい照明を設置。レンズ越しの見え方や顔まわりの印象を確認しながら、用途やファッションに合わせた商品選びをお楽しみいただけます。

商品を手に取る・試着する・比較するという一連の流れがスムーズで、納得して商品を選べる売場づくりを実現しました。

ゆったり見て回れる快適な店舗環境

店内はブラウン・グリーン・ベージュを基調とした落ち着きのある空間に一新しました。

さらに通路幅を広く設計し、ベビーカーをご利用のお客様やシニア世代の方など幅広い世代のお客様がゆったりと店内を回遊しながら商品を見比べられる環境で、ご家族での来店や長時間のメガネ選びでも、安心してお過ごしいただけます。

10日間限定のスペシャルイベントを開催

店舗概要

株式会社メガネトップ

必ず当たる抽選会[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/301_1_d3e8ccdcdf9ab164ac44a206ab94015d.jpg?v=202606120251 ]コンタクトレンズ割[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/301_2_cf834dbd9d09b773fb2724e49e8a2b14.jpg?v=202606120251 ]いっしょ割[表3: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/301_3_6e4e22b12535c4878d980603900202e6.jpg?v=202606120251 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/301_4_9534509f347dd8c20922de7ff035cff4.jpg?v=202606120251 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/301_5_72679a51d88738554b1bbe0ff6fd2e76.jpg?v=202606120251 ]

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です