『GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TOKYO GIRLS MUSIC Fes. 2026』開催！IS:SUE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、山崎育三郎の出演が決定！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会は、2026年7月11日（土）、12日（日）の2日間にわたり開催される日本音楽事業者協会（音事協／JAME）主催の総合エンターテインメントフェス『GMO渋谷エンタメ祭』と、昨年に引き続きコラボレーションし、最終日にあたる7月12日（日）にLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて『GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TOKYO GIRLS MUSIC Fes. 2026』（以下、GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TGM 2026）を開催することが決定いたしましたので、ここにお知らせいたします。当日は、アーティストライブを中心に、多彩なコンテンツを展開予定。音楽・ファッション・カルチャーが融合した、TGCならではのエンターテインメントフェスをお届けします。

■TGCがプロデュースする都市型ガールズミュージックフェス『TOKYO GIRLS MUSIC Fes.』と、渋谷で展開する総合エンターテインメントフェス『GMO渋谷エンタメ祭』とのコラボレーションが実現！

今年は、TGCがプロデュースする都市型ガールズミュージックフェス『TOKYO GIRLS MUSIC Fes.』（以下、TGM）と、渋谷の街を舞台に展開する総合エンターテインメントフェス『GMO渋谷エンタメ祭』とのコラボレーションで開催します！

2回目のコラボレーションとなる本イベントは、今年はLINE CUBE SHIBUYAにて『GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TGM 2026』として開催。渋谷エリア全体を巻き込んだ“都市型フェス”として、エンターテインメントの新たな可能性を発信します。

今回のテーマは、「SUMMER PARTY（サマー・パーティー）」。

アーティストも、観客も、そしてその場に集うすべての人々が一体となり、エンターテインメントの力で繋がる特別な一日。音楽が生み出す高揚感と、リアルな体験価値が融合し、会場はもちろん、渋谷の街全体を巻き込んだ熱狂と一体感に包まれます。TGCが創り出すこの特別なステージが、2026年の夏、渋谷に最高にアツく、そしてハッピーなエネルギーを届けます。

■注目の豪華アーティストとしてIS:SUE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、そして山崎育三郎の出演が決定！

注目の豪華アーティストとして、オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出身の4人組ガールズグループで、国内外で高い注目を集め、唯一無二の存在感と高いパフォーマンス力で支持を拡大しているIS:SUE、「倍倍FIGHT!」が大ヒットを記録し、Z世代から絶大な支持を集め、2025年に開催された「第76回NHK紅白歌合戦」に初出場し、“今最も勢いのあるアイドル”として注目を集めているCANDY TUNE、デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」が大きな話題を呼び、2025年に開催された第67回『輝く！日本レコード大賞』では新人賞を受賞し、原宿カルチャー発の“KAWAII”を体現する、KAWAII LAB.所属の8人組アイドルグループ・CUTIE STREET、さらにゲストアーティストとして、ミュージカル界を代表するトップスターで、圧倒的な歌唱力と表現力を武器に、舞台、ドラマ、音楽活動、MCなど幅広い分野でマルチに活躍し、世代を超えて支持を集めている山崎育三郎が出演決定！豪華アーティストたちが会場をアツく盛り上げます！

＜メインアーティスト＞ ※50音順

ISSUE

(C)LAPONE GIRLS

CANDY TUNE

CUTIE STREET

＜ゲストアーティスト＞

山崎育三郎

『GMO渋谷エンタメ祭』とTGCのコラボレーションだからこそ実現する、この日だけのスペシャルなステージにも注目！ここでしか見ることのできないコラボレーションや特別な演出など、“SUMMER PARTY”ならではのワクワクが詰まったコンテンツをお届けします。アーティストも観客も一緒になって楽しむ、最高にアツい一日をお見逃しなく！

エンターテインメントの力で渋谷の夏を最高に盛り上げる『GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TGM 2026』にぜひご期待ください！

【GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TOKYO GIRLS MUSIC Fes. 2026 開催概要】

イベント名称：GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TOKYO GIRLS MUSIC Fes. 2026

（略称：GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TGM 2026）

開催日時：2026年7月12日（日） 開場18:00 / 開演 19:00 / 終演 21:00（予定）

会場：LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1-1）

公式サイト：※GMO渋谷エンタメ祭2026公式サイト内特設ページ

https://www.jame.or.jp/gmo_shibuya_entertainment_fes/information/detail/?id=4832

チケット：【入場料（税込）】※4歳以上はチケットが必要

S席：（先行）12,000円（渋谷区民割：11,500円） ※数量限定、身分証提示

（一般）12,500円

A席：（先行）10,000円、（一般）10,500円

【先行販売】2026年06月13日（土）～ ※抽選 ※渋谷区民割あり

TGC Premium会員先行：2026年06月13日（土）10:00～06月15日（月）23:59

TGC公式LINE先行：2026年06月16日（火）10:00～06月18日（木）23:59

【一般販売】2026年06月27日（土）10:00～ ※先着・売り切れ次第終了

チケットぴあ：2026年06月27日（土）10:00～

【チケットに関する問い合わせ先】

チケットぴあ（WEB）：https://t.pia.jp/help/index.jsp(https://t.pia.jp/help/index.jsp)

メインアーティスト：IS:SUE、CANDY TUNE、CUTIE STREET 他 ※50音順

ゲストアーティスト：山崎育三郎

ステージ内容： アーティストライブ 他

主催：一般社団法人日本音楽事業者協会（JAME）

後援：渋谷区、一般社団法人渋谷未来デザイン

企画プロデュース：東京ガールズコレクション実行委員会

制作：株式会社PIF、株式会社W TOKYO

※全てリリース配信時の情報となります。今後、内容の変更が生じる可能性がございますので、予めご了承ください。

＜GMO渋谷エンタメ祭＞

【X】https://x.com/gmo_shibuya_fes(https://x.com/gmo_shibuya_fes)

【Instagram】https://www.instagram.com/gmo_shibuya_fes/(https://www.instagram.com/gmo_shibuya_fes/)

＜TGC＞

【LINE】https://page.line.me/tgc_line(https://page.line.me/tgc_line)

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【YouTube】https://www.youtube.com/user/girlsTV/(https://www.youtube.com/user/girlsTV/)"

＜ハッシュタグ＞ #GMO渋谷エンタメ祭 #TGC #TGMwithGMO渋谷エンタメ祭

■GMO渋谷エンタメ祭2026とは・・・

7月11日・12日の2日間にわたり渋谷を舞台に開催する、日本音楽事業者協会（音事協／JAME）が主催の総合エンターテインメントフェス。同協会では、エンターテインメントを軸に食やファッションを融合させ、若者から高齢者まで幅広い世代が楽しめる、街全体を舞台とするフェスの実施をかねてから目指しており、渋谷区ならびに東急グループと志を一つに手を組み、実現に至った。さらに、同区に本拠を置くGMOインターネットグループが強力サポートする。当イベントでは、渋谷を代表するライブハウス・複合施設・公園から、同協会に加盟する約110社の芸能プロダクションを中心としたアーティストパワーが生み出すエンターテインメントの魅力を発信するとともに、渋谷を訪れる多くの人が気軽に参加できるようなイベントを企画し、渋谷地域の更なる活性化を目指す。

■TOKYO GIRLS MUSIC FES.とは・・・

史上最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション」がプロデュースする、都市型ガールズミュージックフェス。音楽・ファッション・カルチャーを横断しながら、新しいトレンドと共鳴を生み出す場です。



■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。