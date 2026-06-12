学生の創造力で観光の未来を実装する「未来社会デザインコンテスト2026」開催！

一般社団法人未来社会デザイン機構

一般社団法人未来社会デザイン機構（事務局：東京都港区、代表理事：脇坂 克也、以下、当機構）は、次世代を担う学生の柔軟な視点を取り入れ、地域社会や観光業界が抱える複雑な課題を解決する共創プロジェクト「未来社会デザインコンテスト2026」を開催いたします。本コンテストは、株式会社フラスポ（FLASPO）と共同で運営・企画を行い、東武トップツアーズ株式会社、株式会社ジェイ・エス・ビー（UniLife）の協力を得て実施されます。

■ 本プロジェクトの背景と目的：観光業界の未来をデザインする

当機構は、産官学の強固な連携を通じて持続可能な未来社会を構築することを目的に設立されました。本プロジェクトでは、当機構の「国内パートナー会員」である東武トップツアーズ協定旅館ホテル連盟および運輸観光施設連盟との緊密な協力体制のもと実施され、今後も観光業界と学生会員の繋がりをより一層深めてまいります。

地方創生の最前線である観光地のリアルな課題に学生が挑むことで、業界全体に新しいアイデアや価値観を吹き込むとともに、パートナー会員の皆様と未来を見据えた広域且つ、多角的な連携を図ります。これにより、学生の観光業界に対する興味・関心を高め、将来の産業を支える優秀な人材の育成と、社会へのイノベーション創出に寄与することを目指します。

■ 展開する2つの募集テーマ

1. 【長野県・志賀高原】国立公園の再定義と高付加価値体験の創出

テーマ：夏の志賀高原エリアを舞台に、若者が一度は参加したくなる非日常イベント・体験を考えてください！

背景・課題：長野県・志賀高原および湯田中渋温泉エリアは、上信越高原国立公園の中心地であり、ユネスコエコパークにも認定された世界的な自然資源を誇ります。冬は全国的に有名なスノーリゾートである一方、夏でも平均気温が25℃を切る絶好の避暑地であり、満天の星空などグリーンシーズンならではの魅力が豊富ですが、「自然を見る」「温泉に入る」といった目的で終わりやすく、夏にも友達を誘って参加したくなるような国立公園ならではの強いイベント体験・コンテンツの開発が求められています。

協力：環境省 志賀高原管理官事務所、一茶のこみち 美湯の宿、2307グループ 株式会社S&T観光開発、横手山・渋峠スキー場

2.【福井県・東尋坊】若年層を惹きつける「滞在・周遊」の仕掛け

テーマ：東尋坊に来た若者の観光客が、もっと長く滞在したくなる仕掛けを考えてください！

背景・課題：福井県坂井市にある東尋坊は、年間100万人以上が訪れる屈指の景勝地です。

しかし「岩場の絶景を見て、お土産を買って終わり」という短時間滞在にとどまる「通過型観光」が大きな課題となっています。現在、坂井市役所 産業政策部 観光交流課が中心となり進めている『東尋坊再整備基本計画』に基づく都市再生整備計画とも連動し、若者目線でのエリア全体の消費拡大と滞在時間を延ばす回遊案を募集します

協力：坂井市役所 産業政策部 観光交流課、東尋坊まちづくり株式会社

【夏の志賀高原 イメージ】【東尋坊 三段岩・雄島】

■ 審査員のご紹介

各テーマの審査および最終提案発表会の講評は、当機構の理事や観光業界の現役のプロが担います。

【志賀高原】

斉須 廣明 氏（2307Group／横手山リゾート 株式会社S&T観光開発 取締役営業部長）

東武トップツアーズ株式会社 役員

一般社団法人未来社会デザイン機構 顧問・理事 他

【東尋坊】

小南 正一 氏 （東尋坊まちづくり株式会／株式会社正太楼 代表取締役社長、東武トップツアーズ協定運輸観光施設連盟 本部理事）

坂井市役所 産業政策部 観光交流課 担当者

東武トップツアーズ株式会社 役員

一般社団法人未来社会デザイン機構 顧問・理事 他

■ 評価観点

技術的な専門知識は不要とし、若者ならではの感覚や発想力を重視して以下等の観点から評価します。

1. 実現可能性：実際に動かせる・試せる提案になっているか

2. 若者らしさ：若者ならではの視点が活かされているか

3. 地域資源の活用（自然資源の活用）：対象エリアならではの自然や環境、歴史の魅力を活かしているか

4. インパクト・独自性：滞在時間の延長や消費拡大への貢献度、他にない新しい切り口があるか

■ 特典とスケジュール

【特典】

書類審査を通過した各テーマ上位2組（個人・チーム問わず）には、以下の特典が提供されます。

・現地視察プログラムへの無料提供：現地（長野県志賀高原エリア、福井県東尋坊エリア）を1泊2日で訪問。現地の施設関係者と直接対話しながらアイデアをブラッシュアップする機会を提供します。

・最終発表会への参加権：東武トップツアーズイノベーションオアシスにて開催される最終提案発表会のプレゼン機会と審査員からのフィードバックが提供されます。

・会員権利：参加学生には、当機構の「学生・サポーター会員（登録無料）」としての入会権利が付与され、コンテスト終了後も継続的な地域創生プロジェクトへの参画機会が提供されます。

【スケジュール】

・募集受付期間：2026年6月8日（月）～7月20日（月）23:59まで（東尋坊は6月11日（木）開始）

・書類審査・受賞者発表： 2026年8月上旬予定

・現地視察プログラム：

志賀高原 2026年8月20日（木）～21日（金）

東尋坊 2026年8月25日（火）～26日（水）

・最終提案発表会： 2026年9月10日（木）14:00～17:00（予定）

■ 参加方法・イベントページ

コンテストへのご応募および詳細につきましては以下の特設ページ（FLASPO内）よりご確認ください。

イベント特設ページ：

・志賀高原：

https://flaspo.jp/try/707?utm_source=link&utm_medium=fsdi&utm_campaign=fsdi-shigakogen&utm_term=2606(https://flaspo.jp/try/707?utm_source=link&utm_medium=fsdi&utm_campaign=fsdi-shigakogen&utm_term=2606)

・東尋坊：

https://flaspo.jp/try/712?utm_source=link&utm_medium=fsdi&utm_campaign=fsdi-tojinbo&utm_term=2606(https://flaspo.jp/try/712?utm_source=link&utm_medium=fsdi&utm_campaign=fsdi-tojinbo&utm_term=2606)

・応募条件： 18歳以上の学生（大学生・大学院生・専門学校生等、出身地や在学地等は問わない）、

個人または3名以内のチーム。

※応募にはFSDi学生・サポーター会員への登録（無料）が必要となります。

【主催・協力団体概要】

■ 一般社団法人未来社会デザイン機構（FSDi）

産学官の強固な連携を通じて持続可能な未来社会を構築することを目的に、2026年2月に設立された共創プラットフォームです。本コンテストの実施主体です。

公式HP：https://fsdi.or.jp/

■ 東武トップツアーズ株式会社

「日本を元気に、地方から元気に」を掲げ、全国の自治体や観光事業者とのネットワークを活かした地域活性化事業を展開。本コンテストではFSDiの事務局および連盟組織とのハブを担います。

公式HP：https://tobu-toptours.co.jp/

■ 株式会社フラスポ（FLASPO）

学生の挑戦を応援する共創プラットフォームを運営し、本プロジェクト全体の企画・運営、および特設WEBサイトの管理を担当しています。

公式HP：https://flaspo.jp/

■ 株式会社ジェイ・エス・ビー（UniLife）

全国で学生マンションの企画開発・運営を手がけ、学生の快適な生活をトータルでサポート。豊富な学生ネットワークを活かし、本コンテストの学生向け周知・展開をサポートしています。

公式HP：https://www.jsb.co.jp/

【エリア協力団体・企業・行政概要】

【志賀高原エリア】

■ 環境省 上信越高原国立公園 志賀高原管理官事務所

志賀高原エリアの豊かな大自然と生態系の保護・管理を行うとともに、自然資源を活かした持続可能な観光利用（高付加価値化）を推進する国家機関です。

公式HP：https://www.env.go.jp/park/joshinetsu/

■ 一茶のこみち 美湯の宿

開湯1300年の歴史を誇る湯田中温泉に佇む、俳人・小林一茶ゆかりの宿。源泉掛け流し100％の天然温泉と信州の大自然を一望できる抜群の眺望が人気の温泉旅館です。

公式HP：https://www.biyunoyado.co.jp/

■ 株式会社S&T観光開発（2307グループ）

日本最高地点（標高2,307m）に位置する「志賀高原横手山・渋峠スキー場」を運営し、四季を通じて絶景とアクティビティを提供するオールシーズンリゾートを展開しています。

公式HP：https://yokoteyama2307.com/

【東尋坊エリア】

■ 坂井市役所 産業政策部 観光交流課

福井県坂井市の観光振興を担う行政機関です。『東尋坊再整備基本計画』に基づき、官民一体となった魅力的なまちづくりや観光地の再開発を推進しています。

公式HP：https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/

■ 東尋坊まちづくり株式会社

国の天然記念物「東尋坊」周辺の活性化や景観維持、観光インフラの整備を目的に、地域の事業者や住民が一体となって運営するまちづくり会社です。

公式HP：https://www.tojinbo.co.jp/