山一電機、日テレ・東京ヴェルディベレーザとコーポレートパートナー契約を締結

山一電機株式会社

山一電機株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：亀谷淳一、以下「当社」）は、東京ヴェルディ株式会社（本社：東京都稲城市、代表取締役社長：中村考昭）が運営するWEリーグ所属女子プロサッカーチーム「日テレ・東京ヴェルディベレーザ」と、コーポレートパートナー契約を締結しましたのでお知らせいたします。

本契約に基づき、当社は2026年7月1日より、日テレ・東京ヴェルディベレーザのコーポレートパートナーとして同クラブを支援するとともに、女子サッカーの発展および地域社会への貢献を推進してまいります。

当社 代表取締役社長 亀谷淳一 コメント

「このたび、日テレ・東京ヴェルディベレーザとのパートナーシップを締結できることを大変嬉しく思います。

当社は創立70周年を迎え、次の100年に向けた新たな挑戦を進めています。常に挑戦し続けるベレーザの姿勢は、私たちが目指す企業のあり方と深く重なるものがあります。

本パートナーシップを通じて、女子スポーツの発展や地域社会への貢献に取り組むとともに、スポーツが持つ力を通じて、地域と企業をつなぐ新たな価値創造となるよう全力で応援してまいります。」

日テレ・東京ヴェルディベレーザについて

1981年創部。日本女子サッカー界を代表するクラブとして数多くのタイトルを獲得し、なでしこジャパン選手を多数輩出。育成からトップチームまで一貫した哲学を持ち、日本女子サッカーの発展を牽引しています。

公式Webサイト: https://www.verdy.co.jp/beleza/