三菱一号館美術館「“カフェ”に集う芸術家―印象派からゴッホ、ロートレック、ピカソまで」開幕直前最新情報

三菱地所株式会社

三菱一号館美術館（東京・丸の内）は、2026年6月13日（土）～9月23日（水・祝）まで「“カフェ”に集う芸術家―印象派からゴッホ、ロートレック、ピカソまで」（以下、「“カフェ”に集う芸術家」展）を開催します。開幕に先立ち、展覧会に関連した最新情報をお知らせいたします。この夏のおでかけ先として様々な取り組みと併せてお楽しみいただけます。

お楽しみポイント１．展覧会鑑賞＋αの体験を！

＼NEW!／

(1) 仮装イベント「本格派も、はじめてさんも。丸の内で会いましょう～19世紀パリの装いで～」

19世紀パリに実在し、仮装で人気を博した〈カフェ・デ・ザンコエラン〉にちなみ、1日限りの仮装イベントを開催します。テーマは「19世紀パリ」。思い思いのファッションで、展覧会の世界に浸る体験をお楽しみいただけます。三菱一号館美術館内の廊下や階段、19世紀パリのムードを味わえる展示室内の一部でも撮影いただけます。また、本イベント中は、声の大きさを気にせず会話もお楽しみいただく「トークフリー」も実施します。

〈カフェ・デ・ザンコエラン〉とは？

カフェ・コンセール（お酒を含む飲食に加えて、演者による大衆的な歌や場を盛り上げるトークが聴ける場所）から派生したお店。

「仮装」や「支離滅裂」といったコンセプトを打ち出し人気を博した。



【開催概要】

開催日時：2026年7月25日（土）15～20時 ※最終入場19時30分

会場：三菱一号館美術館

参加費：無料（ただし、「“カフェ”に集う芸術家」展のチケットが必要です。）

＊お着替えスペースもご用意します。詳細は三菱一号館美術館サイトイベントページ(https://mimt.jp/event/)をご確認ください。

※三脚、大きな機材の持ち込み、占有しての撮影はご遠慮ください。

※撮影した写真の商用利用は固く禁止します。

※衣装やお手回り品が作品に触れぬよう、十分ご配慮ください。

【仮装のヒント（ゆるっと参加向け）】

◇ワンポイント仮装や小物だけでもOK！

手袋や扇子、レースのヘッドドレスで社交界を思わせる華やかなスタイルに。

黒い帽子（中折れ・ハット）、ジャケットにポケットチーフでパリのクラシックな装いに。

【仮装のヒント（上級者向け）】

◇世界観づくりで一歩先へ

コルセットドレスやバッスルスカートでベル・エポック風に。

三つ揃えスーツやシルクハット、懐中時計でより本格的なスタイルへ。

ベレー帽やスカーフなどで芸術家風の装いもおすすめです。

＼NEW!／

(2) 3日限定！ラッキーキャットデーはポストカード（非売品）をプレゼント。

本展に登場する19世紀パリの有名なキャバレー〈シャ・ノワール（黒猫）〉 と、同店に倣ってのちにバルセロナで開店した〈クアトラ・ガッツ（四匹の猫）〉にちなみ、ラッキーキャットデーを実施します。

開幕初日の6月13日（土）と、22（にゃんにゃん）がつく7月22日（水）、8月22日（土）をラッキーキャットデーに設定しました。この3日間に「“カフェ”に集う芸術家」展にご来場の上、ラッキーキャットデーのお知らせを掲載したチラシ、本展公式サイトの画面、三菱一号館美術館公式SNSをご提示いただいた方へ、本展キービジュアルのポストカード（非売品）をプレゼントします。

ラッキーキャットデー開催日時：6月13日（土）、7月22日（水）、8月22日（土）各日10～18時 ※最終入場17時30分

ご提示場所：展示室へ向かう1階エレベーター前

※お1人様1枚まで。※展示室にご入室後のお客様にはお渡しできませんので、あらかじめご了承ください。

(3)夏の夜の美術館を楽しむ。

本展の夜間開館は大人向け？！夜間開館時間（18～20時）限定で、一部展示室内で音楽による特別演出を行うほか、少し大人向けの“カフェ”にまつわるエピソードをご紹介します。

夜間開館日：毎週金曜日、第2水曜日、7月25日（土）、9月19日（土）～9月23日（水・祝）

(4) ＼NEW!／

8月毎週金曜夜間の特別企画 東京藝術大学附属図書館が所蔵する蓄音機とSPレコードによるプチ・コンサートを開催。

東京藝術大学と三菱地所株式会社の包括連携協定(https://www.mec.co.jp/news/mec221206_tokyouniverstyofartsandmec/mec221206_tokyouniverstyofartsandmec.pdf)に基づいた実証プロジェクト「THE WAY OF→」(https://www.geidai.ac.jp/wp-content/uploads/2025/10/2025-1009_TUA-MEC_pr.pdf)の一環により、東京藝術大学附属図書館が所蔵する蓄音機とSPレコードの演奏会を8月の夜間開館時間に開催します。

19世紀後半、芸術と音楽が花開いたパリ。その時代に生まれた響きはやがてSPレコードに刻まれ、20世紀初頭の蓄音機によって再び空気を震わせます。SPレコードに刻まれた演奏が、目の前で生まれる瞬間を体験いただけます。

【開催概要】

開催日 ：2026年8月7日（金）、8月14日（金）、8月21日（金）、8月28日（金）

開催時間：各日18時30分～18時50分頃まで

開催場所：三菱一号館美術館「“カフェ”に集う芸術家」展内、3階映像上映コーナー

参加費 ：無料 ※ただし、「“カフェ”に集う芸術家」展のチケットが必要です。

ビクトローラVV 1-90型／1927年／日本ビクター社／東京藝術大学附属図書館所蔵

(5)カラーコーデで展覧会と一体感を楽しむ。

展覧会毎にご好評いただいている#カラーコーデ割。展覧会に関連する色のお洋服でお越しのお客様は観覧料が100円引きとなる取り組みです。

今回は展覧会のメインビジュアルである《マドレーヌ》にちなんで「Rouge Classique（ルージュ・クラシック）」と銘打ち、赤いお洋服のお客様は観覧料が100円引きとなります。

割引ご利用の方は、チケット窓口で「カラーコーデ割引お願いします」とお声がけください。

※チケット窓口でのご購入の場合のみ適用。自己申告制。

※ご購入済みのチケットを後から割り引くことはできません。

※他の割引との併用不可。

お楽しみポイント２．会期中だけの特別商品やメニューも盛り沢山！

(1)高級ショコラテリア「カカオサンパカ」とスペシャルコラボレーション！本展オリジナル商品やオリジナルソフトクリームを販売。相互割引も実施。

「“カフェ”に集う芸術家」展限定パッケージ「“カフェ”に集う芸術家」展限定のフランブエサ（ラズベリー）／ナランハ（オレンジ）の組み合わせ※商品イメージ

◇カカオサンパカコラボ詳細リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000138.000030575.html)

(2)資生堂パーラーが運営する「BAR S（バーエス）」とスペシャルコラボレーション！ 展覧会に着想を得た特別なカクテルを期間別に2種ご用意いたします。

右）「夜には（La Nuit）」2,300円（税込）左）「マドレーヌ（Madeleine）」2,500円（税込）

◇BAR S（バーエス）コラボ詳細リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000136.000030575.html)

(3)三菱一号館美術館のミュージアムカフェ・バーCafe 1894では、展覧会にちなんで19世紀パリやバルセロナをテーマとしたタイアップメニューをご用意します。

◇「“カフェ”に集う芸術家」展タイアップメニュー詳細リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000132.000030575.html)

お楽しみポイント3．展覧会の余韻をご自宅でも。

タイアップディナー デザート「ムーラン・ルージュ！スペクタクル」2,200円（税込）

(1)美食家ロートレックのレシピ付きチケットも販売中。

19世紀後半にパリで活躍した画家、アンリ・ド・トゥールーズ＝ロートレック（1864-1901）のレシピ付き鑑賞券を販売。その時代の文化や生活を伝える資料として、またロートレックの自由な発想と食への関心をご紹介する読み物としてお楽しみいただけます。

◇美食家ロートレックのレシピ付きチケット詳細リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000139.000030575.html)

レシピ冊子表紙

(2)本展では一部をのぞき、作品の写真撮影が可能です。

※フラッシュ撮影、動画の撮影は禁止です。三脚、自撮り棒は使用できません。

※撮影禁止マークのある作品は撮影できません。

“カフェ”に集う芸術家―印象派からゴッホ、ロートレック、ピカソまで

会期： 2026年6月13日(土)～9月23日(水・祝)

主催： 三菱一号館美術館、公益財団法人ひろしま美術館

展覧会サイト https://mimt.jp/ex_sp/cafe/

19世紀後半のパリ、マネや後に印象派と呼ばれる芸術家たちはカフェに集い、議論を戦わせました。現代のカフェがくつろぎの場だとすれば、当時のカフェやキャバレー、ダンスホールは、飲食や娯楽を楽しむだけではなく、人々が交流し、新たな芸術が生まれる場所となっていきます。それは、サロン（官展）からの脱却と共に、芸術が群衆に溶け込む新しい時代の始まりでもありました。

1897年、カタルーニャ出身の画家カザスはモンマルトルの有名店〈シャ・ノワール（黒猫）〉に倣って、バルセロナに〈クアトラ・ガッツ（四匹の猫）〉を開店。若きピカソも通います。そして、ピカソは“カフェ”を舞台にロートレックやカザスが描いた悦楽や孤独に多大な影響を受けて、「青の時代」へと向かいます。

本展では、印象派、ゴッホ、ロートレック、ピカソによる名作の数々、そしてバルセロナが誇る至宝・カザス作《マドレーヌ》を加えた約130点から、“カフェ”で生まれた芸術の広がりを展観します。

【参考情報(1)】三菱一号館美術館(https://mimt.jp/)

2010年、東京・丸の内に開館。JR東京駅徒歩5分。

19世紀後半から20世紀前半の近代美術を主題とする企画展を年3回開催。

また、当館所蔵作品を中心に、学芸員の興味関心に基づく小企画展を年3回企画展と同時開催。赤煉瓦の建物は、三菱が1894年に建設した「三菱一号館」（ジョサイア・コンドル設計）を可能な限り忠実に復元したもの。

【参考情報(2)】MARUNOUCHI SUMMER FEST

子どもから大人まで丸の内を“まちまるごと”で楽しめる様々なワークショップ・イベントを体験できる「MARUNOUCHI(マルノウチ) SUMMER(サマー) FEST(フェス)」も初開催！

大手町・丸の内・有楽町エリア（丸の内エリア）では、2026年7月24日（金）～8月23日（日）の期間、「MARUNOUCHI(マルノウチ) SUMMER(サマー) FEST(フェス)」を開催し、多彩なイベント・ワークショップを展開します。企業・店舗が連携し、子どもから大人まで楽しめる体験型コンテンツが揃い、“まちまるごと”で夏を楽しめます。

◇「MARUNOUCHI SUMMER FEST」公式サイト

https://www.marunouchi.com/lp/marunouchisummerfest2026/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30575/table/140_1_f9e5ea3bf556b61b90163baccd7727c2.jpg?v=202606120251 ]