二刀流ハイブリッド店舗をさらに拡大！　「油そば総本店」が壱角家で一挙28店舗連続リニューアルOPEN！

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)が運営する「油そば総本店」は、「壱角家」店舗を活用した複合型ハイブリッド店舗として、計28店舗を2026年6月13日(土)より6月30日(火)にかけて順次リニューアルオープンいたします。リニューアルオープンを記念し、各店舗ではリニューアルオープン日限定で、「油そば（並・大・特大）」を682円（税込750円）にて提供いたします。

今回の展開では、新宿複数店舗をはじめ、溜池山王、池袋、関内といった都心の駅近・オフィスワーカーの生活動線に加え、登戸、川口、松戸など通勤・通学や買い物帰りにも立ち寄りやすいエリアへ「油そば総本店」を導入します。ランチ、仕事帰り、外出後、深夜帯の食事など、多様な利用シーンに対応し、より多くのお客様に「油そば総本店」の一杯を楽しんでいただけるよう、展開を広げてまいります。

※各店舗のオープン日は予定です。準備状況等により変更となる場合があります。

■「油そば総本店」リニューアルキャンペーンについて

リニューアルオープンを記念して、各店舗ではリニューアルオープン日限定で、特別価格にて提供いたします。

・開催日 ：壱角家 西新宿本店：6月13日(土)

壱角家 西新宿店：6月13日(土)

壱角家 錦糸町店：6月15日(月)

壱角家 亀有北口店：6月15日(月)

壱角家 新宿アルタ裏店：6月16日(火)

壱角家 上尾店：6月16日(火)

壱角家 柏東口店：6月17日(水)

壱角家 越谷店：6月17日(水)

壱角家 新宿3丁目店：6月18日(木)

壱角家 ふじみ野店：6月18日(木)

茅ヶ崎家：6月19日(金)

壱角家 市川南口店：6月22日(月)

壱角家 松戸五香店：6月23日(火)

豊島家：6月23日(火)

壱角家 伊勢原店：6月23日(火)

壱角家 運河店：6月23日(火)

壱角家 蒲田西口店：6月24日(水)

壱角家 西川口店：6月24日(水)

壱角家 登戸店：6月24日(水)

壱角家 野田蕃昌店：6月25日(木)

壱角家 馬橋店：6月25日(木)

壱角家 平塚駅前店：6月25日(木)

壱角家 関内店：6月26日(金)

壱角家 江古田店：6月26日(金)

壱角家 国領店：6月26日(金)

壱角家 大門店：6月27日(土)

壱角家 溜池山王店：6月29日(月)

壱角家 新宿5丁目店：6月30日(火)

・特別販売価格 ：油そば(並・大・特大)682円(税込750円)

■「油そば総本店」の人気商品について

・油そば

研究を重ねたどりついたつるもちの中太麺と、風味にとことんこだわったダシの効いた特製ダレを絡めた油そば。ラーメンよりもヘルシー。しかし食べ応え抜群の油そばをお楽しみください。

価格：810円(税込890円)～

・韓国のり温玉油そば

ありそうでなかった新トッピング。韓国のりの甘味や塩味、温泉卵が合わさり、マイルドな口当たりでありながら箸が進むこと間違いなし。

価格：919円(税込1,010円)～

■トッピング・調味料について

豊富なトッピングと調味料で自分好みの美味しさを楽しめる点も特長である油そば。リニューアルオープンにあわせて新たに「辛味ダレ」「温泉たまご」「フライドオニオン」「韓国のり」「メンマ」「パルメザンチーズ」「明太子」「ネギ」「コマチャ」「ネギ塩」といったトッピングに加え、「ケイジャン」「カレー粉」「魚粉」「青さのり」4つの調味料が加わります。

■「壱角家 西新宿本店」について

リニューアル日：2026年6月13日(土)

営業時間 ：月～金 10:00～翌6:00／土・日・祝 10:30～23:00

住所 ：東京都新宿区西新宿1-15-1 桜木ビル2F

席数 ：43席



■「壱角家 西新宿店」について

リニューアル日：2026年6月13日(土)

営業時間 ：全日 11:00～23:00

住所 ：東京都新宿区西新宿1-14-5 新和ビル 1F

席数 ：26席



■「壱角家 錦糸町店」について

リニューアル日：2026年6月15日(月)

営業時間 ：全日 11:00～翌6:00

住所 ：東京都墨田区江東橋3-12-5

席数 ：20席

壱角家 西新宿本店 壱角家 西新宿店 壱角家 錦糸町店



■「壱角家 亀有北口店」について

リニューアル日：2026年6月15日(月)

営業時間 ：全日 10:30～翌2:30

住所 ：東京都葛飾区亀有5-31-9 亀有鞠子ビル1F

席数 ：37席



■「壱角家 新宿アルタ裏店」について

リニューアル日：2026年6月16日(火)

営業時間 ：全日 24時間

住所 ：東京都新宿区新宿3丁目24-8 MOA CENTER BLDG. B1F

席数 ：23席

■「壱角家 上尾店」について

リニューアル日：2026年6月16日(火)

営業時間 ：全日 10:30～翌2:00

住所 ：埼玉県上尾市本町5-7-6

席数 ：62席

壱角家 亀有北口店 壱角家 新宿アルタ裏店 壱角家 上尾店

■「壱角家 柏東口店」について

リニューアル日：2026年6月17日(水)

営業時間 ：月～金 11:00～翌3:00 / 土・日 10:30～翌3:00

住所 ：千葉県柏市柏2-5-1

席数 ：26席



■「壱角家 越谷店」について

リニューアル日：2026年6月17日(水)

営業時間 ：全日 10:30～翌2:00

住所 ：埼玉県越谷市赤山町2-59-7

席数 ：26席



■「壱角家 新宿3丁目店」について

リニューアル日：2026年6月18日(木)

営業時間 ：全日 10:30～23:00

住所 ：東京都新宿区新宿2-12-4 アコード新宿1F

席数 ：22席

壱角家 柏東口店 壱角家 越谷店 壱角家 新宿3丁目店



■「壱角家 ふじみ野店」について

リニューアル日：2026年6月18日(木)

営業時間 ：全日 11:00～翌1:00

住所 ：埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞3-1-1

席数 ：44席



■「茅ヶ崎家」について

リニューアル日：2026年6月19日(金)

営業時間 ：全日 10:30～翌2:00

住所 ：神奈川県茅ヶ崎市代官町4-1

席数 ：32席

■「壱角家 市川南口店」について

リニューアル日：2026年6月22日(月)

営業時間 ：全日 11:00～翌2:00

住所 ：千葉県市川市市川南1-1-1 I-Linkタウンザタワーズイースト1F

席数 ：22席

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■「壱角家 松戸五香店」について

リニューアル日：2026年6月23日(火)

営業時間 ：月～木 11:00～23:00 / 日・祝日前 11:00～0:00 / 土 11:00～翌2:00

住所 ：千葉県松戸市五香2-12-1

席数 ：52席

■「豊島家」について

リニューアル日：2026年6月23日(火)

営業時間 ：全日 10:30～23:00

住所 ：東京都豊島区東池袋1-22-14 1Ｆ

席数 ：41席

■「壱角家 伊勢原店」について

リニューアル日：2026年6月23日(火)

営業時間 ：全日 11:00～0:00

住所 ：神奈川県伊勢原市白根94-1

席数 ：45席

壱角家 松戸五香店 豊島家 壱角家 伊勢原店

■「壱角家 運河店」について

リニューアル日：2026年6月23日(火)

営業時間 ：全日 11:00～23:00

住所 ：千葉県流山市東深井406 蓮見第1ビル1F

席数 ：37席



■「壱角家 蒲田西口店」について

リニューアル日：2026年6月24日(水)

営業時間 ：全日 11:00～翌6:00

住所 ：東京都大田区西蒲田7-2-3 第二醍醐ビル 1F

席数 ：40席

■「壱角家 西川口店」について

リニューアル日：2026年6月24日(水)

営業時間 ：日～木 10:00～翌2:00 / 金・土 10:00～翌5:00

住所 ：埼玉県川口市西川口1-6-17 西川口駅前扶桑ビル 1Ｆ

席数 ：17席

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■「壱角家 登戸店」について

リニューアル日：2026年6月24日(水)

営業時間 ：全日 11:00～翌3:00

住所 ：神奈川県川崎市多摩区登戸3420 NKY3A BLDG 1F

席数 ：24席

■「壱角家 野田蕃昌店」について

リニューアル日：2026年6月25日(木)

営業時間 ：日～木 11:00～0:00 / 金・土 11:00～翌5:00 / 祝日前 11:00～翌2:00

住所 ：千葉県野田市蕃昌257-10

席数 ：48席

■「壱角家 馬橋店」について

リニューアル日：2026年6月25日(木)

営業時間 ：日・祝～木 11:00～23:00 / 金・土・祝前：11:00～翌1:00

住所 ：千葉県松戸市西馬橋幸町32 小林ビル1F

席数 ：22席

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■「壱角家 平塚駅前店」について

リニューアル日：2026年6月25日(木)

営業時間 ：日～木 11:00～翌1:00 / 金・土・祝日前 11:00～翌3:00

住所 ：神奈川県平塚市宝町5-1 藤沢第一興産19号館 1F

席数 ：25席

■「壱角家 関内店」について

リニューアル日：2026年6月26日(金)

営業時間 ：日～木 10:00～23:00 / 金・土 10:00～0:00

住所 ：神奈川県横浜市中区本町2-19

席数 ：22席

■「壱角家 江古田店」について

リニューアル日：2026年6月26日(金)

営業時間 ：全日 11:00～翌3:00

住所 ：東京都練馬区旭丘1-76-10 相枝ビル 1F

席数 ：41席

壱角家 平塚駅前店 壱角家 関内店 壱角家 江古田店

■「壱角家 国領店」について

リニューアル日：2026年6月26日(金)

営業時間 ：月～土 10:30～翌1:30 / 日・祝日：10:30～翌1:00

住所 ：東京都調布市国領2-5-15 国領コクティー 1F A108号室

席数 ：14席

■「壱角家 大門店」について

リニューアル日：2026年6月27日(土)

営業時間 ：月～金 11:00～翌3:00 / 土・日・祝日：11:00～23:00

住所 ：東京都港区芝大門2-4-3 浜松町大門駅前ビル 1F・2F

席数 ：35席

■「壱角家 溜池山王店」について

リニューアル日：2026年6月29日(月)

営業時間 ：月～金 10:30～23:00 / 土日祝 10:30～22:00

住所 ：東京都港区赤坂2-10-7 ラフィーネ赤坂

席数 ：29席

壱角家 国領店 壱角家 大門店 壱角家 溜池山王店

■「壱角家 新宿5丁目店」について

リニューアル日：2026年6月30日(火)

営業時間 ：全日 10:30～翌6:00

住所 ：東京都新宿区新宿5-18-13 八重洲ビル1F

席数 ：24席

■「壱角家」について

「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。 3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、壱角家を展開しています。

※ホームページ ：https://ichikakuya.com/

※店舗情報 ：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/

■「油そば総本店」について

「油そば総本店」は、研究を重ねたどりついたつるもちの中太麺と、風味にとことんこだわったダシの効いた特製ダレを絡めた油そばを提供。スタンダードでもよし、豊富なトッピングと調味料でオリジナルの1杯を作るもよし、自分好みの美味しさを楽しんでいただけます。ラーメンよりもヘルシー。しかし食べ応え抜群の油そばをお楽しみください。

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、「壱角家」、「山下本気うどん」、「萬馬軒（まんばけん）」、「高田屋（たかだや）」など、計13ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,391百万円 ※ 2026年2月末現在

従業員数 正社員：289名、アルバイト：3,594名

※ 2026年2月末現在

店舗数 213店舗 (内 FC34店舗) ※ 2026年6月8日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 「壱角家」問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/

株式会社ガーデン 「油そば総本店」問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/darumanome/contact/