『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾』開催！「ジャンボとろサーモン」が感謝の特別価格、税込110円～で登場！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、6月に創業月を迎えることから、お客さまへ今年一番の感謝の気持ちを込めて、『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾』を6月15日（月）より全国のスシローにて開催いたします。

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生しました。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。私たちは「すしに真っすぐ！」を掲げ、これからも大好きなおすしに真摯に向き合い、お客さまにうまいすしをお届けするために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでまいります。

『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾』では、今年一番の感謝の気持ちを込めて、お客さまにうまいすしを腹一杯お召し上がりいただけるような商品を多数ご用意いたしました。とろサーモンを食べごたえのあるジャンボサイズで味わえる「ジャンボとろサーモン」は、感謝の気持ちを込めて税込110円～でご用意いたします。さらに、スシロー特製蒲焼きだれで焼き上げた「うなぎの蒲焼き」は、通常の約2倍サイズにした「倍切り！うなぎの蒲焼き」として、お値段そのままでご提供いたします。

さらに、3つの味わいを1皿でお楽しみいただける3貫盛りも登場いたします。「かに風サラダ」・「コーン」・「ツナサラダ」と定番のサラダ軍艦を食べ比べできる「サラダ3貫盛り」、定番の肉すしである「ハンバーグ」・「グリルチキン」・「牛塩カルビ」を食べ比べできる「肉のチーズマヨ炙り3貫盛り」、アボカドと相性が抜群の「サーモン」・「えび」・「生ハム」を食べ比べできる「アボカドオニオンマヨ3貫盛り」も登場します。その他、貝好きにはたまらない「貝づくし5貫盛り」や、店内で揚げる頭付きの特大えび天を使った「特大えび天巻 特製マヨソースがけ」、「天然あかすえび包み」といったおすしが登場いたします。

そのほか、サイドメニューからは店内で揚げたモッツァレラチーズの天ぷらに塩とはちみつを合わせた「モッツァレラチーズ天ぷら 塩はちみつがけ」や、“SUSHIRO Cafe"からの新作スイーツとして昭和レトロな雰囲気漂う「プリンアラモードパフェ」も登場します。

ぜひ、この機会に全国のスシローにてこだわりの商品をお楽しみください。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾』商品概要

■商品名：ジャンボとろサーモン

■価 格：税込110円～

■販売期間：2026年6月15日（月）～6月30日（火）但し販売予定総数361万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

■商品名：倍切り！うなぎの蒲焼き

■価 格：税込180円～

■販売期間：2026年6月15日（月）～6月30日（火）但し販売予定総数242万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

■商品名：サラダ3貫盛り

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年6月15日（月）～6月30日（火）但し販売予定総数55万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※盛り合わせ内容：かに風サラダ、コーン、ツナサラダ

■商品名：肉のチーズマヨ炙り3貫盛り

■価 格：税込200円～

■販売期間：2026年6月15日（月）～6月30日（火）但し販売予定総数55万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※盛り合わせ内容：ハンバーグ、グリルチキン、牛塩カルビ

■商品名：アボカドオニオンマヨ3貫盛り

■価 格：税込260円～

■販売期間：2026年6月15日（月）～6月30日（火）但し販売予定総数62万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※盛り合わせ内容：サーモン、えび、生ハム

■商品名：貝づくし5貫盛り

■価 格：税込680円～

■販売期間：2026年6月15日（月）～6月30日（火）但し販売予定総数27万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※お持ち帰り対象外です。

※盛り合わせ内容：蒸し帆立貝柱 焦がし醤油、ボイルはまぐり 甘だれがけ、天然つぶ貝、大赤貝 梅しそかつお、タイラギ貝

■商品名：特大えび天巻 特製マヨソースがけ

■価 格：税込450円～

■販売期間：2026年6月15日（月）～6月30日（火）但し販売予定総数10万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※お持ち帰り対象外です。

■商品名：天然あかすえび包み

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年6月15日（月）～6月30日（火）但し販売予定総数32万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※お持ち帰り対象外です。

■商品名：モッツァレラチーズ天ぷら 塩はちみつがけ

■価 格：税込300円～

■販売期間：2026年6月15日（月）～6月30日（火）但し販売予定総数46万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※お持ち帰り対象外です。

※はちみつを使用しています。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです。

『プリンアラモードパフェ』商品概要

■商品名：プリンアラモードパフェ

■価 格：税込380円～

■販売期間：2026年6月15日（月）～6月30日（火）但し販売予定総数18万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※お持ち帰り対象外です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです。

“SUSHIRO Cafe”とは

スシローでは、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供しています。定番スイーツに加えて、年間約50種類の新作スイーツが登場し、おいしさはもちろん、スシローに来るたびに新たな発見や驚きをご提供いたします。スシロー商品開発部には専属パティシエが在籍しており、パティシエを含むメンバーを中心に日々最新の情報を集めて新しい商品をご提供できるように試行錯誤しています。

【パティシエ紹介】

月輪ひかり

製菓学校を卒業後、一流ホテルのレストラン専属パティシエとして勤務したのち、スシローのスイーツ部門の商品開発担当に。菓子製造技能士（2級）試験において、大阪地区の成績優秀者として表彰経験も。

作田潤一

幼いころから食に携わることを志し、個人店のチーフ・パティシエとして勤務した後、一流ホテルのパティシエとして、スイーツの開発・製造に携わる。入社以後も、幅広い経験を活かして、スイーツ開発に取り組む。

佐藤真衣子

製菓学校卒業後、大手菓子メーカーで長年、デザートの商品開発に従事。

メーカーで培った幅広い知識とトレンド感覚を活かし、お客さまの反応を直接感じられるスシローで、新たなスイーツ開発に取り組む。

内平愛理

製菓学校卒業後、人気のあるケーキ店などで経験を積み、パティスリーの立ち上げや店長兼シェフ・パティシエとして活躍。製造から経営までこなした幅広い経験を活かし、常識にとらわれない自由な発想で商品開発を手掛ける。

※写真はイメージです。