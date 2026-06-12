nana’s green tea、台湾2号店を台中市にオープン！

ダイコク電機株式会社nana's green tea 漢神洲際店

当社の関連会社である株式会社七葉（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：朽網一人、以下「七葉」）は、2026年4月10日、台湾・台中市に「nana's green tea 漢神洲際店」をオープンしました。同店は、台湾における2店舗目の出店となります。

nana's green tea 漢神洲際店 店舗概要

詳細を見る :https://www.nanasgreentea.com/blogs/news/20260612

●住所： 406臺中市北屯區仁美里崇徳路三段865號 漢神洲際購物廣場4F

（4F No.865, Section 3, Chongde Rd., Beitun District, Taichung City, Taiwan）

●営業時間：11:00～22:00（L.O.21:00）

●席数：66席（テラス席20席含む）

●URL： https://global.nanasgreentea.com/

■nana's green teaのPR TIMESリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000042376.html)

nana's green tea 漢神洲際店の特徴

nana's green tea 漢神洲際店は、2026年4月に開業した大型商業施設「漢神洲際購物廣場」4階に出店しました。

同施設は、台中の大型野球場「台中インターコンチネンタル野球場」に隣接する商業施設で、北台中エリアの新たなランドマークとして注目を集めています。

館内にはファッションやライフスタイル関連の店舗が集積しており、若年層からファミリー層まで幅広い来館者で賑わいます。フード利用のニーズとも親和性が高く、食事とカフェ利用の両方を楽しめるnana's green teaの特徴を活かせる立地です。

店内には大きな窓を備えた開放的な空間に加え、球場を望むテラス席を設置。抹茶や日本茶とともに、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

nana's green teaとは

大きな窓を備えた開放的な空間隣接する「台中インターコンチネンタル野球場」

自由が丘で2001年に誕生した株式会社七葉が運営するグローバルカフェブランドで、国内外で抹茶・日本茶をテーマにしたカフェ業態として最大規模を誇ります。「新しい日本のカタチ」をコンセプトに、抹茶をはじめとした、日本が有する食文化・食材、茶の湯の文化、その精神などの伝統を大切にしながら、その魅力を現代の生活の中でも身近にお楽しみいただけるように、商品やデザインを展開しています。

■食材へのこだわり

・抹茶：ドリンクやパフェなど用途に応じて、 160年以上にわたり宇治茶の伝統を守り続ける京都・宇治の山政小山園をはじめ、日本各地の茶生産者と連携し、nana’s green teaのために仕立てられた本格的な抹茶をご提供しています。

※提供メニューや使用する食材は、国・地域・店舗により異なります。

■空間へのこだわり

店内は「現代の茶室」をコンセプトにデザイン。ブランドとしての統一感を保ちながら、その土地の歴史や文化を採り入れ、茶室を現代の空間に蘇らせています。ひとつとして同じデザインの店舗はなく、オリジナリティと遊びごころあふれる空間でお客様をおもてなしいたします。

■運営サイト・SNS

・公式サイト：https://www.nanasgreentea.com

・公式オンラインストア：https://www.nanasgreentea.com/collections/nanas-online

・Instagram：https://www.instagram.com/nanasgreentea_official/

・X：https://x.com/nanasgreentea_j

・公式アプリ（App Store(https://apps.apple.com/jp/app/nanasgreentea/1610127396)・Google Play Store(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nanasgreentea.app)）

株式会社七葉について

株式会社七葉は、2003年7月1日に設立されました。「新しい日本のカタチ」をブランドコンセプトに据え、抹茶カフェ「nana’s green tea」を国内外に展開しています。

2024年10月1日に第三者割当増資を実施し、ダイコク電機株式会社の関連会社となりました。

ダイコク電機株式会社について

ダイコク電機株式会社は、「イノベーションによる新しい価値づくり」を経営理念に掲げ、パチンコ業界における情報システムおよびアミューズメント事業を展開しています。パチンコホール向けコンピュータシステムでは約4割のシェアを有し、業界をリード。膨大なビッグデータを活用し、新たな価値創出に取り組んでいます。

ダイコク電機株式会社 :https://www.daikoku.co.jp/