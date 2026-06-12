【キル フェ ボン】2005年から毎月20日、タルトが灯す、やわらかな夜。2日間限りの、特選 ″佐藤錦″のキャンドルナイトケーキ

キルフェボン株式会社

タルト専門店「キル フェ ボン」を運営するキルフェボン株式会社（代表取締役：石川 智哉）は、全12店舗にて「特選 "佐藤錦"のキャンドルナイトケーキ」を、2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間限定で販売いたします。

2005年から、キル フェ ボンは市民活動「100万人のキャンドルナイト」に賛同してきました。毎月20日を「キャンドルナイトの日」と定め、こうした取り組みをお客様に知っていただくきっかけのひとつになれるよう、タルトとともに灯りをつないできました。20年以上、変わらず続けています。

毎月20日の1日限りのところ、6月は夏至にあわせて特別に2日間。特選 "佐藤錦"のキャンドルナイトケーキが、6月20日・21日の2日間だけ、全12店舗に登場します。

サクランボの蜂蜜を効かせたなめらかなチーズムースと、風味豊かな杏仁ムースを重ね、旬の佐藤錦をたっぷりとのせ、サワーチェリーソースで仕上げました。贅沢に飾った佐藤錦とロウソクの灯火をイメージした、キャンドルナイトにしか味わえない特別なタルトです。今年の夏至は、ちょうど父の日と重なります。ご家族でキャンドルを灯しながら、あたたかくやわらかな夜のひとときをお過ごしください。

キャンドルナイトについて

（写真）特選“佐藤錦”のキャンドルナイトケーキ ホール（25cm）

キルフェボンは2005年より「100万人のキャンドルナイト」に賛同し、地球にやさしい取り組みの一環として毎月20日をキャンドルナイトの日と定めています。この日は店内の照明を落とし、キャンドルの灯りのなかでお客様をお迎えします。通常メニューには並ばないキャンドルナイト限定ケーキが登場するのも、この日だけの特別な楽しみです。

※キャンドルディスプレイは17：00～閉店まで。使用するキャンドルはすべてLEDキャンドル。

商品詳細

キャンドルナイト限定ケーキについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117972/table/74_1_8b3406a9fccccce63706c07d1cdd3246.jpg?v=202606120251 ]piece 1,620円（税込）whole（25cm） 16,200円（税込）

毎月20日のキャンドルナイトにだけ登場する、季節限定のケーキ。イチゴ、イチジク、桃など、その時季においしい旬のフルーツを使い、キャンドルの灯りの下でしか味わえない特別な一皿をご用意しています。

キル フェ ボンについて

キャンドルナイトケーキ（イチゴ）キャンドルナイトケーキ（イチジク）佐藤錦のキャンドルナイトケーキ桃とココナッツムースのキャンドルナイトケーキ輪花型 ミックスベリーのキャンドルナイトケーキ輪花型 色とりどりのフルーツのキャンドルナイトケーキ

「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。

店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「Qu’il fait bon」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。

https://prtimes.jp/a/?f=d117972-74-284a8c070b2393f77be24fa1492c57d4.pdf