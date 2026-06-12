～願いを込めた手づくり短冊で笑顔が広がる参加型チャリティイベント～七夕イベント「HAPPY SMILE for TANABATA」を開催

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント(本社：東京都中央区）は、一般社団法人グループハッピースマイルとの協働により、全国の「ザ セレスティンホテルズ」「三井ガーデンホテルズ」「sequence」および「MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝」を含む38施設にて、七夕を彩る参加型チャリティイベント『HAPPY SMILE for TANABATA』を2026年6月20日(土)より開催いたします。この夏、ホテルで感じる七夕の風情を、ぜひご体験ください。

■HAPPY SMILE for TANABATA イベント概要

本イベントでは、障がいのある方々が心を込めて制作した短冊に、お客様ご自身の願い事をご記入いただき、館内に設置された笹に飾っていただく参加型の七夕体験をご提供します。

なお、イベント期間中は、国内各施設にチャリティボックスを設置し、皆さまからお寄せいただいた募金は、一般社団法人グループハッピースマイルへ寄付いたします。

【実施期間】 2026年6月20日(土)～7月7日(火)

【実施施設】 国内 「ザ セレスティンホテルズ」「三井ガーデンホテルズ」「sequence」 計37箇所

海外 「MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝」1箇所

＜ザ セレスティンホテルズ＞

ホテル ザ セレスティン銀座

ホテル ザ セレスティン東京芝

ホテル ザ セレスティン京都祇園

＜三井ガーデンホテルズ＞

全国31施設

台湾1施設

短冊制作風景

＜sequence＞

sequence MIYASHITA PARK

sequence SUIDOBASHI

sequence KYOTO GOJO

【実施協力】

一般社団法人グループハッピースマイル

短冊制作：作業所ボンエルフ・すみれ工房

※外貨での募金の場合、寄付先は異なります。

※仙台・札幌・札幌ウエストの三井ガーデンホテルズ3施設は、7月4日(土)から8月8日(土)での開催になります。

短冊に願いをのせて

■グループハッピースマイル 概要

「グループハッピースマイル」は、障がいの有無に関わらず、集うすべての人が笑顔になる、そんな環境(空間)づくりを目指し活動する一般社団法人です。障がいのある方々が自主生産された商品を、多くの方々に喜んで購入していただけるような場の企画、提供や、一般市場で喜んで選んでいただけるような商品の生産、販売活動についての助言、支援を行っています。加えて彼らが製作したアート作品を社会に紹介し、販売していく場『ハッピースマイルアート』の企画、提供を行っています。

一般社団法人グループハッピースマイル 公式WEBサイト

https://grouphappysmile.wixsite.com/happysmile

■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。

■三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「1．産業競争力への貢献」、「2．環境との共生」、「3．健やか・活力」、「4．安全・安心」、「5．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「6．コンプライアンス・ガバナンス」の6つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality