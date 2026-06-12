「トムとジェリー」と楽しむ夏！“みんなと友達で最高！”をテーマにしたスペシャルアイテムを6月17日(水)よりライトオンにて発売

株式会社ライトオン

株式会社ライトオン（所在地：東京都台東区、代表取締役：大峯伊索）は“みんなと友達で最高！”をテーマに、トムとジェリーのスペシャルアイテムを、2026年6月17日(水)よりRight-on公式オンラインストアおよび全国のRight-on店舗にて発売いたします。

今回のラインナップは、親子でおそろいで着られるTシャツのほか、アクセントになるラバーチャームや、肌触りのよいキャラクターの顔型巾着、お部屋のアクセントとして楽しめるマグネットやサマーブランケット、プリントクッションを展開します。親子でのリンクコーデから日常を彩る雑貨まで、夏のわくわくした高揚感を楽しめるアイテムをぜひお楽しみください。

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Right-on 公式オンラインストア

https://store.world.co.jp/s/brand/right-on/feature/all-tomandjerry-260608/?link_id=right-on_m_topics

※2026年6月17日(水)より販売開始予定

商品について

【KIDS】 トムとジェリー プリントTシャツ \2,990(税込)

遊び心あふれるイラストがプリントされたトムとジェリーのキッズTシャツです。大人とおそろいで着られるデザインで、親子でリンクコーデも楽しめます。

サイズ：110cm₋140cm カラー：ブルー・ホワイト・ダークグレー・ブラック 素材：綿100％

【MENS】 トムとジェリー プリントTシャツ \3,990(税込)

身幅にゆとりを持たせたシルエットで風通しがよく、ユニセックスで着ていただけます。キッズとおそろいのデザインで、親子でリンクコーデも楽しめます。

サイズ：S-XL カラー：ブルー・ホワイト・ダークグレー・ブラック 素材：綿100％

【GOODS】 トムとジェリー ラバーチャーム \1,980(税込)

パッと目を引くカラフルな色合いが特徴のラバーチャームです。メッセージロゴやクリアチェーンを組み合わせたデザインで、バッグにつけるだけでお出かけのアクセントに。全4種類のうち1種類には、SNSで話題の“さかな”を採用しています。

サイズ：フリー カラー：ブルー・グリーン・レッド・イエロー 素材：アクリル・塩化ビニル樹脂

【GOODS】 トムとジェリー フェイス刺繍巾着 \2,490(税込)

キャラクターの顔を立体的にデザインした巾着です。ふんわりとなめらかで、思わずずっとなでていたくなるような起毛素材を使用しています。

サイズ：縦16cm×横16.5cm カラー：グレー・ベージュ・ライトグレー 素材：ポリエステル

【GOODS】 トムとジェリー キャンバスマグネット \990(税込)

夏のバカンスを楽しむキャラクターたちを描いたマグネットです。豊富なバリエーションで、飾って楽しいかわいらしさが魅力。実用品としてはもちろん、冷蔵庫や玄関ドアのアクセントにもおすすめです。

サイズ：縦6cm×横8cm×厚さ0.7cm 素材：木、綿・化繊混紡、マグネット

カラー：ターコイズ・ブルー・ライトイエロー・ライトオレンジ・ベージュ・イエロー

【GOODS】 トムとジェリー サマーブランケット\2,490(税込)

肌離れがよく、さらりとした軽やかな風合いが魅力です。季節を問わず使いやすいほどよい厚みで、リラックスタイムのひざ掛けや夏の冷房対策にも活躍します。

サイズ：縦70cm×横100cm カラー：ブルー・イエロー

素材：(表地)ポリエステル100％ (裏地)ポリエステル100％

【GOODS】トムとジェリー プリントクッション\3,990(税込)

※Right-on 公式オンラインストア、一部店舗限定商品

コロンとした丸みのあるフォルムで、置くだけでお部屋を明るく彩ります。ふんわりとなめらかな肌触りの生地を使用し、ほどよい弾力とボリューム感で、抱きしめたときの安心感も抜群です。

サイズ：縦33cm×横43cm×マチ12cm カラー：ブルー・イエロー

素材：(表地)ポリエステル95％ ポリウレタン5％ (中綿)ポリエステル100％

販売店舗について

・Right-on 公式オンラインストア

・全国のRight₋on 店舗

※トムとジェリー プリントクッションは、Right-on 公式オンラインストアと一部店舗限定で販売いたします。

トムとジェリーについて

1940 年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラが世に送り出したアニメーション『トムとジェリー』。ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディは、今もなお世界中の子どもたちと大人たちを笑顔にしています。

本商品はワーナー ブラザース ジャパン合同会社との商品化契約に基づき株式会社ブランチ・アウトが企画・製造したものです。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s26)

株式会社ライトオンについて

ライトオンは、年齢・性別を超えた幅広い客層に、カジュアルウェアを販売しています。

アメカジからトレンドまで幅広く展開し、等身大のファッションを提案します。

ライトオンは【ヒトの魅力】と【モノの魅力】で、お客様の期待を超える満足を提供し、

お客様に選ばれ必要とされる企業を目指します。

＜WEB＞https://biz.right-on.co.jp

＜公式オンラインストア＞https://store.world.co.jp/s/brand/right-on/

＜X＞@righton_pr / https://x.com/righton_pr

＜Instagram＞＠righton_pr / https://www.instagram.com/righton_pr