6月12日(金)10時半から開催！『パーフェクトスペースカーテン館』 週末セールシームレスカーテン10%OFF！

通販ドットＴＯＫＹＯ株式会社

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、毎週末恒例の【週末セール】を開催しています。今週は大きな窓におすすめのシームレスカーテン全品10%OFF。幅の広い窓でも継ぎ目のない美しい窓辺づくりを叶えます。

週末セール会場を見る :https://www.perfect-space.jp/c/weekendsale?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260612

パーフェクトスペースカーテン館は毎週末にカーテンやラグをお得に購入いただける週末セールを開催しております。今週は、大きな窓におすすめのシームレスカーテンが10%OFF。その他最大85%OFFのカーテンもご用意しております。

■週末セール概要

開催期間：6/12 (金)10:30～6/15(月)10:00

内容：最大85％OFF、シームレスカーテン10%OFF、新商品10%OFF

対象商品：ドレープカーテン、レースカーテン、ラグ、雑貨など

■今回の目玉商品

この週末は、シームレスカーテンが全品10%OFFで登場。

幅の広い窓でも継ぎ目のない美しい窓辺づくりを叶えます。

今回は対象商品の中から特におすすめの2商品をご紹介します。

タワマンや大窓にふさわしいディレクターイチ推しレースカーテン＜ふわりぃ シームレス ホワイト＞\9,800～ (税込)

当店人気No,1「ふわりぃ」の広窓仕様のレースカーテンです。

遮熱・UVカット・防炎などの豊富な機能を兼ね備えているため、大きな窓かつ外からの熱を感じやすいタワーマンションなどに圧倒的におすすめ。

多機能なレースカーテンは生地が厚くなってしまいがちですが、ふわりぃはとろけてしまうような手触りも魅力です。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/oder_race/noble/cor_0105?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260612

パウダリーな質感がたまらない、ニュアンスカラーの完全遮光×広窓仕様カーテン ＜パウダリー＞\17,800～ (税込)

遮光率100%の完全遮光でありながら、巾継ぎの入らない広窓仕様という贅沢なオーダーカーテンです。艶めくパウダーをふんわりと纏ったような、上品な質感がたまらないデザイン。

こだわりの窓辺に、自信をもっておすすめできる1枚です。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/woman/scod_0086?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260612

当店では、今回ご紹介した人気商品をはじめ、週末セール対象のカーテンを幅広くご用意しております。大きな窓の魅力をより引き立てるシームレスカーテンで、理想の空間づくりを始めてみませんか？当店のコーディネーターが、お客様のお気に入りのカーテンが見つかるよう全力でサポートいたします。

【パーフェクトスペースカーテン館とは】

通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、32種類の多彩なテイストのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。

Instagram： https://www.instagram.com/perfect_space_c_2/

【会社概要】

会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 金原赤城

本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

URL ：https://www.perfect-space.jp/