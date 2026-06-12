【大分県豊後高田市】長崎鼻ビーチリゾートで県内唯一*の「SUPサウナ」を5月18日より販売中！

株式会社FoundingBase

大分県豊後高田市にあるグランピング宿泊施設「長崎鼻ビーチリゾート」（運営：株式会社FoundingBase（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山本賢司、以下「FoundingBase」）は、5月18日より「【県内唯*一のビーチサウナ×SUP】海を漂う究極のととのい。SUPサウナ」の提供を開始いたします。

* 自社調べ（2026年5月時点）

SUPサウナとは

長崎鼻ビーチリゾートでは、「海と過ごす一日」をコンセプトに、長崎鼻の海を味わいつくす体験を提供しております。

本プランは、1日2組限定で長崎鼻の海とビーチサウナ×SUPを楽しめる県内で唯一体験できるプランです。

当プラン宿泊者限定で貸切サウナやSUPボード、焚き火台セットをレンタルいたします。

貸切トレーナーサウナで温まった体を、サウナから徒歩３０秒の長崎鼻の海でクールダウンさせ、潮風で整える特別な体験ができます。

夜は満天の星空の下で焚き火を囲みながら、家族や仲間と語りあいましょう。

長崎鼻の絶景を独り占めしながら、日常を忘れる贅沢なひとときを過ごしください。



■ こんな方におすすめ

・海を眺めながら、自分のペースでゆったり過ごしたい方

・SUPの上で“ととのう”体験をしてみたい方

プラン概要

プラン名 ：★素泊まり【県内唯一*のビーチサウナ×SUP】海を漂う究極のととのい。SUPサウナ

プラン特典：・貸切サウナ （サウナセット付）

・SUPボード

・焚き火台セット

・ドリンク1人1本サービス（ソフトドリンク または アルコール）

販売価格 ： 8,025円～（大人4人1室利用時）

販売期間 ：2026年5月18日～

* 自社調べ（2026年5月時点）

※ 事前予約制です。

※上記はサービス料・消費税込の料金です。

※ 料金はリリース日時点の料金となります。予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。

※ 対象客室、設備、その他特記事項は、以下販売ページをご確認ください。

※サウナはご希望のお時間に合わせてご準備いたします。準備に1時間程度要しますので、事前にご希望のお時間をお知らせいただけますとスムーズにご案内が可能です。

長崎鼻ビーチリゾートについて

プラン詳細はこちら :https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001369&pl=PL00064296&ci=20260604&co=20260605&rmcd001=RM00004981&rm001=1<001=0_1_2_3_5_7_8_9&lnum001=2_0_0_0_0_0_0_0&sumrm=1&way=1&cinon=true&dpck=false&DPCheckEnable=false

「長崎鼻ビーチリゾート」は、長崎鼻海水浴場内にある「海とすごす一日」がコンセプトのアウトドア施設です。

「海・砂浜・夕陽・星空」の4つの自然を一つの場所で味わうことができ、時間と共に移り変わる非日常の体験を楽しむことができるのが最大の魅力です。

キャンピングトレーラーでの宿泊体験、海を眺めながらのBBQ体験、シーカヤック・SUP・釣り・サウナといったアクティビティ体験などが楽しめます。BBQセットや焚き火台などアウトドアに必要な備品はレンタルでき、手軽にアウトドア体験ができることも魅力です。

施設情報

長崎鼻ビーチリゾート

〒872-1207 大分県豊後高田市見目4080-1

営業時間：9:00-18:00（定休日：水曜日 ※繁忙期は無休）

電話番号：050-5482-3330

アクセス：大分農業文化公園ICから車で約50分

HP ：https://nagasakibana-beach.com/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社FoundingBase 観光事業部 豊後高田市拠点

電話番号：050-5482-3330

メール ：nagasakibana-beach@foundingbase.jp

株式会社FoundingBase 会社概要

私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。

事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。

本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1

代表者 ：代表取締役 山本賢司

設立 ：2014年2月

HP ：https://foundingbase.jp

事業内容 ：

・シティプロモーションの企画・運営

・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営

・高校魅力化や公設塾の企画・運営

・観光宿泊施設の企画・運営

・道の駅の運営および一次産業支援

・自治体コンサルティング

・職員採用支援

・その他、"地域共創"に伴う活動全般