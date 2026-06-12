“校歌”で伝える「バーチャル高校野球」の魅力！

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）と朝日放送テレビ株式会社（代表取締役社長：今村俊昭）は、2026年夏のバーチャル高校野球PR動画の配信を開始し、キービジュアルを公開しました。第108回全国高校野球選手権大会を全試合無料ライブ配信する「バーチャル高校野球」が、映像とともにお届けする試合速報やニュースなどのサービスを紹介していきます。

『バーチャル高校野球の歌』

■『バーチャル高校野球の歌』を歌う球児たち

2025年に続き、試合終了後の勝利チームによる校歌斉唱をモチーフとした『バーチャル高校野球の歌』を今年も展開。映像内では、全国大会（夏の甲子園）の中継局である朝日放送テレビの中継映像で使用するものと同じフォントの字幕を用います。

「バーチャル高校野球の歌～」という場内アナウンスを皮切りに、球児たちが誇らしげに「夏の地方大会から甲子園まで 全試合無料ライブ配信～」と歌いだします。音源と歌詞は、すべて「バーチャル高校野球」オリジナル。細部までお楽しみください。（※出演者は実際の高校球児ではありません。）

■「ファンはつかってる」、「データがつまってる」、2種類を同時配信

高校野球情報が満載の「バーチャル高校野球」を使った様々な楽しみ方を提案すべく、PR動画は2バージョンを制作しました。「ファンはつかってる」篇では、「サクッと見れちゃうハイライト」など、タイパ重視のユーザーでも夏の高校野球を楽しめることを表現しています。「気になるチームの勝ち上がり」など高校野球をより細部まで追いかける“コアなファン”が使用する様子を歌うのは、「データがつまっている」篇です。それぞれ15秒篇と30秒篇があり、計4パターンを同時に配信します。

＜PR動画「バーチャル高校野球の歌」視聴URL＞

・「ファンはつかってる」篇 15秒 https://youtu.be/qAtWQBXzndM

・「ファンはつかってる」篇 30秒 https://youtu.be/9beRLh0jL-w

・「データがつまってる」篇 15秒 https://youtu.be/15BdyrReqfo

・「データがつまってる」篇 30秒 https://youtu.be/RdCLIQxsFZY

■動画はSNSで配信。今後さらに地上波テレビやラジオでの展開も。

『バーチャル高校野球の歌』はX、Instagram、TikTokなどのSNSで配信されています。今後は地上波テレビでも放送されるほか、ラジオ放送内や『オーディオ高校野球』などradikoのラジオ配信コンテンツ内では音声版も展開する予定です。音声版では、歌の最後に小縣裕介アナウンサーのコメントが入り、高校野球の名実況で親しまれてきたあの声で、バーチャル高校野球の魅力をお伝えします。

■『バーチャル高校野球の歌』とリンクしたキービジュアル

今夏は『バーチャル高校野球の歌』とリンクしたチラシやポスター、うちわも制作。地方大会が開催される球場や8月の阪神甲子園球場などで配布・掲出します。お立ち寄りの際はぜひご覧ください。

2026年夏キービジュアル

■「バーチャル高校野球」について

高校野球を動画やニュースでいつでもどこでも楽しめるサービスとして、2015年に株式会社朝日新聞社と朝日放送株式会社（現朝日放送テレビ株式会社）が共同で開始しました。全国高校野球選手権大会をはじめ、さまざまな大会でライブ配信を実施。2025年は第107回全国高校野球選手権大会の地方大会・全国大会の全試合に加え、ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球 ワールドカップの日本代表戦、第79回国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ2025」、第56回明治神宮野球大会などを無料ライブ配信しました。また、テキスト速報も展開しており、春・秋大会（一部地域）や全国高校野球選手権大会の全試合でリアルタイム速報をお届けしています。

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