“福岡発、仁川経由で世界へ！” 乗り継ぎ特典キャンペーンを実施！

福岡国際空港株式会社

福岡国際空港株式会社（以下、「FIAC」）は、仁川国際空港公社（以下、「IIAC」）と連携し、福岡空港発・仁川国際空港経由で韓国以外の国・地域へ渡航するお客さまを対象とした、乗り継ぎ特典キャンペーンを実施します。

福岡＝仁川間は約1時間半で気軽にアクセスでき、1日あたり26便が運航されています（2026年6月1日時点）。また、仁川国際空港は世界各地への豊富な路線ネットワークを有しており、福岡から直行便がない都市へ渡航する際にも、仁川経由は便利な選択肢となります。

本キャンペーンでは、福岡空港から仁川国際空港を経由して韓国以外の国・地域へ渡航するお客さまを対象に、韓国で利用できるWOWPASSや、福岡空港国際線立体駐車場のサービス券を提供します。

FIACとIIACは、本取り組みを通じて、福岡発・仁川経由での海外渡航の利便性を広く発信し、福岡空港国際線利用のさらなる拡大を目指してまいります。

■ キャンペーン概要

〈 概要 〉

福岡発・仁川経由で海外へ渡航するお客さまを対象に、仁川国際空港で受け取れる「WOWPASS（20,000ウォン分）」や、福岡空港国際線立体駐車場で利用できる「24時間無料サービス券（最大9日分）」をご提供いたします。

お申込み・申込要領・条件等の詳細に関しては、以下の福岡空港ホームページをご確認ください↓

https://www.fukuoka-airport.jp/information/fukuoka-incheon-transitcp.html

〈 キャンペーン期間 〉

WOWPASS（20,000ウォン分）特典：2026年6月15日（月）～2027年3月31日（水）

福岡空港国際線立体駐車場24時間無料サービス券：2026年6月20日（土）～2027年3月31日（水）

※特典によって開始日が異なります。

※上記期間中に福岡空港を出発し、2027年3月31日（水）までに福岡空港へ帰着する旅程を対象とします。

※本キャンペーンは、各特典がなくなり次第終了します。

※キャンペーン終了時は福岡空港ホームページにてお知らせしますが、特典の提供状況により、お知らせ前に終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

〈 対象者 〉

福岡空港から仁川国際空港を経由し、韓国以外の国・地域へ渡航するお客さま

※復路のルートは問いませんが、福岡空港へ帰着する旅程に限ります。

■ 特典内容

1. WOWPASS（20,000ウォン分）

〈 提供数 〉

先着2,500名さま

※上限に達し次第終了します。

〈 受取場所 〉

仁川国際空港 トランジットカウンター（計8か所）

7:00～16:00（一部、9:00～20:00）

〈 受取方法 〉

受取方法・受取可能なトランジットカウンターの詳細は、以下の福岡空港ホームページお知らせ欄にてご確認ください。

https://www.fukuoka-airport.jp/information/fukuoka-incheon-transitcp.html

2. 福岡空港国際線立体駐車場 24時間無料サービス券

〈 提供数 〉

お申し込み1件（1台）につき最大9枚まで

※予定配布枚数（最大1,000枚）に達し次第終了します。

〈 受取場所 〉

福岡空港国際観光案内所（国際線旅客ターミナルビル1階）

https://www.fukuoka-airport.jp/service/information-office07.html

〈 申込・受取方法 〉

サービス券の受け取りには、出発日の５営業日前までの事前申込が必要です。

申込方法および申込先、受取方法と受取可能時間帯等の詳細は、以下の福岡空港ホームページお知らせ欄にてご確認ください。

https://www.fukuoka-airport.jp/information/fukuoka-incheon-transitcp.html

〈 注意事項 〉

※駐車開始から最初の24時間分の駐車料金はお客さま負担となります。

※24時間無料サービス券は、2日目以降の駐車料金を対象として、出庫日を基準に駐車期間の最終日から順に適用されます。

※11日間以上駐車される場合は、初日24時間分の駐車料金に加え、24時間無料サービス券の適用上限（最大9枚）を超える期間の駐車料金は、お客さま負担となります。

■ 共同コメント

福岡国際空港株式会社は、九州の空の玄関口として、国内外の多様な都市とつながるネットワークを活かし、地域と世界を結ぶ役割を担っています。一方、仁川国際空港は、世界各地に広範な路線網を有する世界有数のハブ空港であり、多様な国・地域へのアクセス拠点となっています。

福岡空港から仁川国際空港へは約1時間半でアクセスでき、両空港のネットワークを活用することで、福岡から直行便のない都市も含め、海外渡航先の選択肢が大きく広がります。

本キャンペーンを通じて、福岡発・仁川経由の乗り継ぎをより身近で便利な選択肢として知っていただき、九州からの海外渡航需要の創出につなげてまいります。今後も関係機関と連携し、福岡空港国際線の利用促進と、地域における国際交流の拡大に取り組んでまいります。

■ キャンペーンに関するお問い合わせ先

「“福岡発、仁川経由で世界へ！” 乗り継ぎ特典キャンペーン」事務局

連絡先メールアドレス：promotion@fukuoka-airport.co.jp

※土日・祝日除く平日10:00～17:00（ご回答に2-3営業日かかる場合もございます。）

※本キャンペーンに関するお問い合わせは、メールのみの対応とさせていただきます。予めご了承ください。