【日本未上陸アイテム】3D裁断ダウン〈Raxxy ラクシー〉2026年秋にGILTで展開

la belle vie 株式会社

会員制フラッシュセールサイト「GILT（ギルト）」（運営：la belle vie株式会社）は、今年3月にパリ・ミラノで獲得した、インポートブランドアイテムのセールを順次展開します。

今回の特集 第1弾では、2026年秋にGILTでの展開を予定している3D裁断ダウン〈Raxxy （ラクシー）〉の先行情報と、今すぐ楽しめるキャップ（帽子）〈Goorin Bros（グーリンブラザーズ）〉の販売情報を、バイヤーへのインタビューとともにお届けします。

ファッションの最前線の「熱量」と、新たな「楽しみ」を届けたい

─今回、「日本ではまだ広く知られていない」「エッジの効いた」ブランドの買い付けに注力したとのことですが、その理由を教えてください。

Miki：

世界には多くの魅力的なブランドがありますが、現実にはつい似たデザインの服を選んでいたり、効率重視で一週間の着回しが決まっている、という方も少なくないと思います。そんな毎日にファッションの新たな楽しみを届けたい。そのために、構築的なシルエットやエッジの効いたブランドなど、GILTだから出会える服を投入したいと考えました。

ピッティ・ウォモ会場 現地スナップ｜Firenze, Italy

Sano：

今年2月、イタリア・フィレンツェの『ピッティ・ウォモ』に行ってきました。そこには国内外の服好きが集まっていて、最新のファッションの空気感がぎゅっと凝縮されています。その熱量を、そのまま日本に持ち帰りたかった。だから、日本での流通量が少なくて、独自のムードを持つブランドを意識して選びました。

「自分も絶対買う」。バイヤーが一目惚れした3D裁断のダウン〈Raxxy〉



─ 今回特に注目しているブランドを教えてください。

Miki：

ダウンブランド〈Raxxy ラクシー〉ですね。このダウンジャケットが革新的で。3D裁断技術で作られていて、吹き出し防止のダウンパックが入っていないんです。だから、すごく柔らかくて軽い。なのにシルエットは立体的で挑戦的で、初めて袖を通したときに『これは自分も絶対買う』って大興奮しました（笑）。

〈Raxxy〉3D裁断技術による構築的なシルエットと、驚くほどの軽さ・柔らかさを両立

Sano：

今回は、日本未上陸アイテムを含む、WOMEN・MEN 両ラインを買い付けてきました。デザイナーがめざしているのは『挑戦的なフォルムと身体性の調和』で、性別を問わずブランドの世界観を伝えられるのが〈Raxxy〉の強み。構築的な美しさが楽しめるので、新しいデザインが好きな方はもちろん、他の人とは被らないデザインにトライしたいという方にもおすすめです。

初開催セールでは日本未上陸アイテムも複数展開予定（向かって右のジャケットほか）

Miki：

ダウンアイテムは、ボリュームと重さがネックになることもありますが、〈Raxxy〉はそこを技術で解決している。一度袖を通すと、もう従来のダウンには戻れない感覚があります。GILTでの展開は2026年秋頃を予定しています。楽しみにお待ちください！

「どの動物を選ぶ？」遊び心がスタイリングを変える─〈Goorin Bros.〉

─ 2026年秋の展開が待ち遠しい〈Raxxy〉ですが、今すぐ手に入るアイテムもありますね。

Sano：

はい、こちらも新規に獲得した、USの老舗帽子ブランド〈Goorin Bros. （グーリンブラザーズ）〉。アイテムごとに異なる動物のワッペンが付いているキャップは、デザインや色だけでなく「どの動物を選ぼうか？」という楽しみ方ができるのも魅力です。

〈Goorin Bros.〉動物のワッペンが特徴的なキャップ。シンプルな夏コーディネートのアクセントに

Sano：

シンプルになりがちな夏のスタイリングには、こんな遊び心あるアイテムで変化をつけてみるなど、ファッションをポジティブに楽しんでいただきたいです。

Goorin Bros.（グーリンブラザーズ）

2026年6月13日（土）21時 販売開始

次回も、作り手の熱量や、意匠美に魅了されるブランド続々。

─ 最後に、第2弾の特集についての予告をお願いします。

Miki：

今回ご紹介した〈Raxxy〉と〈Goorin Bros.〉以外にも、現地で出会った魅力的なブランドがまだあります。

イタリアのファッションブランド〈Baci（バッチ）〉のアトリエでは、丁寧な手仕事を目の当たりにして感動。さらに試着を次々進めてくれるデザイナーの作品愛と熱量に圧倒され、こんな服こそお客様に届けたいと思いました。

Sano：

アール・デコ調の彫刻が美しいラゲッジを手がける〈MAISON PHILIPPE MONTAGNE（メゾン・フィリップ・モンターニュ）〉も必見ブランド。ヴィンテージ感のある金属パーツとレザーの組み合わせが理屈抜きで美しい。

近日中に公開予定です。お楽しみに。

【第2弾予告】2026年7月公開予定 ─ 職人手仕事の〈Baci〉、芸術的ラゲッジ〈Maison Felippe Motagni〉他、日本でまだ広く知られていないブランドが登場します。

BUYER’S PROFILE

Akiko Miki（GILT ウィメンズインポート担当バイヤー）

イギリスのブランドでのアパレル企画経験を活かし、服が生まれる背景や作り手の熱量を大切にしたバイイングを行う。

Ryota Sano（GILT メンズインポート担当バイヤー）

メンズドレスのマーチャンダイジング経験を活かし、「エッジの効いたモダンラグジュアリー」をテーマに、日本未上陸ブランドをはじめ、独自の世界観やムードを持つブランドの発掘に注力。

販売概要

会員制フラッシュセールサイト「GILT」（https://www.gilt.jp/）にて、順次展開。

■ 〈Raxxy（ラクシー）〉

カテゴリ：WOMEN・MEN ／ダウンウェア

販売開始日：2026年秋予定



■ 〈Goorin Bros.（グーリンブラザーズ）〉

カテゴリ：MEN ／キャップ・帽子

販売開始日：2026年6月13日（土）21時

■〈Baci（バッチ）〉

カテゴリ：WOMEN ／アパレル

販売開始日： 2026年6月29日（月）21時予定

※発売時には会員限定メールやLINEでのお知らせを予定しています。

GILTについて

NY発の会員制フラッシュセールサイト。

日本上陸から今年で17周年を迎え、会員数は現在280万人以上を突破。

毎晩21時から期間限定で、海外・国内合わせて約1万7,000以上の有名ブランドのアパレルや雑貨などハイエンドなファッションアイテム、さらにお取り寄せグルメや高級レストラン、ホテルスパなどの体験プランを優待価格にて実現。

そのほか会員限定情報や各種キャンペーンへの参加など、満足度の高いショッピング体験を提供しています。

GILT公式サイト：https://www.gilt.jp/(https://www.gilt.jp/)

会社概要

社名：la belle vie株式会社

所在地：東京都港区赤坂 7-1-16 オーク赤坂ビル 5F

代表取締役社長：於保 浩之

設立：2009年3月24日

事業内容：衣料品、アクセサリー、装飾品および雑貨の小売業、ファッションECサイト運営（オンラインフラッシュセールサイトのGLADD、GILTの運営、およびファミリーセールソリューションのWhite Label事業を展開）