【WebX2026】一般社団法人日本セキュリティトークン協会 が後援決定

株式会社CoinPost

株式会社CoinPost（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：各務貴仁 以下、当社）は、2026年7月13日（月）・14日（火）に開催するアジア最大級のグローバルWeb3カンファレンス「WebX2026」において、一般社団法人日本セキュリティトークン協会が後援することが決定したことをお知らせいたします。

▼一般社団法人日本セキュリティトークン協会について

一般社団法人日本セキュリティトークン協会は、セキュリティトークンとその関連技術の健全な発展を促進するために設立された日本の組織です。この協会は、ブロックチェーン技術を活用した資産のデジタル化を支援し、法的枠組みの整備、市場の透明性向上、投資家保護を目指しています。業界の標準化と教育の推進にも取り組んでおり、セキュリティトークンの普及と信頼性の確保を図っています。

公式サイト：https://securitytoken.or.jp/

公式Xアカウント：https://x.com/securitytokenjp

▼コメント

ブロックチェーン技術の活用は、暗号資産の枠を超え、実世界資産（RWA）のトークン化やデジタル証券、さらにはオンチェーン金融の拡大へと発展しています。世界各国で新たな金融インフラの構築が進むなか、WebX2026が国内外の事業者、投資家、金融機関、規制当局、研究者をつなぎ、社会実装に向けた議論と連携を促進する場となることを期待しております。当協会としても本イベントの後援を通じて、日本におけるトークン化エコシステムおよびオンチェーン金融の発展に貢献してまいります。

＜イベント概要＞

■WebX2026について

WebXは、株式会社CoinPostが企画・運営するアジア最大級のWeb3カンファレンスです。ブロックチェーンや暗号資産をはじめとするWeb3領域に携わる企業・プロジェクト、起業家、投資家、政府関係者、メディアなど、多様なステークホルダーが一堂に会する場として、2023年に初開催されました。

WebXはその名の通り、Web3領域にとどまらず、業界の垣根を越えたオープンな交流を通じて、事業・プロジェクトの発展および新たな価値創出を促進することを目指しています。

開催日：2026年7月13日（月）・14日（火）

開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画：株式会社CoinPost

https://webx-asia.com/ja/(https://x.gd/imrFT)

■【今なら早割】チケットのご購入はこちら

https://webx-asia.com/ja/ticket/(https://x.gd/JPBk5)

■株式会社CoinPostについて

当社は、国内最大級の暗号資産・Web3特化メディア「CoinPost」を運営するほか、世界各国から有望なプロジェクトや企業、起業家、投資家、開発者が集うアジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX」を主催しています。

メディア事業とイベント事業を通じて、グローバル金融のダイナミクスを迅速かつ中立的に伝える情報インフラを構築し、Web3の社会実装を加速させることで、新たな金融・デジタル産業基盤の確立に貢献してまいります。

https://coinpost.jp/

https://webx-asia.com/ja/(https://coinpost.jp/)

▼本カンファレンスに関する取材・協賛・その他お問い合わせ

WebX事務局

お問い合わせ：https://webx-asia.com