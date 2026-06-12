【オンラインセミナー】AIが「勝手に」働いてリアルタイム支援 コンタクトセンターの現場負荷を激減させる最前線とは【6月25日（木）開催】

株式会社アドバンスト・メディア

2026年6月25日（木）、株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、オンラインセミナー「AIが『勝手に』働いてリアルタイム支援 コンタクトセンターの現場負荷を激減させる最前線とは ～AmiVoice新バージョン AIアシスタント機能のご紹介～」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://go.amivoice.com/l/83072/2026-06-05/f2cqc1?from=pr

AI活用が進むほど、覚えることが増え、操作が増え、現場が疲れる…。

そんな逆説的な課題を感じていませんか？

最新版AmiVoiceの「AIアシスタント機能」は、複数のAIエージェントが裏側で自律的に連携し、オペレーターは何も意識せずサポートを受けることができます。

AIが勝手に働き続ける、その具体的な活用シーンや機能について本ウェビナーでご紹介します。

■こんな方におすすめ

- 生成AIの導入や活用にハードルや負荷を感じている- 通話時の負荷を下げたい- 通話後の業務を削減したい- さまざまな業務を自動化したい

AIが「勝手に」働いてリアルタイム支援

コンタクトセンターの現場負荷を激減させる最前線とは

～AmiVoice新バージョン AIアシスタント機能のご紹介～

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/769_1_2f044c7a8fe8688c312b77223119fc55.jpg?v=202606120251 ]詳細・お申込みはこちら :https://go.amivoice.com/l/83072/2026-06-05/f2cqc1?from=pr

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

CTI事業部 ウェビナー事務局

MAIL:ami-cti-users-ml@advanced-media.co.jp

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