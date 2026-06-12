国内初！米ギャラップ社と、戦略的協力関係に基づくライセンス契約を締結。強み診断「ストレングスファインダー(R)」を活用した大学生支援を本格始動

株式会社ジェイック

企業向けの教育研修事業と若年層向けの就職支援事業を展開する株式会社ジェイックは、世界的な調査・コンサルティング会社であるGallup, Inc.（以下、ギャラップ社）と、戦略的な協力関係（strategic collaborative relationship）に基づき、「StrengthsFinder(R) Premier Strategic Educational Leader in Japan」に関する国内初のライセンス契約を締結したことをお知らせいたします。

■提携の背景

近年、日本では若年層の早期離職や就職ミスマッチが社会課題となっています。その背景の一つとして、自己理解不足が挙げられます。情報過多の時代において自己分析の手法は多様化する一方で、学生は客観的な指標や納得感のある自己理解を十分に得られないまま就職活動を進めてしまい、入社後のギャップから早期離職につながるケースも少なくありません。

ジェイックは、これまでに39,000名以上(※)の就職支援実績を持つ「ジェイック 就職カレッジ(R)」や新卒スカウトサイト「Future Finder(R)」などを通じ、20年以上にわたり若年層支援を行ってきました。数多くの支援の中で強く感じてきたのが、「客観的な指標に基づく自己理解支援」の必要性です。そこで今回、世界的に実績を持つギャラップ社と連携し、「自分自身の強み・可能性を知り、自信を持って社会へ羽ばたく」ための具体的な解決策を提供します。

(※)2005/5～2025/4に当社が主催した「就職カレッジ(R)」等の面接会参加人数

■ギャラップ社「ストレングスファインダー(R)」とは

「ストレングスファインダー(R)」は、ギャラップ社が50年以上にわたる心理学研究とビジネスデータを基に開発した、個人の“才能（資質）”を発見する診断ツールです。「適応性」「コミュニケーション」「達成欲」など34の資質の中から、自身の強みの傾向を可視化します。世界で3,700万人以上が受検しており、Fortune500(アメリカの売上トップ500社)の90％以上が、人材開発や組織開発に活用しています。

日本では、株式会社日経BPの書籍『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 最新版ストレングス・ファインダー２．０』（著者：ジム・クリフトン、ギャラップ、訳者：古屋博子（敬称略））において「ストレングスファインダー(R)」が紹介されており、同書は150万部のベストセラーとなっています。

■本契約の意義

本契約により、当社は日本国内の大学向けに「ストレングスファインダー(R)」を活用したプログラムを提供する権利を取得いたしました。特に、受講者一人ひとりの「上位5つの資質」を特定し、それをキャリア形成に活かすプログラムについては、国内の大学へ当社が中心となって展開していきます。この戦略的協力関係により、以下の取り組みが可能となります。

若年層への診断ツール無償提供

日本の未来を担う若年層のキャリア形成を後押しするため、「ストレングスファインダー(R)」の受検機会を無償で提供します（一部利用条件あり）。より多くの若年層に「強みを起点としたキャリア設計」の機会を届けます。

若年層特化型プログラムの開発

ジェイックが長年培った教育研修と就職支援の知見と、「ストレングスファインダー(R)」を掛け合わせ、若年層向けに最適化したプログラムを開発します。

診断で終わらせない伴走型支援

「ストレングスファインダー(R)」の診断結果を提示するだけでなく、専門アドバイザーが強みの言語化・仕事への接続までをサポート。自己分析、企業紹介、入社後フォローまで、共通の“強みの言語”を用いることで、ミスマッチを劇的に減らす支援体制を構築します。

■今後の展望

株式会社ジェイック 代表取締役社長 佐藤剛志は次のように述べています。

「これまで多くの若者が、“自分には強みがない”と感じながら就職活動に臨んできました。しかし、強みは“ない”のではなく、“まだ気づいていない”だけです。世界的に活用されている『ストレングスファインダー(R)』と当社の支援ノウハウを融合させることで、日本の若年層一人ひとりが自らの強みを自覚し、自信を持ってキャリアを選択できる社会の実現を目指します。」

今後は、大学との連携プログラムの拡充を推進し、今後3年間で延べ10万人の若者への提供を目指してまいります。

■ジェイックについて

ジェイックは、「可能性を羽ばたかせる」をミッションに掲げ、教育研修サービス、採用支援サービスを提供しています。教育研修サービスでは、Fortune500(アメリカの売上トップ500社)の90％以上が導入する「デール・カーネギー・トレーニング」研修、世界的ベストセラー書籍を基にした『７つの習慣(R)』研修や、目標達成メソッドとして著名な『原田メソッド(R)』の研修等を提供しています。採用支援サービスでは、既卒者・第二新卒者向けの『ジェイック 就職カレッジ(R)』等を提供しており、2005年に既卒者等の支援をスタートして以来、これまでに求職者39,000名以上(※1)、企業7,000社以上（※2）の就職・採用を支援し、厚生労働省委託事業「職業紹介優良事業者」認定も取得しています。

(※1)2005/5～2025/4の当社「就職カレッジ(R)」等主催の面接会参加人数

(※2)2005/5～2025/4の当社「就職カレッジ(R)」等の契約締結企業数

■会社概要

社名 ：株式会社ジェイック https://www.jaic-g.com/

本社所在地：東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル7F（受付6F）

代表取締役：佐藤 剛志

設立 ：1991年3月

資本金 ：2億6,303万円（2026年4月末現在）

事業内容 ：教育研修サービス、採用支援サービス、就職支援サービス

既卒向け就職支援サービス「ジェイック 就職カレッジ(R)」https://www.jaic-college.jp/

採用×教育チャンネル 「ＨＲドクター」https://www.hr-doctor.com/

【お問い合わせ先】

株式会社ジェイック 担当：梅田

E-mail： info@jaic-g.com TEL 03-5282-7600 FAX 03-5282-7607