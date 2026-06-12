スタジアムワンマンライブをもって活動終了するSHISHAMOと川崎フロンターレの絆を描く特別番組をイッツコムが制作・放送

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

イッツ・コミュニケーションズ株式会社（本社:東京都世田谷区 代表取締役社長:金井美惠 以下、イッツコム）は、川崎フロンターレのオフィシャルパートナーとして、2026年6月14日(日)のラストライブをもって活動に幕を下ろす、川崎市出身のスリーピースロックバンドSHISHAMOを特集する特別番組を制作し、イッツコムチャンネル＊１にて2026年7月12日(日)に放送します。

川崎フロンターレの応援歌として親しまれる『明日も』を通じて育まれた、川崎フロンターレとSHISHAMOの特別な絆に迫ります。

イッツコムは、2005年から川崎フロンターレのオフィシャルスポンサーとして、スポーツを通じた地域活性化に取り組んできました。その一環として、川崎フロンターレを応援する情報番組『SukiSukiFrontale』＊２（スキスキフロンターレ 以下、スキフロ）を制作・放送しています。

今回は、スキフロ特別編として、川崎フロンターレとSHISHAMOの16年の軌跡を振り返るとともに、『明日も』を通じて数々の感動を届けてくれたSHISHAMOへ、川崎フロンターレから感謝の想いを伝えます。

SHISHAMOが川崎とともに歩んだ16年

2026年6月14日(日)、川崎フロンターレのホームスタジアムでもあるUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（以下、U等々力）でのラストライブをもって活動終了をするSHISHAMO。

2010年、川崎総合科学高等学校軽音楽部で結成。川崎のまちで育ち、CDデビュー後も地元とのつながりを大切にしながら、多くの人々へエールを届け続けてきました。

なかでも、彼女たちが川崎フロンターレの試合を観戦したことがきっかけで生まれた楽曲『明日も』が、川崎フロンターレサポーターに愛される応援歌（応援チャント）となった2017年。この年は、川崎フロンターレのJ1初優勝、そしてSHISHAMOの紅白歌合戦初出場という、川崎のまちにとっても忘れられない1年となりました。『明日も』は、今でも川崎フロンターレを象徴する楽曲のひとつとして、選手たちを後押しし、多くのサポーターに愛されています。

番組では、『明日も』がつないだSHISHAMOと川崎フロンターレの特別な関係に焦点を当て、川崎のまちとともに歩んだ16年の軌跡を振り返ります。

川崎フロンターレの「ヒーロー」から伝えるSHISHAMOへありがとう

番組では、川崎フロンターレのレジェンドであり、クラブのデペロップメントコーチを務める中村憲剛氏をはじめ、小林悠選手、伊藤達哉選手ら現役選手、そしてクラブOBの森谷賢太郎氏らが出演し、U等々力に響いた声援とともに、ヒーローからSHISHAMOへの感謝の想いを届けます。

さらに、高校時代の恩師やデビューのきっかけとなった地元のとんかつ店の店主など、SHISHAMOにゆかりのある人々も登場。音楽とスポーツ、それぞれのフィールドで川崎を盛り上げてきた両者に関わる人々のメッセージを通じて、川崎からSHISHAMOへ届ける「ありがとう」の物語を描きます。

〔番組情報〕

【番組名】 SukiSukiFrontale 特別編『ヒーローからのありがとう』

【出演】 SHISHAMO、中村憲剛氏、小林悠選手、伊藤達哉選手、 森谷賢太郎氏 ほか

【放送日時】 2026年7月12日(日) 18:00～18:44

【放送チャンネル】 イッツコムチャンネル 11（地デジ11ch）

SHISHAMO(左上より)中村憲剛氏、小林悠選手、伊藤達哉選手、森谷賢太郎氏

＊イッツコムチャンネル・・・イッツコムが制作・放送するチャンネル。 視聴方法 https://www.itscom-ch.jp/guide/

＊SukiSukiFrontale（スキスキフロンターレ）

レギュラー番組としては、試合ダイジェストはもちろん、選手の素顔やチームの魅力、地域とのつながりなどを、フロンターレへの熱い想いとともにお届けしています。 『FRONTALE TOPICS』『アカデミー通信』などのコーナーを通じて、クラブのさまざまな魅力を発信しています。

・放送日時：毎週(金)22:00～22:30、(土)7:30～8:00、(月)19:00～19:30

・番組詳細：https://www.itscom-ch.jp/program/detail/23/

なお、本番組は放送終了後 7月19日(日)から、川崎フロンターレの公式アプリ「モバフロ」（ダウンロード無料）でも配信予定です。 また、「モバフロプレミアム」（アプリ内課金あり）では、インタビューの未公開シーンも配信予定です。 https://www.frontale.co.jp/mobile/